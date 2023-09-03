高雄片皮櫻桃烤鴨、功夫中式料理聚餐吃美食推薦 享鴨 烤鴨與中華料理 X 小聚餐、大聚會多人用餐能輕鬆吃烤鴨一整桌澎派功夫料理 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

王品集團旗下厲害的片皮櫻桃烤鴨，享鴨 烤鴨與中華料理進駐高雄

高雄享鴨就位於於左營最熱鬧的巨蛋商圈，搭乘捷運也可以輕鬆來用餐

位於裕誠路與富民路三角窗，一整棟餐飲都是王品集團旗下美食餐飲

少人用餐、多人聚會都很適合來享鴨，從2人套餐起跳

約會、跟家人朋友聚餐、商務聚會用餐都沒問題

享鴨就位於2樓，可吃到功夫烤鴨、經典中華料理

讓左營北高雄多了一間烤鴨可選擇，高雄烤鴨推薦、一鴨多種吃法、新潮烤鴨專賣店

享鴨 第七間進駐高雄，讓片皮櫻桃烤鴨、烤鴨美食又多了一間可選擇

高雄脆皮烤鴨推薦，來吃看看呼聲很高的 享鴨 烤鴨與中華料理 高雄裕誠店

很推薦家庭聚餐、商務宴客來享鴨，脆皮烤鴨、經典中式料理，讓聚餐無冷場

千倍烤鴨「巨Duck」登陸高雄， 9月底前全台同慶 趕快一起加入LINE來玩【巨鴨Duck富翁】

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享鴨 烤鴨與中華料理 高雄裕誠店

位置：高雄市左營區裕誠路448號2樓 （享鴨 2F入口在富民路上）

電話：07 557 0858

營業時間：11：30～14：30、17：30～22：00

線上訂位：享鴨烤鴨與中華料理

線上菜單：xiangduck.com.tw

一整棟都是王品集團旗下美食，有初瓦 韓式料理、享鴨 烤鴨與中華料理

很多朋友都在外地吃過，所以看到初瓦、享鴨來高雄進駐，都很開心

很適合聚餐吃中式料理美食，可以吃到招牌脆皮烤鴨，還有數十種經典功夫功夫料理

可以單點也有套餐可挑選，很貼心的兩人也可以享用兩人套餐唷～

不用擔心要人多才能吃烤鴨，兩人套餐有半隻可鴨可吃

從2人～10人套餐都能很輕鬆配套，人多建議早點訂位，有包廂唷！

用餐時間人潮很多，很多家庭客、商務聚餐

優雅的用餐環境，吃烤鴨美食，就來享鴨

服務人員會給予QRCODE，可直接掃描線上點餐

功夫烤鴨招牌必點，使用2.4～2.6公斤的櫻桃鴨

非常大隻的櫻桃鴨，可以製作出一鴨多種吃法

使用8種香料帶出鴨肉本身的香甜滋味

採用24小時低溫封風乾，保有酥脆與鴨油香氣

點了四人套餐，可以5～6人享用都沒問題唷！

享鴨 招牌片皮鴨，三味吃法

烤鴨特製甜麵醬、享鴨特製花椒鹽、特製百香果沾醬

可以先吃烤鴨原味，再搭配甜麵醬，最後可以用鴨肉沾特製花椒鹽提味帶出花椒香

百香果醬可以解膩度唷～不同沾法激發出不同鴨肉香氣，創意新吃法

鴨肉捲餅佐醬多種吃法，讓片皮櫻桃烤鴨可以很傳統又有創意風味

主廚都會現場片皮櫻桃烤鴨，感受臨場感、還可以拍照合影唷！

高達2.4～2.6公斤的櫻桃鴨，經過70分鐘的烘烤完成，非常油亮帶酥脆鴨皮

主廚會先片出黃金8片，鴨皮帶有油脂，搭配白砂糖一起吃

荷葉餅 12 片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水

