頭城》海景第一排景觀咖啡廳【川岩RIVER STONE】欣賞汪洋中的龜山島，漫步海濱步道聽浪濤，不吝嗇無敵海景都給你

假日時喜歡到海邊走走，藍色總是能帶給人們和諧安定的力量、寬廣靜謐的感覺，有一點神祕又有一點歡愉，大概是忙碌煩擾充斥在平常的小日子當中，偶爾追逐這藍色調的美景，希望可以暫時拋掉不快，換取心靈上的平靜和滿足。於是開著車…往宜蘭頭城方向出發，蔚藍的大海我來了

最近發現一個新的景觀咖啡廳，就在頭城海濱步道旁，於是我們導航定位「協天宮」將車子停在附近即可，提醒您不要開進巷子，因為巷子到底就是海邊堤防，那邊是無法停車的喔，停好車後再步行入636巷子大約走300公尺就到海邊了

川岩 RIVER STONE｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

■ 電話 : 03-9778635

■ 營業時間 : 11:00~18:00

■ FB臉書 : 川岩 RIVER STONE

川岩 RIVER STONE｜地理位置



檢視較大的地圖

走上堤防可以看到『大坑自行車道』這一條臨海的車道平坦順暢，許多民眾、親子、情侶都在這裡輕騎或散步，享受涼爽的海風，飽覽太平洋的蔚藍風光，不論晨曦與黃昏、豔陽晴天或陰雨綿綿皆有不同的景色

前方有遠山和藍天白雲的襯托，彎曲的海岸岩石像是擁抱著大海，包圍住溫暖無盡的藍洋，步道一側的高聳椰林樹隨風搖擺，跟著海浪聲起舞唱喝，你一拍我一搖，譜出大自然的輕快交響曲，海洋之歌如此動聽，我踩著步伐也輕盈的前進~

腦海裡突然出現一首歌

「海風輕拂頭城灣、白浪逐沙灘、

沒有椰林綴斜陽、只是一片海藍藍」

午後時光的人群不少，

這步道風景絕美令人陶醉，

我想騎著單車在此徜徉應該也是無比愜意吧!

在頭城天氣晴朗的海邊，能夠清晰的遠望太平洋中的龜山島，婆娑身影顯得神秘又浪漫，走在這裡可以毫不吝嗇的享用大自然美景

海風吹響了號角~呼呼呼的，白浪隨即跟著拍擊岩岸，偶而也用強烈的節奏應聲，浪濤激起的力量又重重地墜下，嘩噹嘩噹震耳欲聾，原本平靜的大海與風起了作用，似乎是想熱烈歡迎遠道而來的朋友們

捕捉這一刻美麗的景致，很喜歡!

鏡頭前的芒草蒼蒼悠悠

在背後藍成一片的天空大海

弱不經風的散亂搖曳

卻凸顯出些許滄桑的唯美感

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步行一小段海濱步道，視覺先享受了無敵海景，再來就可以看到目標『川岩RIVER STONE』一棟兩層樓白色外觀的建築物在藍天之下非常搶眼，印象中這間的前身是『灆咖啡』原來在2022年6月便轉它手經營了。川岩咖啡廳 緊鄰著大坑自行車道，周圍和前方有著一小片草地，即使有著往來的人群卻也不會顯得擁擠，這天下午散步的遊客很多，悠閒的走在海邊步道上，什麼都不做只是讓風吹佛著也感到舒心暢快，更何況這浪濤不斷敲擊，與大家的嘻笑聲交融後劃破這一片寧靜海

『川岩RIVER STONE』是一間提倡【永續海洋．無塑蘭陽】的環保餐廳，

店家門口寫著企劃內容

■ 本店不提供塑膠袋/杯/吸管

■ 外帶消費，自備容器享優惠

■ 海洋淨灘回饋享每袋無酒精飲品一杯

(須預約登記)

