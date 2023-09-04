【美食】「火人串燒」西門串燒推薦，西門町居酒屋推薦、西門町日本料理推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「火人串燒」 (造訪日期 : 2022/10)



「火人串燒」西門串燒推薦

西門町居酒屋推薦、西門町日本料理推薦







火人串燒



地址 : 台北市萬華區內江街56號

電話 : 02-2557-3127

時間 : 17:30 ~ 01:00



愛吃日本料理的團子又發現美味餐廳囉！知名串燒店「火人串燒」從大同區搬到西門町，並於10月正式開幕！店家位於西門町商圈，從捷運西門站1號出口步行約5分鐘，交通很便利。「火人串燒」主要販售豬肉、牛肉、雞肉、海鮮、蔬菜等多種品項的串燒，還有火鍋、生魚片、麵飯等日本料理。主廚過去曾在日式串燒店工作，料理兼具傳統與創新，食材具有一定高品質，深獲老饕喜愛。

「火人串燒」共有兩層樓包含一樓及地下室，店內整潔明亮，空間寬敞，裝潢以黑灰色為基底，呈現輕工業風，給人時尚簡約的氣氛，店內提供多組2～4人座位，也可併桌成為6~8人的大座位，很適合多人聚餐。

冰箱內有各式酒類及飲品，小黑板上寫著當日推薦品項，舒適整潔的用餐環境，讓人安心也放鬆。

「火人串燒」採用現點現烤，使用炭火來烤肉更能鎖住食材原味，將食材發揮至極致，加上主廚好手藝，食材、調味和烤功皆是一等一，深獲客人喜愛。

店家的串燒一份為兩隻，我們是四個人一同造訪，故下面串燒四支的圖片為兩份的份量，接下來就一一品嚐吧！

招待小菜

「招待小菜」有切片高麗菜和韓國泡菜，泡菜酸辣開胃，吃得到白菜翠甜；切片高麗菜建議搭配老闆自製研發的秘製辣醬享用，沾醬結合蔥蒜、辣椒多項辛香料製成，鹹香辣有味，讓高麗菜更顯鮮甜翠爽，是在其他地方絕對吃不到的開胃小菜。

秘製辣醬也可加上店家自製醬油，不論是和高麗菜或是串燒同時享用都非常百搭，還可以增添不同的口感及風味。

和歌山梅酒 / 手拉生啤 / 可爾必思 / 檸檬汁

吃串燒一定要搭配一些飲品，「和歌山梅酒」酸甜清新、溫柔順口，是許多女生的最愛單品；「手拉生啤」是使用日本Asahi生啤酒，冰鎮啤酒不苦且順口好入喉，清爽沁涼 ；「可爾必思」酸中帶甜的乳酸菌，健康又營養；「檸檬汁」以檸檬汁加上蜂蜜調味，酸甜適中，還能補充滿滿維生素C。

鱈魚甜不辣

「鱈魚甜不辣」鱈魚魚漿製作的甜不辣具有一定高品質，甜不辣外酥內軟Q，微焦香氣加上芝麻更顯濃郁 ，吃得到魚漿鮮甜和大海的絕妙美味。

雞腿香蔥

「雞腿香蔥」是來店必點！團子很喜歡肉串結合蔬菜的串燒，一口咬下去可品嘗到多層次口感！雞腿肉滑嫩多汁，咀嚼後肉汁奔流入口，搭配三星白蔥辛辣開胃，感受雞腿香蔥口感無敵契合的好滋味。

培根番茄

「培根番茄」以培根肉裹入小番茄燒烤，再加上芝麻畫龍點睛！培根口感香脆有韌性，小番茄酸甜開胃，也是店家的人氣招牌單品。

脆腸

「脆腸」嚴選台灣黑豬的大腸頭，燒烤時以佐以醬汁入味，大腸頭處理的很乾淨，沒有內臟的腥味，彈牙涮嘴，香脆不膩口，吃得出主廚拿捏火候真功夫，團子個人也十分推薦。

美牛肋條

「美牛肋條」也是肉肉控不可錯過的聖品！嚴選美國Prime的牛肋條，切成骰子大小進行串燒，牛肋條飽滿扎實，Q彈有勁，鹹香滋味在嘴裡打轉，吃過就一定會愛上。

美牛五花蔥捲

「美牛五花蔥捲」唰嘴好滋味！選用美福牛肉的牛五花，肉質柔嫩滑順，裹入青蔥辛香開胃！大口咬下吃得到牛肉鹹香，越吃越涮嘴，怎麼吃都不會膩。

櫛瓜

「櫛瓜」清爽又美味！切片櫛瓜烤到恰到好處，加上七味粉辛香有勁！櫛瓜含水量高，味道溫和，軟嫩清甜，大人小孩都喜歡。

玉米筍

「玉米筍」以帶殼的玉米筍直接整隻燒烤，聞得到焦香風味！要吃時再將玉米筍剝殼，玉米筍鮮甜脆爽、口感細緻，沾上胡椒鹽增添風味，讓團子不由自主一口接一口。

日本山藥明太子

「日本山藥明太子」是老闆自信之作！山藥切塊上層覆蓋滿滿的明太子和海苔粉，再經由直火炙燒，山藥香滑爽脆、明太子細嫩綿滑，鹹香口感讓人食慾大開，色香味俱全。

海鮮火鍋(大) 800元

店家搬來西門町後，新菜單也多了許多日本料理的菜色，「海鮮火鍋」超級霸氣，不但鍋內有滿滿的蔬菜還有豐盛的菜盤及海鮮盤！菜盤內有鮮蔬、香菇、玉米、番茄、南瓜、豆腐、貢丸、冬粉等！

海鮮盤更看得出店家誠意十足，有白蝦、鯛魚、花枝、小管、 蛤蜊，竟然還有干貝和鮑魚，完全真材實料，吃得到大海新鮮美味！

店家湯頭屬於昆布高湯，入口後湯頭清新高雅，食蔬爽口鮮甜、海鮮完美展現最天然的風味，份量不少，CP值超高，冷冷秋冬吃火鍋暖心也暖胃，蹦出滿滿的幸福感。

綜合生魚片 300元

「綜合生魚片」包含鮭魚、鮪魚、干貝、比目魚，繽紛又吸睛！鮪魚油脂豐厚、口感綿密無腥味；鮭魚油脂豐厚，油花經咀嚼後在口中化開，香甜有味；干貝滑嫩彈牙、鮮美多汁；比目魚不愧為「白肉魚之王」，晶瑩剔透閃閃動人，吃起來輕嫩柔軟，每一口都是無上品味。

炒烏龍麵 130元

「炒烏龍麵」也是老闆私房菜！麵條選用日本讚岐烏龍麵，加入蔬菜、豬肉和醬汁拌炒，烏龍麵Q彈有勁，吸飽醬汁更鮮甜，豬肉和鮮蔬讓烏龍麵增添芳香和飽足感，一吃就上癮。

整體而言，團子覺得「火人串燒」很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家位於西門町，捷運出口走幾分即可抵達，料理種類多元，串燒、火鍋、生魚片、主食皆有，還有許多飲品、酒類可供選擇，價格實惠，CP值很高！喜歡日式料理及日式串燒的朋友，不妨來這坐坐，享用老闆主廚別具巧思及用心的美味料理。

菜單

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



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