新竹必吃外帶日料！享稻38顆壽司800內有找！居然還有滿滿鮭魚肉刺身蛋糕可以慶生！

二訪新竹最好吃的外帶日料店🇯🇵

『享稻』Enjoy Sushi🍣

上回前往的是位於新竹光華商圈住宅區鐵道店（光華商圈），這次前往的是建華店（東南食品商圈）





光華商圈的鐵道店是純外帶店；新竹建華店裡則提供5個座位區，不過提醒各位朋友～店內是不接受訂位的唷！因為享稻本來就是屬於外帶店啦～

享稻真的是會想要二訪還分享給朋友的新竹外帶日料🔥Cp值真的高又平價呀！

🫶🏻2位老闆都擁有超過10年的鑽研磨練

🫶🏻最多樣化的日料且份量都非常足夠，看得出老闆對用料的用心，絕不是便宜食材

🫶🏻現點現做，生魚片也是採當日現殺，就是要給大家都吃到最新鮮的食材🐟

🫶🏻平價也能享用到高規格的日料🇯🇵





新竹必吃外帶日料·刺身蛋糕 $1200

這次先和大家介紹最猛的蛋糕

蝦米～～刺身蛋糕居然也能做成蛋糕？

🐟老闆的刺身蛋糕大升級，真的有專屬的精美包裝及袋子可以提去朋友家！滿滿的日料蛋糕有創意又誠意滿滿呀❤️

🐟中央蛋糕體是使用大量的醋飯下去製作的，整個蛋糕真的很適合大家分食蛋糕！





🐟蛋糕外面圈了一大圈的鮭魚非常厚實🤤 鮭魚是師傅日日現殺而非外面的凍鮭，那個新鮮度肉眼看得到，嘴巴吃得出～老闆的開店理念就是要大家吃到高品質卻又平價的美食～

🐟刺身蛋糕上附的鮭魚卵也是🈵️🈵️🈵️，是老闆升級給大家的～所以不用多餘的費用！

🐟還有我最愛的干貝每一顆都超大顆，數量也很多，有夠滿足的啦！裏面還有三隻肥嫩海大蝦、黑豆、小黃瓜等等配料！山葵擠成的奶油狀也超級有創意，搭著吃歐伊西😍





新竹必吃外帶日料·鍋燒湯烏龍麵 $130

烏龍麵賣得嚇嚇叫，因為我有關注享稻的Ig，有看到老闆常常分享動態，烏龍麵真的賣得非常非常好👍🏻 上一次我在鐵道店吃過就非常想念🤤 烏龍麵條超級Q彈，老闆的高湯有滿滿的海味還加了超豐富新鮮的食材在裡面🦐，是我這個不常喝湯的人會整碗吃光光的好味道🥣





整碗海味的鍋燒烏龍麵，我覺得老闆的價錢是真的很佛心了，因為外面的行情絕對不只這樣！新鮮度和價錢都很💯





新竹必吃外帶日料·圓盤壽司 $755

超大一盤份量！大家可以自選菜單上產品

顆數約落在35-40個左右🍣可以擺圓盤

帶去野餐超方便的呀！





享稻的壽司品項也有別於其他日料店！



有必吃的花捲、炙燒稻荷之外，我自己很愛美式炸雞卷，本身就很愛吃炸雞🤣 炸雞被放進壽司裏面真的很棒呀～當然還有海鮮必備的炸蝦+軟殼蟹內餡都吃得到🦀️

大家在享稻也能點到比較特別的紫米壽司，裡面包有香菜，還附🈶️花生粉能做沾取。

而虎皮壽司也非常特別！虎皮帶有一層蜂蜜蛋糕的口感～內餡還放了炸蝦、蟹肉、小黃瓜、玉子燒等經典必吃配料。





每一款壽司從外層到內餡都非常用心及具特色，難怪是新竹必吃日式料理外帶店✨

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現在大家都很夯野餐風，買自己喜歡的美食再與大家一起分享，我覺得帶上享稻一大盤圓盤壽司或刺身蛋糕應該都會很厲害👍🏻重點是吃得飽又平價，Cp值也高！而且口味可以自己選擇，所以我反而不太會考慮知名量販店已經做好擺在櫃上的壽司拼盤😝🍣

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順便提供給大家新竹適合野餐或者坐著品嚐美食的好去處～我覺得新竹麗池公園那一帶應該很不錯～吃飽還可以晃一下新竹動物園、假日花市，結束美好的假期😎 Lai都幫你想好了，剩下的美味就交給享稻的老闆😌

溫馨提醒🔔

因為餐點都現做，大家一定要提前預定☎️

公司行號或者各種慶生活動大家都會想訂購壽司餐盒，因此假日、節慶、連續假期都是大滿單！

圓盤壽司的部分可以客製化（和老闆討論）

但所有的事前都是提前最安心囉💪🏻💪🏻

提供新竹必吃外帶日料 享稻

（圖片轉至 享稻Facebook)

店家 ｜ @enjoyysushi

🔻 享稻EnjoySushi 鐵道店

⏰營業時間：11:00-13:00/16:00-20:00週一公休

☎️電話：03-532-0003

🚩地址：新竹市北區鐵道路二段163號



🔻 享稻EnjoySushi 建華店

⏰營業時間：11:00-13:00/16:00-20:00週二公休

☎️電話：03-575-0060

🚩地址：新竹市東區東南街291號





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