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【美食】「奉上牛骨麵」牛骨麵、牛三寶麵、豬腳飯，林口牛肉麵推薦、清燉牛肉麵推薦 (附菜單)

2023-09-04 08:11:48 花見團子玩耍趣 人氣：110
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：奉上牛骨麵
place新北市林口區忠孝路282號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「奉上牛骨麵 Serve Beef Noodle」     (造訪日期 : 2022/09)

「奉上牛骨麵」牛骨麵、牛三寶麵、豬腳飯

林口牛肉麵推薦、清燉牛肉麵推薦



 奉上牛骨麵Serve Beef Noodle 

地址 : 新北市林口區忠孝路282號
電話 :  02 2608 2911
時間 : 11:00–14:00, 17:00–21:00

本次團子和友人來林口玩，適逢用餐時間，來到位在林口昕境廣場附近開幕不久的「奉上牛骨麵」，店家距離林口三井Outlet也不遠。「奉上牛骨麵」主要販售清燉湯底的牛肉麵、牛三寶麵、豬腳飯，還有很少見的牛骨麵等料理。店家標榜選用新鮮食材，精心料理製作，以果蔬原湯、文火慢熬、果香清甜塑造出獨特與創意，價位平實，用料實在，CP值爆表。

走進店內，店家外觀明亮整潔，寬敞大方，老闆對於設計及裝潢很有想法，處處妝點著巧思，工業風的天花板，搭配木頭質感的桌椅及擺設，白橘配色顯得活潑充滿朝氣，大量採用圓角弧度流線線條，給人的協調舒適的視覺感受，風格偏向文青餐廳，和一般傳統台灣的牛肉麵店有很大的不同。

店內提供多張兩人及四人座位，動線流暢，冷氣夠力，每到用餐時間，來訪的客人總是絡繹不絕，感受到舒適愉悅的用餐環境及服務，乾淨又衛生，開幕至今就深獲客人好評。

餐廳採用半開放式的廚房，將料理的舞台直接搬到店中，可清楚看到店員料理過程，乾淨衛生都看得見，讓人倍感安心。

餐具與調味料採用自助式，有醬油、辣椒、烏醋等，可依照自己喜好調整醬料濃度，為餐點增加味道。

小菜、飲品、甜點放在冷藏櫃採用自取式的方式，小菜品項種類十分豐富，有小黃瓜、皮蛋豆腐、黑胡椒毛豆、台式泡菜、秘製豬耳片等，價格有35元及50元的兩種，小菜每天會有所不同，依冷藏櫃內的為準，葷素皆有，可依自己喜好進行挑選。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

小菜

團子選擇了三盤小菜，包含麻辣滷味拼盤、檸檬雞爪、涼拌茄子。

「麻辣滷味拼盤」包含滷雞腳、豆干與豬血糕，滷味Q彈有嚼勁，麻辣過癮，涮嘴好開胃。

「檸檬雞爪」為店家創意研發，雞爪特別經過去骨處理，檸檬酸甜爽口，有點類似泰式風味，還能補充滿滿膠原蛋白，令人食欲大開。

「涼拌茄子」徹底入味，吸滿醬汁的茄子軟嫩飽滿，一吃就上癮。

招牌清燉牛骨麵

老闆從原料、食材、調味均下一番功夫，「清燉牛骨麵」一上菜就超吸睛！份量超大碗，有一整大塊牛骨肉，牛骨肉為牛小排的部位，足足有一個成人手掌長，厚度約有3公分，入口牛骨肉軟嫩多汁，可以大口咬超級過癮。

市面上主打清燉口味的牛肉麵比較少，半透明湯頭加入紅蘿蔔、白蘿蔔、蘋果等多種蔬果食材每天文火慢熬，展現職人的手藝，入口後湯頭口感濃郁，紅白蘿蔔結合蔬果鮮中帶甜，值得一口接一口慢慢細細品味，內用湯喝完還可再免費加湯，因為真的很好喝，團子也續了一次湯。

麵條份量不少，偏向拉麵有嚼勁的口感，但又帶一點烏龍麵的Q彈，很容易吸附湯汁，搭配上清燉湯頭超級對味。

清燉牛三寶麵

店家對於食材十分講究且用料大方不手軟，「牛三寶麵」包含牛腱心肉、牛筋、牛肚。價格並不便宜的牛腱心肉鮮美嫩口、滑口的牛筋是屬於比較綿軟的口感、牛肚Q彈有嚼勁。搭配麵條和燉煮軟嫩的紅白蘿蔔，湯鮮味美肉大塊，可一次將牛肉三重奏的美味一網打盡，物超所值。

浪漫豬腳飯

「浪漫豬腳飯」超級大碗，只要100元，配菜十分豐富，包含筍絲、滷豆干、滷蛋、花椰菜，繽紛又營養！主角豬腳滷到透亮，香氣四溢，大口咬下滿滿的膠原蛋白，彈牙扎實，鹹香又下飯！

白菜滷 / 蒜味空心菜

享用牛肉麵時，不妨來點蔬菜，讓營養更加均衡！「白菜滷」看得出主廚真功夫，滷白菜吸飽湯汁，菜葉軟嫩柔好入口，口感絕佳；「蒜味空心菜」清脆爽口，加入蒜頭調味更增添風味，是老少咸宜的必點菜色。

金萱烏龍冷泡茶

一大杯只要30元的「金萱烏龍冷泡茶」，茶香清新不苦澀，順口又回甘，裡面還附有茶包，團子喝完後，有自行加水再沖泡一次，風味不減，CP值超高。

原味鮮奶酪

「原味鮮奶酪」奶酪Q彈滑嫩，吃得到奶香濃醇及淡淡甜味，一入口到舌間就會化開，是大人小孩都喜歡的單品，也為美味餐點畫下美好收尾！

整體而言，團子覺得「奉上牛骨麵」是很適合打牙祭好地方，可在店內享用或外帶，想吃牛肉麵、牛肉全餐饗宴都沒問題、小菜種類多元，料理份量十足，價錢很實惠，不論是個人獨享或聚餐都很適合。店家也有與外送平台業者合作，可以把美味的餐點直接送到手上喔！

菜單



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