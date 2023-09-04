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【美食】「RJK羅傑斯墨西哥廚房」內湖TACOS、捲餅、薄餅、BURRITO，內湖異國料理推薦 菜單

2023-09-04 08:17:52 花見團子玩耍趣 人氣：104
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：RJK羅傑斯墨西哥廚房
phone02-2726-9686
place台北市內湖區麗山街362號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「RJK羅傑斯墨西哥廚房」     (造訪日期 : 2022/09)

「RJK羅傑斯墨西哥廚房」內湖TACOS

捲餅、薄餅、BURRITO，內湖異國料理推薦



 RJK羅傑斯墨西哥廚房 

地址 : 台北市內湖區麗山街362號
電話 : 02 2726 9686
時間 : 11:00–20:30（週一休）

因團子想吃點特別的異國風味料理，於是相約友人來到內湖「RJK羅傑斯墨西哥廚房」，店家位於麗山街上，可從捷運港墘站1號出口，走路約6~8分鐘，即可抵達，或是騎車，開車也都方便。「RJK羅傑斯墨西哥廚房」主要販售美墨西哥夾餅、捲餅、薄餅與相關美墨料理，可以單點和搭配成套餐，種類豐富，都是台灣十分少見的餐點，口味道地，深受許多熱愛異國料理的朋友喜愛。

店內處處妝點著墨西哥元素的裝飾，綠白紅三色的國旗、墨西哥帽、色彩繽紛的墨西哥服飾，給人滿滿的偽出國氛圍，在台灣就可以感受到拉丁美洲的熱情。

店家提供多張單人的吧台座位，以及一張2人桌及4人桌，不論是個人用餐或者是三五好友聚餐都非常適合。團子在用餐的時刻，也有不少客人直接外帶餐點回家享用。

「RJK羅傑斯墨西哥廚房」採用開放式的廚房，餐點現點現做，料理的口味清爽不油膩，有許多的各式各樣的青菜時蔬，風味獨特，餐點可選擇辣度，團子這次都選擇小辣，個人覺得辣度剛好，是不敢吃辣的朋友都可接受程度。

店內有提供各式各樣很稀有的進口辣椒醬可搭配餐食，一般餐廳都不會有，且外面買不到的，來這兒都可免費吃到，團子這次有品嚐到芒果、鳳梨、蜂蜜的特殊口味的辣椒醬，團子特別推薦蜂蜜辣椒醬，不同的醬料搭配餐點吃，讓餐點的風味立即轉換，每一口都有新鮮不同的滋味，若喜歡店家也有販售，可以把好味道帶回家。

這還有許多店家全手作的特殊沾醬，不是現成品，包含酸奶醬、酪梨醬、起司醬、辣椒醬等，有些醬料餐點內直接附上，也可加價購買，都是別的地方品嚐不到的好味道，讓團子一吃就愛上！

店家也很貼心，除有一般刀叉餐具外，也有提供塑膠手套，吃餅時不會弄髒手，不但方便也更衛生。

團子和友人點了一桌滿滿餐點，接下來就一一品嚐吧！

TACOS玉米餅 (手撕燉牛肉/手撕燉豬肉/手撕燉雞肉)

墨西哥傳統美食「TACOS玉米餅」，在煎的香脆的玉米餅內包入滿滿的內餡，有番茄、洋蔥、生菜、起司，主食有牛肉、豬肉、雞肉、杏鮑菇可供選擇，團子選擇牛豬雞口味各一個。

玉米餅入口後香脆不膩口，包的內餡尤其是牛肉口感很特別，很像平時會吃的牛肉乾，鹹香又多汁，豬肉飽滿扎實、雞肉Q彈緊緻，各種風味各有千秋，也可以擠一些檸檬汁，搭配醬料與蔬菜吃，多項食材在嘴巴中如同舉辦一場狂歡嘉年華，豐盛又美味。

烤牛肉條捲餅

別具特色的「烤牛肉條捲餅」使用墨西哥餅皮包入番茄、洋蔥丁、生菜、起司、黑豆、薑黃飯，還有烤牛肉條。大口咬下捲餅，薑黃飯香氣四溢，金黃誘人；烤牛肉條滑嫩多汁，飽滿又扎實的捲餅份量十足，吃完飽足感滿點。

墨式香料起司豬肉薄餅

「墨式香料起司豬肉薄餅」看出主廚真功夫！薄餅細緻綿軟，內餡包有彩椒、焦糖洋蔥、生菜、起司等，配上香料豬肉，單吃就好吃，再沾上酸奶、酪梨醬清爽解膩，大人小孩都喜歡。

牛肉脆片

如同一座小山的「牛肉脆片」豐盛又吸睛！香脆玉米片上加入墨式辣椒片、酸奶、酪梨醬、番茄洋蔥丁等，繽紛好開胃！墨式辣椒片沒想像中的辣，口感清脆Q彈，沾上酸奶醬味道更顯溫醇，酪梨醬柔和且順口，口感甜香帶有淡淡果香，多種滋味集於一盤，彷彿一秒到了墨西哥。

墨式香料雞肉古巴三明治

因電影《五星主廚快餐車》在台灣大紅的古巴三明治這兒也吃得到！「墨式香料雞肉古巴三明治」用料實在，白麵包壓烤到焦香扎實、雞肉滑嫩柔軟， 火腿片鹹香有勁，融化的起司混搭特調芥末醬，讓整體滋味更上一層，讓團子一吃就深深著迷。

墨西哥雞肉湯

「墨西哥雞肉湯」這道湯品有些許的辣度！雞肉加入蕃茄醬、辣椒、洋蔥、番茄、黑豆熬成的暗紅色的湯，豐富配色彷如墨西哥國旗，微辣湯頭好開胃，鮮蔬爽口清新，是台灣少見的湯品，有興趣的朋友一定要來試試。

可樂/雪碧

吃了多款墨西哥餅，可以選擇搭配可樂、汽水，清涼又暢快。

整體而言，團子覺得「RJK羅傑斯墨西哥廚房」很適合個人打牙祭、朋友聚餐的好地方，料理種類多元，上菜速度快，價錢合理，不論是當正餐或者是下午茶都非常適合！想來點不同的異國風味餐點，不妨來這坐坐。除了內用外，店家有提供外送服務，滿600元免外送費，很適合團體一起訂購，詳情可洽店內，同時也有與Uber Eats合作，在家隨時都能吃到滿滿蔬菜的墨西哥特色料理，健康又美味。

 菜單 



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