【美食】「熟度精緻鍋物 新莊店」新莊火鍋推薦，新莊聚餐推薦、多元湯底大盤肉火鍋推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「熟度精緻鍋物 新莊店」 (造訪日期 : 2022/02)



「熟度精緻鍋物 新莊店」新莊火鍋推薦

新莊聚餐推薦、多元湯底大盤肉火鍋推薦







熟度精緻鍋物



新莊店

地址 : 新北市新莊區昌平街33號

電話 : 02 2991 8002

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）



土城學士店

地址：新北市土城區學士路14號

電話：02 2263 0350

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）

林口店

地址：新北市林口區中正路121號1樓

電話：02 2601 8749

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）





本次團子來到新莊找朋友，適逢用餐時間來到了「熟度精緻鍋物」用餐，新莊店位於新莊昌隆國小正對面，在捷運幸福站附近，離中港大排很近，交通很便利，黑字白底招牌很醒目，上面還有一個火鍋Logo，寫著「熟度」。

「熟度精緻鍋物」是4位大學好友畢業後共同創立，以「用心的鍋物，拉近你我的熟度」為忠旨，加上創意發想，發展出以特色湯頭、肉品、海鮮的火鍋餐廳，用料實在，價錢合理，在林口、土城也有店面，獲得許多老饕、網友好評。 走進餐廳內寬敞明亮，有提供提供2人~ 6人的座位區，也有沙發大座位區，多人聚餐也沒問題。餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，衛生又安心。

店家提供各種醬料、柴魚醬油、手作醬油、胡麻醬、辣椒、白蘿蔔泥、蔥花、沙茶醬等，還有火鍋店較少見的玫瑰鹽、花生粉。醬料區採用自助式，可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。

店家也有提供獨門招牌秘製萬能醬的配方，以澄油醬、蘿蔔泥、蔥花所調製，酸甜口感適合搭配蔬菜、海鮮。

自助區也提供各式飲品，包含可樂、雪碧、紅茶、奶茶、冬瓜檸檬冰沙等，也有茶包可泡茶，就是要讓大家喝到飽。

點餐方式為先選擇湯底，再選擇主餐，最後選擇附餐。「熟度精緻鍋物」有多種口味湯底可供選擇，包含黃金豚骨湯、重慶爆炒麻辣湯、北海道札幌辛味增湯、法式香濃起司牛奶湯、燒酒烈火白蒙古湯、雲朵新馬叻沙湯等湯頭，都是十分值得試試的湯底。副餐同樣有多種可供選擇，包含白飯、王子麵、冬粉、海藻烏龍麵（需+10元）、雞蛋。

特製的「海藻烏龍麵」麵條Q彈有嚼勁，還帶有海藻芳香，可再拌入青蔥、特調醬汁、辣椒，就是一碗美味乾拌麵。

團子和友人點了四種湯底，搭配肉品及海鮮，接下來就一一品嚐吧。

黃金豚骨湯

「黃金豚骨湯」採用豚骨、蔬菜以黃金比例配料以慢火熬煮熬煮，骨頭裡的營養成分和礦物質都融人高湯裏，高湯香氣四溢好誘人，店家也特別加入枸杞，煮出來的湯汁鮮美可口也更具營養。

重慶爆炒麻辣湯

「重慶爆炒麻辣湯」是直接在桌邊爆香的麻辣鍋。服務人員會在餐桌上現製作，食材有店家每日早上現炒的麻辣醬、花椒油、辣油，還有加入燈籠椒、花椒、蔥、蒜等四川香料爆炒提味，再加入黃金豚骨湯就大功告成！麻辣鍋辣度可隨個人口味做調整，湯底香、辣、麻、勁，是辣辣控不可錯過的湯品。

法式香濃起司牛奶湯

「法式香濃起司牛奶湯」也是店家招牌！以新鮮牛奶為湯底，店員會在上鍋後，使用進口天然煙燻乾酪，現切熱熔炙燒過的瀑布起司，濃郁奶香鮮醇美味，湯頭還帶有煙燻層次感，有種喝奶油濃湯的fu。湯頭喝一半後，還可再提供一次現切起司服務，暖心也暖胃。

