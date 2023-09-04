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【東區美食】勺日咖啡廳，韓系複合式餐廳 | 自然風早午餐、下午茶 | 大安區美食

2023-09-04 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：103
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：勺日 Zhuori
phone02-2711-0223
place台北市大安區復興南路一段206號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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一間餐廳外國人人來人往，特別是來自韓國的遊客，幾組客人就可以聽到一組韓文對話。這間位在忠孝復興的「勺日咖啡廳」，由知名文青設計團隊操刀，以淡奶色搭配落地窗自然光的設計，讓咖啡廳充滿韓系，不管是周末慵懶的早午餐，還是輕鬆愜意的下午茶，在這裡的複合式菜單都能滿足每位客人的需求，也因此不只台灣人，對於韓國人來說也是一個行程中會安排的一間餐廳。

餐廳資訊

勺日咖啡廳

店名 : 勺日咖啡廳 日好空間店
電話 : (02)2711-0223
地址 : 台北市大安區復興南路一段206號
營業時間 : 週一~週日 09:00-20:30
粉絲專頁 : 勺日 zhuori
官方網站 : 勺日zhuori 咖啡廳-品牌官網
訂位連結 : inlineOpenTable

從忠孝復興捷運站2號出口步行不到5分鐘就可抵達，地點就在復興南路一段上

餐廳環境

遠遠就能看到店面外觀用淡奶色當主色，整體視覺非常輕鬆愜意

Logo的設計雖然簡約但又不失悠閒的風格

不過點餐的方式限制就比較大，規定一定要至少點一杯150元以上的飲品，所以不能只有點主餐，但可以用套餐的型式做搭配

店面一共有兩層，這次訂位是在一樓對外是整面的落地窗採光非常好

店內的燈光數雖然多但都是用黃色暖色的顏色，照起來相對柔和舒適，點餐都一律直接到櫃台報桌號點餐，尖峰時段點餐會需要花一點時間

這次座位是分配到最裡面的區域，如果人多一點就像是一個獨立的小包廂，有玻璃門隔著

座椅的設計是圓弧狀的，這樣坐起來會相對舒適，手肘也有支撐的位子

店內也有一些文青商品可以讓大家參觀，對於觀光客來說也是不錯的伴手禮

在櫃檯的後方是白開水跟餐具，都是自由取用

菜單

菜單的部分可以直接參考現場拍攝或是到官網查看「勺日本月菜單

餐點從早午餐、鬆餅堡、沙拉、飯和麵都有，搭配飲料可以折抵20元或是加219元直接升級全套餐，裡面包含150元甜點跟150元飲品，超出金額補差價

主要的經典主餐都有圖片介紹，菜單真的會越翻越猶豫，因為每一道看起來都很美味

如果習慣有飯或麵在煮食裡就可以選咖哩飯或藜麥飯之類的餐點

還有可頌鬆餅可以點，看到左邊的圖真的感覺很好吃但又很罪惡

飲品的選擇也很豐富，咖啡、燕麥奶、茶和果醋類等都可以讓人再多猶豫幾分鐘

餐點介紹

第一道是「大力水手最愛鹹派早午餐」醬汁的部分選擇獨家醬汁，另外還有加購小杯蜂蜜優格，優格吃起來甜甜帶點微酸，可以中和掉主餐的鹹味感

飲料是選擇「桂花蘋果」，最上方直接放上三塊蘋果，稍微搖一下還會有檸檬香隨之飄出

鹹派裡面有非常多的蔬果，吃起來紮實夠味，獨家醬汁有點像是泰式口味，淋上去一起吃非常開胃

讓我們最驚豔的是有兩小塊油豆腐，整個組合起來非常微妙

第二道是「哇沙比鮭魚可頌鬆餅堡」，擺盤的設計非常像西式高級餐廳的風格

看到鮭魚的色澤就知道非常新鮮，吃起來軟嫩沒有腥味

可頌的部分外酥內軟，搭配鮭魚濕潤的口感吃起來非常特別

飲料選擇的是「焦糖花生燕麥奶」，特別注意的是只有熱的，裡面有撒上花生粒增加風味和口感

第三到是我點的「勺日早餐盤」，這應該算是店家的招牌之一，因為種類非常豐富

裡面有生吐司、生菜、滑蛋炒菇、舒肥雞胸、小鬆餅跟手打莎莎醬，整體份量十足

生菜跟大力水手早午餐一樣，吃起來新鮮爽脆，而且還有紫色的生菜讓配色更豐富

舒肥雞胸吃起來軟嫩多汁，不會有過於乾柴的問題，搭配沙沙醬風味更佳

鬆餅的部分有兩小塊，一個吃原味另一個搭配莎莎醬吃，原味吃起來香氣十足，搭配酸甜莎莎醬吃起來開胃解膩

一口咬下非常紮實，並沒有因為小塊薄度也被犧牲掉，可以慢慢咀嚼品嚐食材的香氣

滑蛋炒菇熟度剛剛好，在嘴中輕輕一咬就化開瞬間充滿濃濃的蛋香

生吐司上面有一小塊酸奶油，讓麵包不會太乾又多了味道，可以沾莎莎醬搭配其他食物一起享用

我是直接點「升級全套餐」，飲料點「抹茶拿鐵」，本身是無糖的如果怕抹茶的澀味可以跟店員拿一點糖來加

抹茶非常濃郁帶點微微的澀味，搭配拿鐵喝起來非常順口

甜點選擇的是「經典檸檬塔」，最簡單的外型最香濃的味道

稍微靠近就可以為到檸檬香，上方還有撒上些許的檸檬皮增添香氣

因為非常紮實切的時候需要用點力道，吃起來香濃帶點微酸，剛好可以中和主餐的味覺，畫上一個完美的Ending

結語

整理來說不管是餐廳設計還是餐點製作都可以看得出店家的用心，也能理解為何外國觀光客這麼多，努力一個禮拜週末好好犒賞自己，來的慵懶的早午餐或是愜意的下午茶都非常適合，餐點的選擇非常多元，都能吃得吃每一道菜的用心，不過一定要提前訂位，通常週末中午時段都非常難預約，建議也可以先看好菜單，因為現場用餐時間只有90分鐘，有些甜點需要時間製作，如果下次有朋友要聚餐這裡或是一個不錯的選擇。

餐廳資訊

店名 : 勺日咖啡廳 日好空間店
電話 : (02)2711-0223
地址 : 台北市大安區復興南路一段206號
營業時間 : 週一~週日 09:00-20:30
粉絲專頁 : 勺日 zhuori
官方網站 : 勺日zhuori 咖啡廳-品牌官網
訂位連結 : inlineOpenTable

 

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