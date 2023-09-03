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【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必吃法式甜甜圈

2023-09-03 20:22:25 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：109
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：556篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：映日早午餐
phone03-5520-670
place新竹縣竹北市惟馨街56號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

 

 

此篇由陳小兔體驗撰寫：

沒有繁瑣的禮節、沒有壓抑的氣息、沒有急促的節奏，只有舒服、自在屬於自己的時光，這是映日給我的感覺。

映日早午餐，距離竹北火車站約5分鐘車程，在寧靜校區旁，室內挑高設計，視覺寬敞，很大空間都給客人使用，點餐台與製餐區則在角落位置，顯現以客為尊的舒適感。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲小閣樓頂多僅能提供5-6組客人，自成一格的小去處，閨密喜歡這樣的氛圍，訂位還可以選擇2樓(不過看店家安排為主)。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲在1樓、2樓都有自助茶水吧檯，有檸檬水、各式醬料、刀叉、兒童餐具及桌椅等物可自取，一切自助，沒有收服務費唷!
 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲貼心提醒，維持用餐品質，用餐當天客人沒有太滿，所以我們一群姊妹們可以一直話家常。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲映日菜單：映日提供的餐點有常見的早午餐組合，每樣都配有沙拉水果等新鮮食材，想要吃個正餐，還可以選擇義大利套餐，另外也有輕食選擇，或是小炸食，解一下嘴饞，而飲料部分都是另外單點。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

法式芥末烤雞肉古巴三明治：看上去小小一盤，但吃完我就飽了，法式芥末的醬，香濃而不膩，搭配厚實的雞胸肉與外酥內軟的麵包體剛剛好(我覺得雞肉有點大塊)，香脆的薯條，精心挑過的水果，甜份夠，沙拉的醬有點像優格醬，好吃。
 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲早午餐系列之酥炸軟殼蟹法式炒蛋拼盤：一上桌就是要先品嘗香氣濃郁的炸蟹，閨密吃完就提醒我可以帶雞蛋糕來吃，她的結論是"好吃耶!"

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲早午餐系列之紐奧良烤雞排法式炒蛋拼盤：跟我的古巴三明治雞肉塊一樣的厚實，其他搭配的水果沙拉組合，也大同小異。
 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

青醬嫩煎雞腿義大利麵：講求飲食均衡的映日，蔬菜都給你一大塊、一整朵，配上青醬的香氣，吃起來是很清爽的唷!
 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲義大麵餐點所附的佛卡夏麵包、今日濃湯，喝起來有點像洋蔥濃湯，可以用麵包來沾配也很有滋味。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

錫蘭鮮奶茶(右)日式抹茶歐雷(左)：我們都點去冰，但服務人員提醒會有一點小碎冰，甜度可以調整，我只喝到鮮奶茶，覺得茶味很香，整體不會太淡。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲女生聚在一起就是可以聊到續攤，吃飽喝足後，要顧一下點心胃，我們一群又下樓去看點心，點了三盤法式甜甜圈(原味、卡士達、冰淇淋)，甜甜圈因為要現點現做，所以大約要等個20分鐘。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

卡士達：方形的外觀灑上糖粉，有一種甜甜幸福感，原味可以品嘗麵粉香，可是吃起來比較乾一點。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

冰淇淋法式甜甜圈：香草冰淇淋上淋有焦糖及核桃，搭配原味的甜甜圈會剛好。

 

【新竹食記】映日早午餐 - 台元科學園區附近的豐盛早午餐，必

▲卡士達口味的甜甜圈，熱熱吃可以感受道融醬的滑順口感，法式甜甜圈好吃，如果有開發莓果口味一定更讚。

 

 

 

陳小兔短評：離車站步行15分鐘，店面附近有路邊停車格也有停車場，服務親切且環境簡單優雅，餐點好吃，推薦法式甜甜圈。


用餐環境★★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★★
CP值★★★★


映日早午餐美食資訊：

地址：新竹縣竹北市惟馨街56號
電話：035520670
官網：https://www.facebook.com/sunshinecafe56/
營業時間：09:30~16:00 (五六休)
停車場：無
廁所：有
刷卡：無(可LINE PAY)
外送：無

 


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