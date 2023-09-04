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【美食】「永芯茶檔茶餐廳」桃園中壢港式茶餐廳推薦，內壢火車站美食推薦、中壢網美餐廳推薦

2023-09-04 08:31:45 花見團子玩耍趣 人氣：113
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：永芯茶檔茶餐廳
phone03-4630-433
place桃園市中壢區成章四街61號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「永芯茶檔茶餐廳」     (造訪日期 : 2022/11)

「永芯茶檔茶餐廳」中壢網美餐廳推薦

桃園中壢港式茶餐廳推薦，內壢火車站美食推薦



 永芯茶檔茶餐廳 

地址 : 桃園市中壢區成章四街61號
電話 :  03 463 0433
時間 : 平日11:30-20:30 假日11:00-20:30

本次團子來到網路上有口皆碑的「永芯茶檔茶餐廳」，店家位在內壢火車站附近，從火車站前站出口步行5分鐘即可抵達，交通很便利。餐廳以蒂芙尼藍為裝潢的色調，外頭裝飾著各色的飲料箱子，繽紛又時尚！店家主要販售多種飯點、麵食、還有茶檔小食、三文治、港式飲品等，很多食材都是從香港原裝進口，可品嚐道地港式原汁原味的美味料理。

走近店裡又是另種驚喜！復刻懷舊港式冰果室風格，花磚地板，七彩的霓虹招牌與標語，耳邊不時傳來粵語流行歌曲，給人一種1秒到香港的錯覺，復古的時尚裝潢擺設，充滿異國風味特色，也吸引不少網美網帥拍照打卡。

「永芯茶檔茶餐廳」提供2人~4人桌位，也可併桌供多人聚餐，也設有單人座位，以隔版區間，可在這邊用餐邊欣賞戶外景緻。店家生意超級好，團子中午12點造訪，離開時約2點，期間用餐人潮持續不間斷。

餐點採掃描桌上的QR Code點餐，可選擇付現金或多種的行動支付，便利又快速，店家有提供免費wifi，邊享用美食邊上網也沒問題！

店家不收服務費，餐具採用自取的方式，也有提供外帶的盒子，若吃不完也可自行打包，享用美味餐點完後，採自助式回收，也別忘記做好回收分類喔！

團子和友人點了一桌滿滿餐點，接下來就一一品嚐吧！

蝦仁滑蛋公仔麵

店家人氣招牌商品「蝦仁滑蛋公仔麵」，蝦子採用手工剝蝦且細心去除腸泥，一份有8隻，讓愛吃蝦子又討厭剝殼的團子，大感貼心，肥美的蝦子鮮中帶甜，還有綿軟滑口滑蛋，配上健康又營養的芥藍菜，色香味俱全。

公仔麵就是香港的泡麵，Q彈有嚼勁！店家以特製醬汁拌炒，鹹香有味，讓人一口接一口！

沙嗲牛肉滑蛋撈麵

「沙嗲牛肉滑蛋撈麵」也是店家招牌！牛肉特別調味成台灣人愛的口味，加入沙嗲醬及沙茶醬製作而成。牛肉片軟嫩Q彈，微微焦香更入味。炒蛋膨鬆滑嫩，吃得出主廚真功夫；芥蘭菜清甜爽脆，還能補充滿滿纖維質。

港式撈麵彈牙有嚼勁，吸飽特製醬汁更有味！一口麵後再大嚼牛肉片，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔！

豬扒包

「豬扒包」厚實又大塊的豬排，夾在香脆可口的法國麵包內，豬排軟嫩誘人，麵包Q彈有韌性，外脆內軟超級合拍，令團子愛不釋口。

蘿蔔糕

店家的「蘿蔔糕」口感較為紮實，裡面還包有臘腸及蝦米，入口後鹹香有味，呈現道地的港式茶點風味，單吃就很好吃。團子有再加點「辣椒小魚」做搭配，「辣椒小魚」有點像XO醬的味道，微辣的口感讓蘿蔔糕的風味更加提升。 

花生奶醬法蘭西多士 (左)／黃金流芯法蘭西多士 (右)

吃完鹹食來到茶餐廳，必點「法蘭西多士」，會將厚切的吐司沾上蛋液，再炸到外層呈現金黃色澤，口感蓬鬆有嚼勁。

「花生奶醬法蘭西多士」表面上塗滿厚厚的花生醬及煉乳，花生醬還有花生的顆粒，切開後更令團子有異外的驚喜，裡面還包有芝麻及花生，營造出堆疊層次感，甜而不膩，邪惡破錶，愛吃甜的螞蟻人絕對會讚不絕口。

超厲害的「黃金流芯法蘭西多士」切開後裡面餡料包有鹹香的「金沙」，蛋黃內餡會慢慢的流瀉而下，鹹甜混搭的好味道，吃完依舊意猶未盡，團子和友人都十分喜歡！

鴛鴦奶茶（冰）

「鴛鴦奶茶」是茶餐廳必點的飲品！奶茶和咖啡依照黃金比例調製而成，上面還灑上香甜的可可粉，美麗漸層好吸睛！咖啡香醇和奶茶濃滑一拍即合，柔厚如緞，苦中帶甘，喝過就會愛上。

忌廉溝鮮奶

「忌廉」是香港的一種品牌的碳酸飲品，單純直接喝有點像冰淇淋汽水。要喝「忌廉溝鮮奶」之前可將忌廉汽水倒入鮮奶內，表層會慢慢起泡，入口後濃郁香甜，還有綿密的奶泡，不太像平常喝碳酸飲品口感，十分特別，團子也是首次喝到此款飲品，喜歡嚐鮮的朋友一定要來試看看。

整體而言，團子覺得「永芯茶檔茶餐廳」很適合個人打牙祭，三五好友聚餐的好地方。店家交通便利，用餐環境乾淨整齊，品項種類多元，且不收服務費，價格實惠，小資就能品嚐到港式道地茶餐廳料理及港點原味。喜歡吃港式餐點、飯麵料理的朋友，不妨來這坐坐，品嚐美味料理，特色裝潢很值得拍照打卡留念，讓一天元氣滿滿！


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