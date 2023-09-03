【美食】「RICO'小廚 新莊建安三店」手作Pizza、新莊平價義大利麵推薦，輔大美食聚餐推薦 菜單

此食記為花見團子造訪「RICO'小廚 新莊建安三店」 (造訪日期 : 2022/03)



「RICO'小廚 新莊建安三店」手作Pizza

新莊平價義大利麵推薦，輔大美食聚餐推薦







RICO'小廚

營業時間：11：30 - 15：00 / 17：00 - 21：00

--萬芳一店--（02）2932-5051



木柵熱門義大利麵店「RICO'小廚」來新莊了，本次團子來新莊找朋友，適逢用餐時間，一群人吃來到新開幕不久的新莊店，品嚐美味的義大利麵及手工披薩。店家位於捷運丹鳳站附近，距離輔仁大學也不會太遠，是許多家庭好友用餐，和上班族學生聚會的好去處。

大門口還有綠色植栽的打卡牆，走進店內牆上也處處裝點了綠色的植栽，溫暖的燈光打在紅磚及清水模壁面上，彷彿來到義大利的鄉間，放鬆且舒適。

店家提供了多張2~4人的木質座椅，給人舒適的用餐環境。

「RICO'小廚」主要販售義大利麵、燉飯、焗烤、手工披薩，餐點均現點現做，除了單點也有多種套餐組合，價位都很平價親民，可以依自己的喜好進行選擇。

團子一行人共點了四道主食，再加上一鹹一甜兩個披薩，採用分享共食的方式，讓每一個好味道都能吃得到，接下來就一一品嚐吧。

奶油蔬菜濃湯

濃湯每天品項為不固定，當天為「奶油蔬菜濃湯」湯頭濃郁香甜，裡面有滿滿的高麗菜，也有點在吃奶油燉菜的口感，令人回味無窮。

鳳梨鮮蝦沙拉披薩

「RICO'小廚」披薩麵糰使用原料麵粉、水、酵母純手工製作，採用窯烤燒製，「鳳梨鮮蝦沙拉披薩」上面有蝦子、紫洋蔥、彩椒、鳳梨、起司等食材，還有畫龍點睛的白色網格美乃滋。

餅皮厚度適中Q彈充滿嚼勁，因使用窯烤比連鎖披薩店餅皮更加香氣四溢，且每一口都能吃到滿滿的餡料，有海鮮、蔬菜又有水果，異國風味甜香交融，讓喜歡吃披薩的友人，想再多帶一個回家自己獨享。

蜜蘋果披薩

甜口味的「蜜蘋果披薩」將蜜蘋果切成薄片，再加上起司製作而成，質樸卻經典，蘋果酸酸甜甜和起司超級合拍，是老少咸宜都愛的好滋味，也很適合當餐後的甜點享用。

青醬蛤蠣燉飯

「青醬蛤蠣燉飯」店家青醬使用九層塔製作而成，燉飯選用泰國一等米，燉飯粒粒飽滿，軟硬適中，再加上超級多顆的蛤蠣，蛤蠣新鮮飽滿，吐沙也十分乾淨，沒兩下全部嗑得精光。

番茄海鮮麵

喜歡吃海鮮的朋友一定不要錯過「番茄海鮮麵」裡面有滿滿的海鮮，包含已經去殼的白蝦、蛤蠣、中卷、貽貝等，澎湃又豐盛，麵條使用義大利進口杜蘭小麥粉製成，麵條Q彈滑口，還有玉米筍、豆子等時蔬，搭配番茄紅醬酸甜適中好開胃。

墨魚汁海鮮燉飯

團子在外面其他店內吃到的墨魚飯，常常都會有一點點腥臭味，但「RICO'小廚」的「墨魚汁海鮮燉飯」完全沒有這種味道，並加上生辣椒，讓粒粒飽滿的燉飯完全沾上香甜微辣的的墨魚醬汁，裡面有滿滿的海鮮，有白蝦、蛤蠣、中卷、貽貝等，入口後可以感受大海鮮美滋味，讓不太敢吃墨魚飯的團子，也十分喜歡。

奶油燻鮭魚焗烤麵

喜歡吃焗烤的可加價加上焗烤，店家會將義大利麵換成筆管麵，「奶油燻鮭魚焗烤麵」以白醬為基底，白醬使用高成本的安佳鮮奶油製作而成，還有滿滿彩椒、豆子等時蔬，再加入起司焗烤把食材精華緊緊鎖住，焗烤後燻鮭魚香氣瀰漫了整個味蕾，和筆管麵完美結合，完全征服人心。

香草鮮奶茶 / 蜂蜜檸檬汁 / 香草鮮乳飲 / 百香可爾必思 (左到右)

店家也有許多特調飲品，香甜順口的「香草鮮奶茶」、附上新鮮檸檬片健康的「蜂蜜檸檬汁」、小朋友最愛的「香草鮮乳飲」、酸甜的「百香可爾必思」，也都是很適合搭配義大利麵披薩的好選擇。 整體而言，團子認為「RICO'小廚」價格平實，用料實在，料理多元有義大利麵、燉飯可供選擇，還有多種異國風味披薩，都是外面吃不到的好味道。現在還有平日好禮三重送活動，內用外帶都能享優惠，喜歡吃義大利料理的朋友千萬不要錯過喔。



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