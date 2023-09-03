此食記為花見團子造訪「鵝肉世家專賣店 新店店」 (造訪日期 : 2022/04)



「鵝肉世家專賣店 新店店」新店鵝肉推薦

木柵30年鵝肉老店分店，新店美食推薦







鵝肉世家專賣店 新店寶強店



地址 : 新北市新店寶強路55號

電話 : 02 2918 9989

時間 : 週一 ~ 週日 11:30-19:00

1991年開始在木柵開幕30年的老店「鵝肉世家專賣店」來到新店開設分店了，地點位於新店寶強路，距離捷運大坪林站及七張站都不遠 ，店家主要販售各種鵝肉料理搭配飯麵等主食，走的是平價路線，大多都是便宜的銅板美食。

走進店內裝潢乾淨及明亮，提供多張2人及4人座位，還有適合多人一起聚餐的3張大圓桌。 「鵝肉世家專賣店」對食物的品質及衛生要求十分嚴格，透明的櫃檯可看到師父戴著手套，以利落的手法再進行鵝肉切片，乾淨及衛生都可以看得到。 店家主要販售各種鵝肉、鵝下水、鵝腸、鵝血、多樣化的鵝肉料理，主食可選擇飯麵類，再搭配各種小菜一起品嚐。 醬料及餐具採用自行拿取的方式，有點鵝肉的朋友一定要來一點店家特製的甜辣醬及辣椒。

團子和友人點了滿滿一大桌，接下來將一一品嚐吧。

鵝肉

嚴選頂級的白羅曼鵝種製成的「鵝肉」，團子選擇1/4隻前段的部份，包含煙燻及鹽水兩種鵝肉料理方式各半的雙拼，店家很貼心協助去骨，肉質的部分呈現淡淡的粉紅色，前段的部位較瘦 ，份量整整一大盤，約可3人享用。

煙燻口味入口立刻可以感受到香氣在嘴中環繞，不用沾醬就十分夠味，鹽水口味肉質鹹香滑嫩，口感濃郁不死鹹，也可沾一點店家特製的甜辣醬搭配著薑絲品嚐，又是另一種風味。

豆芽韭菜鵝腸

「豆芽韭菜鵝腸」鵝腸加上豆芽菜及韭菜進行拌炒，鵝腸處理的非常乾淨，入口後鵝腸香脆Q彈，豆芽菜及韭菜更提升鵝腸的香甜，健康又營養。

燙青菜

「燙青菜」會依照當天最新鮮的青菜種類提供，當天為清脆又爽口的大陸妹，還能吃到滿滿的纖維質。

鵝油拌飯

「鵝油拌飯」白飯淋上鵝油，讓白飯增加油嫩的口感，再附上店家醃製的辣蘿蔔，不論是單吃，或者是搭配各項小菜都非常適合。

乾意麵

「乾意麵」加入韭菜、豆芽菜、及油蔥，要吃之前可先攪拌均勻，麵條充滿咬勁有彈性，怎麼都吃不膩。

湯粄條

「湯粄條」店家的板條是屬於比較厚實Q彈，加入用鵝肉燉煮的高湯，湯頭濃郁但不油膩，一口麵一口湯，讓人好滿足。

招牌滷鵝三寶

「招牌滷鵝三寶」使用老滷汁滷至多時的鵝肝、鵝心、鵝胗，去掉內臟的腥味，再配上爽脆的榨菜，入口後鵝肝綿密軟嫩，鵝心Q彈扎實，鵝胗香脆可口，另外讓團子十分驚豔的是榨菜，酸酸甜甜的有點像蜜餞的口感，多種感受可以一次滿足，是必點的單品之一。

米血糕

「米血糕」這裡的血糕是豬血糕，加入香甜醬料，再灑上滿滿的花生粉，米血糕扎實不黏牙，配上花生粉超級對味，完全不輸外面單賣米血糕的店家，團子看到每個人桌上也幾乎都有點一份。

虱目魚肚

經過無刺處理的「虱目魚肚」，燉煮到入味，入口綿軟滑口，沒有土味，吃得出新鮮及美味。

黃金桂竹筍 (大)

「黃金桂竹筍」切成大塊的桂竹筍，加入福菜及梅子，經過長時間的燉煮，入口後桂竹筍清脆香甜，不會刮嘴巴，福菜及梅子讓湯頭更加濃郁香醇，團子和友人都超級喜歡。

麻辣雙拼 (小)

「麻辣綜合」包含一塊臭豆腐及四大塊鵝血，約為小辣的等級，鵝血Q彈剔透，臭豆腐完全吸附湯頭的精華，非常入味，可以一次品嚐到兩種好味道。

酥炸干貝海鮮餅

一份有兩個的「酥炸干貝海鮮餅」炸到外皮呈現金黃色澤，厚度超級厚，約為1個50公分銅板的直徑大小，裡面包有滿滿的鮮蝦、干貝、鮮魚漿的內餡，讓整體滋味更加豐富，入口後香酥可口，吃得到大海的鮮美滋味。

杏鮑菇香腸

團子點了兩隻做法費工的「杏鮑菇香腸」，店家特別使用杏鮑菇取代豬肉肥油的部分，不但減低了熱量，又增加了Q彈的口感，香腸肉質鮮美嫩口，也可搭配附上的蒜碎一起品嚐，是店家必點的招牌之一。

家傳白菜滷

團子很喜歡吃白菜滷只要看到店家有販售一定會點，「家傳白菜滷」大白菜軟嫩無比，還有大白菜、香菇、木耳、蛋酥、蝦米等多項食材交織出細膩輕柔的風味，吃得到真功夫，值得細細品味。

燙杏鮑菇

「燙杏鮑菇」將杏鮑菇經過川燙後，加入薑絲及蒜碎進行調味，入口後杏鮑菇清脆爽口，是菇菇控必點的單品。

整體而言，團子認為「鵝肉世家」各項鵝肉的產品都十分的美味，且份量都比其他店家更加的大盤，CP值超高，喜歡吃鵝肉的朋友，除了總店，也可選擇來到新店的分店，在舒適的空間享用美味的而肉料理及各種小菜喔。



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