北海道札幌辛味增湯

少見的湯底「北海道札幌辛味增湯」是人氣招牌！以原味湯頭為基底加入切片的洋蔥，再附上以北海道札幌赤味增製成的小狗冰磚，要吃之前再把小狗冰磚放到鍋內，讓小狗萌萌地泡湯，微甜微辣的口感充滿和風美味，兼具視覺及味覺的雙重享宴。

創意造型冰磚是每日限量，除有團子品嚐的小狗造型外，還有卡哇伊的小熊，驚奇又美味！

菜盤



菜盤內容十分豐富，包含高麗菜、青江菜、金針菇、玉米筍、香菇、金針菇、玉米筍、豆皮、芋頭、番茄、貢丸等，還有一個有呈現店名稱「熟度」的蛋豆腐，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升，吃得到滿滿營養及健康。

雙人嗑肉大肉盤



無肉不歡的朋友一定要來試試「雙人嗑肉大肉盤」，一大盤總共有30盎司，包含「美國小肥牛」和「丹麥元氣梅花豬」。

「美國小肥牛」佈滿大理石光澤的油花，涮入高湯中幾下就能享用，肉質柔嫩，帶有適度嚼勁，讓人一吃就上癮。

「丹麥元氣梅花豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，但又充滿嚼勁，令人難以抗拒，是肉肉控不可錯過的單品。

雙拼肉盤



「雙拼肉盤」適合胃口不大但一次想品嚐兩種肉品的朋友，可以自行選擇想要雙併的肉品，團子選擇了「美國霜降牛」和「台灣霜降松阪豬」2項人氣美味。

「美國霜降牛」選用牛肉肉質最細嫩的部位，油花均勻且密集，如同雪花般美麗。團子將將肉片涮入麻辣高湯幾下，霜降牛鮮甜有嚼勁，油花經咀嚼後在口中化開，麻辣芳香讓牛肉更開胃，吃過就愛上。

「台灣霜降松阪豬」滑嫩不乾柴，QQ的口感占據整個味蕾，讓人一片接一片，是許多饕客心中的必點逸品。

套餐加價購 - 真的瞎了



「真的瞎了」包含白蝦、蛤蠣、鮑魚、手打花枝漿，澎湃又豐盛，只要加價就可以海陸的美味同時擁有，店家針對有點蝦子的餐點，皆會提供難得一見剝蝦殼的服務，讓吃蝦子更加順手及便利。

入口後白蝦鮮甜Q彈、鮑魚彈牙有嚼勁、蛤蠣粒粒肉質飽滿，豐富海鮮讓湯頭更鮮美，都是讓人無法抗拒的好滋味。

「手打花枝漿」選用新鮮花枝切塊入漿，用料紮實新鮮，吃得到花枝鮮甜口感與Q彈，單吃就好吃，拌入沾醬讓整體滋味又豐富。

冰淇淋

吃飽後別忘了來點甜點，店家提供四種口味的「冰淇淋」，包含瑞士巧克力、巧克力、芒果、香檳葡萄等，為美好的一餐做最甜美的收尾。

整體而言，團子覺得「熟度精緻鍋物」湯頭真的創意多元，用料實在，肉片、海鮮、蔬菜放在鍋裡煮，不用額外加醬料就很好吃。在這還能感受到店員親切用心的桌邊服務，看麻辣鍋爆香、有人幫忙剝蝦殼，驚喜滿點，不論單獨享用或聚餐都很合適，喜歡吃火鍋的朋友也可以一起相約來「熟度精緻鍋物」，讓美味鍋物一起分享共食，更能增加彼此的「熟度」喔。

菜單



熟度精緻鍋物



新莊店

地址 : 新北市新莊區昌平街33號

電話 : 02 2991 8002

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）



土城學士店

地址：新北市土城區學士路14號

電話：02 2263 0350

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）

林口店

地址：新北市林口區中正路121號1樓

電話：02 2601 8749

時間 : 11:30~14:00 17:00~21:30（週一～週五）11:30~21:30（週六、週日）





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