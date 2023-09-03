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美而香（台中哈姆）｜新品58高粱酒香腸，中秋禮盒登場 預購享優惠 - 莎笠，小日子

2023-09-03 17:46:40 莎笠，小日子 人氣：108
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莎笠，小日子

發表篇數：290篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台宗美而香台中哈姆旗艦店
phone04-2372-5854
place台中市西區五權五街99號
作者本次評價：
3.85
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
3.50
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超過一甲子 美而香 台宗哈姆，經典手工火腿的雋永好味，陪伴許多中台灣鄉親生活歲月，更是逢年過節的絕讚伴手禮！今年推出新品高粱酒香腸，以正宗金門58高粱醃製，彈脆香甜佐以溫潤酒香，吃過一次就會愛上，中秋節前夕推出期間限定禮盒，內含煙燻小圓火腿（1入）＋高粱酒香腸（2入）優惠價600元，中秋烤肉增添這兩味，美好滋味一次滿足

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莎笠IG saliday_food

美而香（台中哈姆）在哪裡？

創立於1957年的美而香（台中哈姆），店面位在五權五街上，鄰近台中美術館綠園道，承襲日式煙燻火腿技法，60年來堅持手工製作，更是台中許多三明治老舖指定使用火腿，更是中台灣鄉親最熟悉的經典美味

美而香（台中哈姆）

地址：台中市西區五權五街99號
電話：04 2372 5854
營業時間：星期一到六：09:00-19:00，日:13:00-18:00
官網粉專

歡迎加line訂購：https://lin.ee/zLtXDFA。
官網訂購：https://reurl.cc/3x8Ydj

傳承至第三代的美而香（台中哈姆），於三年前搬至現址，俐落的店面設計，讓這份傳統美味，多份新穎潮流感

展示櫃中擺放著60年來只有一款當家招牌手工煙燻火腿，分成大圓、小圓的份量，切片即食的鹹香好味，可是家家戶戶常備食材，除有手工火腿外，還有香腸、臘肉、豬肉絲、牛肉乾、肉鬆等多款產品可一併選購

雖然手工火腿是切開即食，但經由煎烤更添香氣，因此 美而香（台中哈姆）在中秋前夕，推出期間限定禮盒，內含新品高粱酒香腸兩包，搭配小圓煙燻火腿或大圓煙燻火腿，讓中秋烤肉美味加倍

美而香（台中哈姆）中秋禮盒

小圓煙燻火腿＋高粱酒香腸2入 原價650元/優惠價600元

大方喜氣的紅色禮盒，盛裝著當家招牌小圓煙燻火腿及新品高粱酒香腸，兩款厚工的手工美味，讓饕客們一次滿足，中秋節前夕禮盒優惠價為600元，送禮自食都很合宜

想要份量更多亦有搭配大圓煙燻火腿的禮盒組，要記得：大小圓煙燻火腿都需要冷層保鮮，而高粱酒香腸要冷凍保存唷

中秋禮盒組都有附贈不織布環保提袋，沈穩的棕色系搭配美而香（台中哈姆）LOGO，簡約耐看

高粱酒香腸禮盒 300元

想單買高粱酒香腸也很可以，這次一併推出高粱酒香腸禮盒，可愛俏皮的風格，搭配著提袋設計，讓傳統食材化身時髦伴手禮，方便直接拎著走，內含兩包共12支香腸，售價為300元，完美的8:2瘦油比，穠纖有方更能襯托台灣豬肉的鮮甜

小圓煙燻火腿

記得首次吃到台宗哈姆是夾在三明治內，有別以往的常見薄片火腿，這款格外醇厚鮮香，才知道是選用60年以來承襲日式火腿煙燻技法手工製作而成，吃不夠沒關係直接買一條開嗑！

台宗哈姆煙燻火腿 切片即食的便利性（請記得先取下外層不可食用的腸衣），不管是切丁、切片大力推薦保留一定厚度，更能品嘗到手工火腿的肉品質地，這般鹹香涮嘴，最迷人也最危險，因為一不留神就好吃到停不下來，哈哈

高粱酒香腸 一包六入

採真空包裝的高粱酒香腸，冷凍保存可達三個月，要料理開烤前記得先拿出來退冰，目前沿用經典包裝，爾後會全面換成嶄新的可愛包裝唷

不知曾幾何時烤肉已成中秋代名詞，現在想吃烤肉不麻煩，只要簡單準備食材，搭上電烤盤居家隨時能開烤，經營一甲子的雋永好味台宗哈姆，手工高粱酒香腸及手工煙燻火腿，絕對是中秋烤肉的強力助攻

將煙燻火腿和高粱酒香腸擺放在電烤盤上，細細翻烤，首位選手煙燻火腿，只需表層均勻上色即可直接開吃或搭配其他食材一同享受

因電烤盤均勻受熱優勢，就算首次煎烤香腸的我也能輕鬆上手，若擔心熟度不均勻，可再香腸開烤前，用電鍋清蒸，再均勻滾動翻烤香腸至表面上色即可

煙燻火腿不加熱時鹹香涮嘴，風味表現比較內斂，醇厚的鹹味，非常適合擔當下酒菜，而加熱後增添香氣，整體鹹度降低，很適合夾入麵包中，或化身為餐點配角一同品嚐

高粱酒香腸 強烈推薦煎烤時不劃刀痕，也不要事先分切，最能保留香腸的甜香鮮美，2:8的完美肥瘦比，烤熟分切時幾乎沒看到油脂，咀嚼時滿是醇厚的高粱酒香氣，溫潤鮮甜，滋味討喜，喜愛濃郁酒香的朋友，千萬要試試

這次發現的嶄新吃法，將煎烤過煙燻火腿及高粱酒香腸，搭配生菜直接包入麵包中！獨有的火腿鹹香及香腸濃醇的高粱酒香，與麵包的奶油香氣與蓬鬆口感，搭配得宜，讓整體滋味更上一層，好吃度有夠喜歡

中台灣鄉親最熟悉的美而香台宗哈姆，在中秋節前夕推出期間限定禮盒，將60年的雋永好味 煙燻火腿，搭上新品58高粱酒香腸，兩款組合優惠價600元，送禮自食兩相宜，想單純享受醇厚的58高粱酒香腸，一樣有精巧禮盒組販售，就讓今年中秋節烤肉更添經典好味

歡迎加line訂購：https://lin.ee/zLtXDFA。
官網訂購：https://reurl.cc/3x8Ydj

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