片皮櫻桃烤鴨還會搭配蔥段、大黃瓜絲，依據個人口味來做添加

黃金八片的片皮櫻桃烤鴨，油亮鴨皮很酥香

可以先咬一口黃金片皮櫻桃烤鴨，感受酥脆與鴨油融合的香氣，整個口腔爆香

沾上白糖增加顆粒糖霜甜味緩和油膩度，非常療癒美味

主廚片皮櫻桃烤鴨功夫相當厲害，可以片出大小寬度都很一致，整著展開來

片皮櫻桃烤鴨華麗登場，不僅保有光澤感、鴨肉先嫩度都能感受到

還帶有部分粉嫩色澤，光是原味我就很喜歡

鴨肉保有肉的嫩度肉汁，鴨皮表面很香，光是本身的原味就飽滿香甜好吃

荷葉餅很薄口感捲起來Q彈度剛剛好

特製甜麵醬滋潤提味格外好吃

百香果蘸水可以緩解油膩度，帶出百果香酸甜

享鴨花椒鹽讓我超愛，數十種辛香料，讓鴨肉帶出獨特花椒香，超好吃

餐點都會陸續上桌，多人用餐還有圓桌，讓我蠻喜歡的

功夫鴨三寶拼盤（冰糖醬香鴨翅丶醬滷鴨胗丶醬滷鴨腸）

滷水也相當推薦，尤其是冰糖醬香鴨翅啃食起來好過癮

非常入味，帶出甘甜滋味

肉質比想像中還要軟嫩，好吃不卡牙縫

陳釀梅子雞球

不僅鴨肉是招牌美食，還有很多中華功夫料理都很開胃

推薦這道大人小孩都喜歡的陳釀梅子雞球

帶出梅子甘甜滋味，咬下軟嫩帶出梅子香氣與雞肉結合，讓唾液直流

蒜酥鴨架

招牌人氣推薦蒜酥鴨架，帶有滿滿蒜香滋味

加上大量的椒鹽、洋蔥、蔥花、蒜酥，啃食系必點

越吃越香，感受啃食到的鴨肉香氣，帶出鹹香夠味的爆香滋味

很適合多人聚餐、家庭聚會，帶家人吃澎派好料

加上長輩都對中華料理、中式美食比較喜歡，絕對會喜歡

瑤柱醬爆蘿蔔糕

不是豆腐，這是酥炸蘿蔔糕，加入OX醬一起拌吵，帶有鮮味與尾韻的辣度

油炸過讓蘿蔔糕口感更加Q彈，帶出瑤柱醬香辣鮮味度

尾韻會有辣度，很開胃好吃～～推薦！

乾鍋香麻田野盅

這款很火辣，絕對開胃必點的乾鍋香麻田野盅

裡面都是季節時蔬搭配，乾鍋的爆香風味讓蔬菜有夠香麻

保有時蔬的清脆口感與香甜，散發出的麻辣很開胃

功夫鴨絲粥

帶有清甜鴨肉香氣的綿密粥，還可以撈到鴨肉絲

搭配油條一起吃很對味，綿密香甜的粥溫暖好吃

粥熬煮到很綿密，香甜柔和順口，不擔心過於死鹹帶有鴨肉香甜風味

片皮櫻桃烤鴨一整隻真的很大盤，整個讓餐點好霸氣

冰釀烏龍茶、白鬍子奶茶、碳燻烏梅汁

套餐內的飲料很大氣，蠻大杯，還可以喝到鹹香滋味的奶蓋唷！

莓妙莓好

超愛這款莓妙莓好，不僅好看又好喝

藍莓酸甜帶有優格香氣，很解膩冰涼解渴

捲餅蕉朋友

喜歡吃甜點可以另外加點，都是獨門特色的甜點

這款大人小孩都愛吃的捲餅蕉朋友，使用台式蔥油餅搭配新鮮香蕉、淋上巧克力醬

每一口咬下都是鹹香甜味，帶出巧克力醬滋潤，蠻有創意鹹香好吃

脆糖燉奶

很香醇的燉奶，充滿滑嫩汝香

上面的黑糖粉炙燒過，帶出黑糖香氣提味，讓燉奶更美味

期間限定~ 9/17，紅茶牛奶水果山之Bling

享鴨進軍高雄，還攜手與高雄老字號的老江紅茶牛奶合作

聯名首創 紅茶牛奶水果山之Bling，飯後很推薦來一份，可以吃到新鮮水果搭配香醇老江奶茶剉冰

享鴨 烤鴨與中華料理 高雄裕誠店

位置：高雄市左營區裕誠路448號2樓 （享鴨 2F入口在富民路上）

電話：07 557 0858

營業時間：11：30～14：30、17：30～22：00

線上訂位：享鴨烤鴨與中華料理

線上菜單：xiangduck.com.tw