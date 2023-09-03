為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 新竹必吃外帶日料！享稻38顆壽司800內有找！居然還有滿滿鮭魚肉刺身蛋糕可以慶生！

新竹必吃外帶日料！享稻38顆壽司800內有找！居然還有滿滿鮭魚肉刺身蛋糕可以慶生！

2023-09-03 19:57:00 Lai Lai 人氣：99
share
窩客好文

Lai Lai

發表篇數：6篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：享稻壽司
place新竹市北區鐵道路二段163號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

二訪新竹最好吃的外帶日料店🇯🇵

『享稻』Enjoy Sushi🍣

上回前往的是位於新竹光華商圈住宅區鐵道店（光華商圈），這次前往的是建華店（東南食品商圈） 

  

光華商圈的鐵道店是純外帶店；新竹建華店裡則提供5個座位區，不過提醒各位朋友～店內是不接受訂位的唷！因為享稻本來就是屬於外帶店啦～

  

享稻真的是會想要二訪還分享給朋友的新竹外帶日料🔥Cp值真的高又平價呀！

🫶🏻2位老闆都擁有超過10年的鑽研磨練

🫶🏻最多樣化的日料且份量都非常足夠，看得出老闆對用料的用心，絕不是便宜食材

🫶🏻現點現做，生魚片也是採當日現殺，就是要給大家都吃到最新鮮的食材🐟

🫶🏻平價也能享用到高規格的日料🇯🇵

   

       

新竹必吃外帶日料·刺身蛋糕 $1200

這次先和大家介紹最猛的蛋糕

蝦米～～刺身蛋糕居然也能做成蛋糕？

🐟老闆的刺身蛋糕大升級，真的有專屬的精美包裝及袋子可以提去朋友家！滿滿的日料蛋糕有創意又誠意滿滿呀❤️

🐟中央蛋糕體是使用大量的醋飯下去製作的，整個蛋糕真的很適合大家分食蛋糕

   

     

🐟蛋糕外面圈了一大圈的鮭魚非常厚實🤤 鮭魚是師傅日日現殺而非外面的凍鮭，那個新鮮度肉眼看得到，嘴巴吃得出～老闆的開店理念就是要大家吃到高品質卻又平價的美食～

🐟刺身蛋糕上附的鮭魚卵也是🈵️🈵️🈵️，是老闆升級給大家的～所以不用多餘的費用！

🐟還有我最愛的干貝每一顆都超大顆，數量也很多，有夠滿足的啦！裏面還有三隻肥嫩海大蝦、黑豆、小黃瓜等等配料！山葵擠成的奶油狀也超級有創意，搭著吃歐伊西😍

  

新竹必吃外帶日料·鍋燒湯烏龍麵 $130

烏龍麵賣得嚇嚇叫，因為我有關注享稻的Ig，有看到老闆常常分享動態，烏龍麵真的賣得非常非常好👍🏻 上一次我在鐵道店吃過就非常想念🤤 烏龍麵條超級Q彈，老闆的高湯有滿滿的海味還加了超豐富新鮮的食材在裡面🦐，是我這個不常喝湯的人會整碗吃光光的好味道🥣

  

整碗海味的鍋燒烏龍麵，我覺得老闆的價錢是真的很佛心了，因為外面的行情絕對不只這樣！新鮮度和價錢都很💯

   

   

新竹必吃外帶日料·圓盤壽司 $755

超大一盤份量！大家可以自選菜單上產品

顆數約落在35-40個左右🍣可以擺圓盤 

帶去野餐超方便的呀！

   

       

享稻的壽司品項也有別於其他日料店！

有必吃的花捲、炙燒稻荷之外，我自己很愛美式炸雞卷，本身就很愛吃炸雞🤣 炸雞被放進壽司裏面真的很棒呀～當然還有海鮮必備的炸蝦+軟殼蟹內餡都吃得到🦀️

大家在享稻也能點到比較特別的紫米壽司，裡面包有香菜，還附🈶️花生粉能做沾取。

而虎皮壽司也非常特別！虎皮帶有一層蜂蜜蛋糕的口感～內餡還放了炸蝦、蟹肉、小黃瓜、玉子燒等經典必吃配料。

  

每一款壽司從外層到內餡都非常用心及具特色，難怪是新竹必吃日式料理外帶店

-

現在大家都很夯野餐風，買自己喜歡的美食再與大家一起分享，我覺得帶上享稻一大盤圓盤壽司或刺身蛋糕應該都會很厲害👍🏻重點是吃得飽又平價，Cp值也高！而且口味可以自己選擇，所以我反而不太會考慮知名量販店已經做好擺在櫃上的壽司拼盤😝🍣

-

順便提供給大家新竹適合野餐或者坐著品嚐美食的好去處～我覺得新竹麗池公園那一帶應該很不錯～吃飽還可以晃一下新竹動物園、假日花市，結束美好的假期😎 Lai都幫你想好了，剩下的美味就交給享稻的老闆😌

溫馨提醒🔔

因為餐點都現做，大家一定要提前預定☎️

公司行號或者各種慶生活動大家都會想訂購壽司餐盒，因此假日、節慶、連續假期都是大滿單！

圓盤壽司的部分可以客製化（和老闆討論）

但所有的事前都是提前最安心囉💪🏻💪🏻

提供新竹必吃外帶日料 享稻   

             

（圖片轉至 享稻Facebook)

店家 @enjoyysushi

🔻 享稻EnjoySushi 鐵道店

營業時間：11:00-13:00/16:00-20:00週一公休

☎️電話：03-532-0003

🚩地址：新竹市北區鐵道路二段163

🔻 享稻EnjoySushi 建華店

營業時間：11:00-13:00/16:00-20:00週二公休

☎️電話：03-575-0060

🚩地址：新竹市東區東南街291


#新竹 #享稻壽司Enjoy #日式料理 #新竹美食#竹北美食 #平價美食 #新竹外帶美食 #慶生#聚會 #新竹小吃 #會議餐盒 #公司聚餐 #蛋糕推薦 #生食蛋糕 #烏龍麵 #生魚片 #丼飯 #牛肉丼 #日式料理 #日式丼飯 #日料 #日式料理推薦 #Lai吃新竹 #新竹北區 #新竹東區 #Lai在一起大吃大喝 #新竹必吃 #壽司推薦 



創作者介紹
創作者 Lai 的頭像
Lai

LAI | 楓狂大吃大喝 |




#新竹日式料理
morechevron_right
文章關鍵字
新竹日式料理 新竹美食 壽司 新竹必吃 more
檢舉
share
chevron_left

新竹義式料理推薦！湖口老街也有好吃的義式料理

新竹火鍋推薦！日本和牛和活體海鮮超新鮮的新竹

chevron_right
延伸閱讀

綠光咖哩。味自慢｜木質調溫暖系餐廳。咖哩專賣店、就像吃到媽媽煮的咖哩飯一樣感動美味 - 相片中的菲莉絲

 菲姐

台南美食 – 好農家米糕

 高雄旅遊王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Lai Lai

發表篇數：6篇

大家好，我是Lai 希望能開箱很多好吃、好玩的給大家！
作者的其它文章
同類據點
上允生魚片 照片

上允生魚片

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
餃幸 照片

餃幸

4.15 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
禾孟壽司坊(竹科店) 照片

禾孟壽司坊(竹科店)

5.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
八庵壽司割烹關新店 照片

八庵壽司割烹關新店

4.30 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
禧樂-丼飯·刺身·炭燒 照片

禧樂-丼飯·刺身·炭燒

4.05 (2人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up