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【美食】「實在就烤串燒」專屬保溫盒提袋，寧夏夜市美食推薦、寧夏夜市串燒推薦 (附菜單)

2023-09-03 20:44:25 花見團子玩耍趣 人氣：103
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：163篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：實在就烤串燒
phone0961-325-802
place台北市大同區寧夏路34號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「實在就烤串燒 」     (造訪日期 : 2022/04)

「實在就烤串燒」專屬保溫盒提袋

寧夏夜市美食推薦、寧夏夜市串燒推薦 



 實在就烤串燒  

地址 : 台北市大同區寧夏路34號1樓
電話 : 0966-359-830、0961-325-802
時間 : 下午5:30～凌晨03:00

寧夏夜市裡有許多美味的各式小吃，因團子己經先吃了一輪，來到「實在就烤串燒」看到美味的串燒，又忍不住買了一些，除帶回家和家人一起享用，也可當消夜品嚐。「實在就烤串燒」有獨立的店面，繽紛多元的串燒一一擺放在透明展示櫃中，食材品項豐富新鮮，乾淨又衛生。

店家主要販售豬肉、牛肉、雞肉、蔬菜等多種品項的串燒，經過不同的調味及品項組合，多為20~50元的零錢銅板價。若想吃海鮮或單品料理，也只有120元，和外面快炒店的價格差不多，CP值超高。

「實在就烤串燒」採用現點現烤，燒烤漿汁為店家獨門手作，採用現烤不油炸，從生食烤至熟食，保留原汁原味的食材味道，店家採用無煙炭烤，團子在旁邊等候餐點的的同時，也沒有聞到燒烤的臭味。

「實在就烤串燒」有提供3張內用的桌子，針對外帶的部分，現場購買300元(含)以上，外送雙平台500元(含)以上，會使用訂製的保溫盒，另外還會提供有店家品牌LOGO的無紡織布手提袋，手提袋之後也可以當作隨身的購物袋繼續使用，環保又實用。

沒有滿額，店家也是使用內層有錫箔紙的保溫袋，無論外帶或外送，都可以吃到熱騰騰的串燒，貼心又讓人感受到店家的心意。

團子點了15種串燒回家搭配啤酒享用，接下來就一一品嚐吧。

香酥七里香 / 爆漿雞心串 / 新嫩雞肉串

居酒屋常見的燒鳥，各個部位的雞肉串燒這兒也有。「香酥七里香」就是雞屁股，入口後Q彈不肥膩；「爆漿雞心串」飽滿扎實，咀嚼後還會爆漿，讓團子感到十分驚喜；「新嫩雞肉串」扎實不乾柴，彈牙有咬勁。

蒜香雞腿排

做法費工「蒜香雞腿排」份量十足，特別去骨處理再加上蒜頭調味，雞腿排滑嫩多汁，咀嚼後肉汁奔流入口，令團子愛不釋口。

剝皮辣椒牛肉捲 / 多汁蔥肉捲 /金針牛肉

團子很喜歡肉串結合蔬菜的串燒，一口咬下去可以品嘗到多層次的口感。「剝皮辣椒牛肉捲」微辣的剝皮辣椒讓牛肉捲的風味更加提升；「多汁蔥肉捲」豬肉內夾入滿滿的青蔥口感無敵契合；「金針牛肉捲」水嫩的金針菇讓牛肉捲更加溼潤飽滿，團子特別推薦。

黑胡椒厚豬五花 / 五香大肥腸

「黑胡椒厚豬五花」將五花肉厚切成塊狀，黑胡椒讓豬肉的香氣更加提升；「五香大肥腸」沒有內臟的腥味，充滿嚼勁的口感，讓團子一吃就上癮。

骰子牛肉

「骰子牛肉」將牛肉切成一口大小的骰子狀，入口後牛肉軟嫩彈但又充滿嚼勁，濃郁不死鹹。

甜不辣

串燒必點的「甜不辣」一份有兩片，可以吃得到魚漿的鮮甜，價格只要20元，CP值超高。

鮮甜節瓜 / 香甜青椒

串燒除了吃肉也要來點時蔬，可以補充滿滿的纖維質！「鮮甜節瓜」水嫩甘甜；「香甜青椒」烤到恰到好處，也別有一番風味。

甘甜香菇 / 鮮嫩杏鮑菇

另外特別為菇菇控的家人點的「甘甜香菇」及「鮮嫩杏鮑菇」都Q彈無比，且吸飽了醬汁的精華，團子及家人都讚不絕口。

整體而言，團子覺得「實在就烤串燒」CP值超高，也可預先與店家先預約，指定時間到店家取貨即可。也可透過雙外送平台訂餐。由於店家有保溫盒、保溫袋，隨時享用熱呼呼的燒烤都沒問題。店家也有與很多電子支付商家合作，不定時也有優惠，雖是夜市銅板價，卻能享受到如同專門販售串燒店家的品質及美味，一邊吃燒烤，一邊暢飲美酒，再樂活也不過了！

  喝酒不開車，安全有保障！ 未成年請勿飲酒   

 

 菜單 





【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/實在就烤串燒



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