能夠秉持愛護海洋及地球環境的本意出發，經營一家咖啡廳也不容易，我想我們能夠做的就是盡自己一點心意，用小小的力量結合出大大的改變

川岩 RIVER STONE｜外部環境

『川岩RIVER STONE』建築物本身就是不退潮流的黑白基本色調，兩層樓採用大面積的玻璃，所以光線特別明亮，我喜歡這種強烈的通透感

餐廳外面風景優美，椰林步道、海浪龜山島嶼超級好殺底片，坐在外面的長凳上發呆也會覺得享受

大坑自行車道 左邊通往 頭城濱海森林公園 右邊即直達 烏石港

餐廳一樓海景第一排是單人座位區，非常熱門的位置，要坐到這個搖滾區可不簡單，除非營業時間一開始就來，不然就是你運氣特別好才有無敵的享受

川岩 RIVER STONE｜內部環境

在外面吹了一陣海風，腳酸便想坐下來歇息，推開大門右側的海景VIP區早已被佔滿，只能打從心裡羨慕著

▲入口處的接待吧檯區，上面一排復古燈蠻別緻的，暈黃的燈光讓人陶醉，吧檯右側是甜點櫃

▲一樓的用餐空間是低調沉穩的木質地板，座位區算寬敞舒適、乾淨明亮，但當天用餐的客人很多，一二樓幾乎客滿所以我並沒有拍攝太多照片，因為拍起來也不好看，請你們到頭城時過來川岩喝個下午茶吧，自己感受一下美好

▲大廳一側擺置了紀念品跟文創商品供遊客購買

▲ 這裡是《阮耶頭城勁促咪》相關合作商家

▲ 進來餐廳尋找座位時正要上二樓，發現這樓梯轉角非常的漂亮，大廳內部採用白色的清新裝潢，白色的迴旋樓梯線條也相當優美，還有幾把吉他當作裝飾耶，好特別!

▲ 在樓梯間望下看，復古的造型燈高高垂吊，視線延伸直達一樓，照映在那張有點歷史的實木桌，現代時尚的建築裡似乎也飄著一點復古味，不衝突反而浪漫唯美

頭城。川岩 RIVER STONE｜菜 單

餐點主要提供

咖啡、茶、果汁、啤酒、氣泡飲，還有甜點與輕食

我們當天點了 原味巴斯克、抹茶巴斯克、黑芝麻乳酪

榛果拿鐵、柳橙汁、美式咖啡

黑芝麻乳酪 輕輕咬一口，濃郁的黑芝麻加上乳酪的濃醇融在嘴哩，香味散發，再搭配堅果顆粒豐富的口感，每一口都覺得優雅柔潤

原味巴斯克 看起來很平凡的甜點，介於輕乳酪和重乳酪之間的口感，香潤滑順的奶香味，不甜不鹹也不膩，搭配咖啡剛剛好

抹茶巴斯克 本身就有乳酪的香濃口感，加上抹茶的淡淡茶香，吃的時候會有茶韻回甘，我個人非常喜歡這種層次，推薦大家可以點來嚐嚐

基本上甜點口味相當不錯，也有水準之上，用餐環境舒適只差沒能坐在無敵海景第一排，不過這也激起我再訪的動力，或許能夠再品嘗其他輕食與飲品

小樂咩這次也跟隨我們來景觀咖啡廳，

海景她看不懂，但是甜點倒是很有想法，

張開嘴巴美味一口接著一口，

三種口味都嚐過一輪，餘韻留存齒頰~

下次還要跟嗎?? 小樂咩說 『yes』

川岩 RIVER STONE｜訪後隨筆

★ 川岩是一個賞景放鬆的好地方，提供wifi 及插座超貼心，餐廳內外的環境都很不錯，但是它目前沒有提供訂位的服務!! 店家推廣無塑環保的理念值得讚賞，也邀請所有朋友共同來支持。

★ 搜尋了資料發現這裡原本是海巡哨站，老房子經過改造才成就今日的面貌，現在經營者為在地新創青年夥伴，各自有著不同領域和專長，除了在2017年成立「阮耶頭城勁促咪」2022年又共同經營「川岩 River Stone」咖啡廳，期許進一步結合文藝活動讓大家深入了解宜蘭、認識頭城，並且守護阮ㄟ家鄉。

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