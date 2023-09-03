韓華園

地址：302新竹縣竹北市縣政十街96號

電話：03 555 2620

營業時間：（週一～週日）11:30–14:00, 17:30–20:30

推薦菜色：炒碼麵、油淋雞

平均消費：400/人

等待時間：15-20分鐘

店內氣氛：★★★★

美味程度：★★★★

再訪率：★★★★

每次看韓劇韓綜，看他們點外賣炸醬麵、糖醋肉 都很好奇到底是什麼味道！跟台式差在哪裡！

前陣子看韓勾ㄟ金針菇介紹「韓華園」這家韓式中華料理，原本只有在台北有店，沒想到今年也來竹北啦～～

韓華園位於竹北縣政十街，就在 心丼隱食堂 斜對面

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韓華園招牌小小的很可愛

餐點種類不多，但都是比較少見的

像是炒碼麵、炸醬麵、溜三絲 韓劇韓綜會出現的食物

糖醋肉－小（＄320）

終於看到醬肉分離的糖醋肉啦！！原來糖醋肉可以這麼白 XD

之前每次看韓國人討論沾派／淋派一直看不懂到底是什麼意思

原來是肉跟糖醋醬會分開，看大家喜歡直接把醬淋上去 還是每塊肉分開沾醬（像麥克雞塊一樣）

糖醋肉小份的就超多，大塊的炸肉有十塊以上

每塊肉都很大，雖然是炸得 但外皮不是脆的那種，肉質非常硬 蠻難咬的（咀嚼肌會變大的那種 XD）

糖醋醬比台灣的酸一些，醬的質地微稠，有點勾芡

油淋雞（＄380）

油淋雞份量也是超大，雞肉很嫩，外皮很酥脆不油膩

底部有些醬汁 很香，有點像清淡版的椒麻雞，蠻好吃的

炸醬炒飯（＄200）、荷包蛋（＄30）

滿心期待炸醬麵，沒想到居然還有炸醬炒飯！！！

炒飯本身粒粒分明，味道比較清淡，可以跟旁邊黑黑的炸醬拌在一起，變成有點像燴飯的感覺

炒飯跟炸醬出乎意料的合拍，蠻特別的

半半麵（＄190）

原來除了半半炸雞外，還有半半麵，非常特殊的容器，完全拯救選擇障礙者 XD

一半是炒碼麵，一半是炸醬麵，兩種願望一次滿足～

心心念念的黑色炸醬麵

麵條是韓國拉麵，口感很Ｑ彈 超喜歡！

炸醬滿滿的洋蔥甜味，我個人不是很喜歡，但蠻特別的 不排斥洋蔥的人應該會愛

另一邊紅紅的炒碼麵出乎意料好吃，湯頭非！常！鮮！甜！

麵條一樣是韓國拉麵，十分入味，下次要直接點一整碗炒碼麵～～

最後是環境照～

店內裝潢很簡單，座位不算多，我們假日中午去 等了15-20分鐘左右

整體來說雖然原本期待的炸醬麵、糖醋肉都不是這麼合胃口，但蠻喜歡其他餐點

餐點都蠻特別的，不是一般會吃到的味道，想知道韓劇裡面的人到底在吃什麼的話 可以來試試～

韓華園

地址：302新竹縣竹北市縣政十街96號

電話：03 555 2620

營業時間：（週一～週日）11:30–14:00, 17:30–20:30

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