★宜蘭住宿推薦★ 蘭城晶英酒店 Silks Place Yilan，兒童賽車主題的親子飯店玩樂首選之完整攻略

兒童賽車主題的親子飯店玩樂首選 蘭城晶英酒店

飯店位在宜蘭市中心結合了新月廣場和影城，從住房開始吃喝玩樂玩到退房的親子渡假飯店! 喜歡開車車的孩子來這絕對超開心，設施也超齊全!! 有室內外的遊樂設施外，還有游泳池和許多的住客限定活動，每次來這姊妹倆都心滿意足的徹底放電直接秒睡! 除了飯店設施外，在住宿期間院線電影也是免費隨你看幾部都可以~ 是間爸媽放鬆孩子放電的飯店 我們已經住過兩次，姊妹倆也超期待第三次住宿的到來!

🏨 蘭城晶英酒店 Silks Place Yilan

地址: 宜蘭市民權路二段36號

電話: 0800-35-1234

停車: 有專屬室內免費停車場

官網: https://www.silksplace-yilan.com.tw

廊道開車 09:00-22:00 (芬朵奇堡住客限定)

喜歡開車的孩子最期待的就是來這開車車，各種想得到的兒童電動車都有!

下雨天的話也會開放一般住客 (非芬朵奇堡房客) 也能在廊道開車車喔! 若是住客的話都會掛上房間號碼來識別專屬租借的車輛

芬朵奇堡房 (12歲以下免費，不另外提供加床服務)

房間都在8樓或9樓，每房都會有提供兒童遊戲帳篷(含單人枕頭及棉被)，配置一台兒童電動車 (第二台要+600元)，還有贈送專屬紀念禮物(玩偶、小背包或T恤)

提供兒童牙刷牙膏及漱口杯，另外還有很有質感的歐舒丹沐浴組，全部都可以帶回家! 住宿專案都包括了蘭城百匯自助早餐

💛每房有一台專屬車子可以開回房間

💛房間內有一個小帳篷可以給孩子睡

💛有專屬主題人物的備品提供給房客

我們入住了兩次都是都是淋浴設備的衛浴! 吹風機是Dyson也是亮點之一

房間內都有迎賓水和在地特色餅，也有膠囊咖啡機和茶包等可以使用

冰箱飲品，我們第二次入住是免費使用~可以跟櫃台再次確認每次是否都是免費

每房都有專屬的電動車一台，可以直接停放在自己房門口喔!

芬朵奇堡童畫

這是雨天限定的活動，一起學怎麼畫芬朵奇堡人物，會提共畫紙和畫筆都可以帶走喔!

飆風假期賽車體驗

若贏得前三名都會有獎品，最厲害是得到住宿券一張喔!

窩窩樂 9:00-11:00；13:00-21:45

3大主題的玩樂空間，免費飲品和零食品乾提供，還有電影院和多款桌遊可以自由玩耍

另外很特別的是有提供4-7歲限定的幼兒陪伴服務，可以讓孩子在這有陪伴員照顧

好看窩-兒童互動劇院

好喝窩-西部牛仔酒吧

好樂窩-親子休憩空間

趣七樓 13:00-21:45

人文書香的親子閱讀空間，有超多的書籍可以閱覽! 也提供麵包、飲品和餅乾可以免費享用

繪本時光機 20:30-21:00

這裡姊妹倆超喜歡，每次說要來聽說繪本~ 剛好兩次都是同一本繪本故事

除了可以聽繪本故事外，這裡也可以看電影!

豐華會健康俱樂部 07:00-23:00 戶外泳池開放到10/31

有提供室內外游泳池、三溫暖、健身房和桌球室

我們都把設施玩完後才來游泳，這時間都沒什麼人包場游泳超愜意

這次入住的房間面向游泳池，遠眺宜蘭市區外~晚上夜景超美

住客包括早餐享用，都在蘭城百匯用餐 (12歲以下免費)

選擇很豐富還有現煮麵和現打新鮮果汁的服務，飲品甚至還有啤酒可以喝

誰來早餐 (假日限定)

這通常是假日限定的活動，我們這天早餐在星期五也有遇到，孩子們都超開心

是由芬朵奇堡的大明星們來餐廳發送早餐，奇奇發香蕉；朵朵發養樂多；藍寶發牛角麵包

芬朵奇堡住客限定活動-警察任務

可以開帥氣警車去巡邏，姊妹倆每次來都要玩的活動

芬朵奇堡樂園 (所有住客都可以免費玩)

是戶外廣場有跳跳床、溜滑梯、兒童電動車、氣墊溜滑梯還有不定期活動可以報名參加體驗，若下雨就會取消改其他替代方案!

很可愛的拍照點推薦

這個拍照點每次來都不一樣，打卡必拍

退房玩我們直接全部去新月廣場看電影，房客在入住期間都可以免費觀看想看幾部都可以，都是院線片喔!

生日活動🎂

我們入住當天是生日所以有贈送四吋蛋糕

香草蛋糕內餡綜合水果口味～可愛又好吃😍

親子同樂活動有哪些

只要入住房客都可以參加的活動，有些是假日限定才有喔!

摘錄至官網資訊，每個月都會更新建議入住前可以上官網確認一下

🌟蘭城晶英必玩設施和入住時間序分享🌟

Day1：14:30抵達大廳櫃檯C/I，拿到房卡進房放行李 >取車中心選專屬車子開始賽車 > 豐華會學畫畫(下雨備案) >大廳飆風假期開車 >紅樓吃晚餐 >豐華會游泳 >窩窩樂玩桌遊 >趣七樓聽繪本故事 > 大人看電影時間 >回房間洗澡睡覺

Day2：08:00吃早餐 >誰來早餐拍照 >芬多奇堡樂園玩 >新月影城看電影

我們目前已經二訪了期待第三次的住宿到來，分享給大家到底有什麼好玩魅力

🏨 蘭城晶英酒店 Silks Place Yilan

地址: 宜蘭市民權路二段36號

電話: 0800-35-1234

停車: 有專屬室內免費停車場

官網: https://www.silksplace-yilan.com.tw

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