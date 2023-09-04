【美食】「早安公雞農場晨食」板橋實踐店，板橋早午餐推薦、板橋府中美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「早安公雞農場晨食 板橋實踐店」 (造訪日期 : 2023/02)



「早安公雞農場晨食」板橋實踐店

板橋早午餐推薦、板橋府中美食推薦







早安公雞農場晨食 板橋實踐店



地址 : 新北市板橋區實踐路93巷7號

電話 : 02 8952 5251

時間 : 06:00–14:30（一～五） 06:00–15:30（六～日）



曾入選過「網友最愛全台10大本土西式早餐」的「早安公雞農場晨食」，是從台中起家的早午餐知名店家，除了在台中現在在新北市也有許多分店，本次團子和友人來到板橋開幕不久的板橋實踐店，店家距離捷運府中站不遠，步行約6到7分鐘即可抵達。店家融合了台式古早味與西式早餐的創意，主要販售西式的漢堡、三明治，還有台式的飯糰、蛋餅、還有正餐的咖哩飯、烏龍麵，豐盛的早午餐等商品，立刻成為喜歡吃早午餐的我口袋名單。

走進店內，店家使用大理石的桌面搭配黑白色的座椅，牆壁上海懸掛者多幅畫作，充滿著藝術氣息，帶有淡淡的文青風格，店家提供2人及4人座位區，並提供免費wifi及插座，也很適合在此邊享用美食邊辦公或是唸書，體貼又溫馨。

店內的餐具、醬料、茶水等採自助式，都可自行取用，店家也貼心準備蛋餅專用醬汁，有不辣和辣可供選擇。

店家主要販售適合早餐的老麵堡、蛋煎餅、吐司三明治、笨丸小米糰、中午正餐時享用的咖哩飯、烏龍麵、廟口阿婆麵，還有豐盛又大盤的早午餐等商品。可單點或加價升級為套餐，套餐共有A、B、C三種，餐點現點現做，種類多元豐富，滿足不同人的飲食喜好，每天都可以有不同的選擇。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

麻辣油條蘿蔔糕

新產品「麻辣油條蘿蔔糕」在煎得恰恰的蘿蔔糕淋上店家特製的麻辣醬，一入口立刻可以感受到花椒的香麻氣息，辣度約為小辣的等級，蘿蔔糕外酥內軟，再配上香酥可口的油條碎及蔥花，碰撞出絕美的火花，過癮又美味。

菠菜起司雞蛋煎餅

「菠菜起司雞蛋煎餅」店家使用的蛋餅皮和一般早餐店用的完全不一樣，微焦的蛋餅皮富有嚼勁又Q彈，裡面包著菠菜、煎蛋、起士等，層層堆疊感受多層次韻味。團子也淋上店家準備的蛋餅專用辣醬搭配享用，微辣更開胃，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。

老農夫烤雞腿排吐司

「老農夫烤雞腿排吐司」吃飽又吃巧！微焦吐司散發誘人香氣，裡面包裹著現烤雞腿排、生菜、煎蛋，雞腿排外酥內嫩，鹹甜肉質滑嫩不乾柴，生菜爽脆，煎蛋綿軟，吃完依舊意猶未盡，不虧是店家人氣單品第二名。