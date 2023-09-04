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【美食】「早安公雞農場晨食」板橋實踐店，板橋早午餐推薦、板橋府中美食推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:16:04 花見團子玩耍趣 人氣：100
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：早安公雞農場晨食-板橋實踐店
phone02-8952-5251
place新北市板橋區實踐路93巷7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「早安公雞農場晨食 板橋實踐店」     (造訪日期 : 2023/02)

「早安公雞農場晨食」板橋實踐店

板橋早午餐推薦、板橋府中美食推薦



 早安公雞農場晨食 板橋實踐店 

地址 : 新北市板橋區實踐路93巷7號
電話 : 02 8952 5251
時間 : 06:00–14:30（一～五）  06:00–15:30（六～日）


曾入選過「網友最愛全台10大本土西式早餐」的「早安公雞農場晨食」，是從台中起家的早午餐知名店家，除了在台中現在在新北市也有許多分店，本次團子和友人來到板橋開幕不久的板橋實踐店，店家距離捷運府中站不遠，步行約6到7分鐘即可抵達。店家融合了台式古早味與西式早餐的創意，主要販售西式的漢堡、三明治，還有台式的飯糰、蛋餅、還有正餐的咖哩飯、烏龍麵，豐盛的早午餐等商品，立刻成為喜歡吃早午餐的我口袋名單。

走進店內，店家使用大理石的桌面搭配黑白色的座椅，牆壁上海懸掛者多幅畫作，充滿著藝術氣息，帶有淡淡的文青風格，店家提供2人及4人座位區，並提供免費wifi及插座，也很適合在此邊享用美食邊辦公或是唸書，體貼又溫馨。

店內的餐具、醬料、茶水等採自助式，都可自行取用，店家也貼心準備蛋餅專用醬汁，有不辣和辣可供選擇。

店家主要販售適合早餐的老麵堡、蛋煎餅、吐司三明治、笨丸小米糰、中午正餐時享用的咖哩飯、烏龍麵、廟口阿婆麵，還有豐盛又大盤的早午餐等商品。可單點或加價升級為套餐，套餐共有A、B、C三種，餐點現點現做，種類多元豐富，滿足不同人的飲食喜好，每天都可以有不同的選擇。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

麻辣油條蘿蔔糕

新產品「麻辣油條蘿蔔糕」在煎得恰恰的蘿蔔糕淋上店家特製的麻辣醬，一入口立刻可以感受到花椒的香麻氣息，辣度約為小辣的等級，蘿蔔糕外酥內軟，再配上香酥可口的油條碎及蔥花，碰撞出絕美的火花，過癮又美味。

菠菜起司雞蛋煎餅

「菠菜起司雞蛋煎餅」店家使用的蛋餅皮和一般早餐店用的完全不一樣，微焦的蛋餅皮富有嚼勁又Q彈，裡面包著菠菜、煎蛋、起士等，層層堆疊感受多層次韻味。團子也淋上店家準備的蛋餅專用辣醬搭配享用，微辣更開胃，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。

老農夫烤雞腿排吐司

「老農夫烤雞腿排吐司」吃飽又吃巧！微焦吐司散發誘人香氣，裡面包裹著現烤雞腿排、生菜、煎蛋，雞腿排外酥內嫩，鹹甜肉質滑嫩不乾柴，生菜爽脆，煎蛋綿軟，吃完依舊意猶未盡，不虧是店家人氣單品第二名。

 

花生大力士雞腿拼盤

豐盛大盤的餐點都會會附上紅茶一杯，也可補差價更換其他飲品。「花生大力士雞腿拼盤」豐盛吸睛！裡面有花生吐司、炸雞腿、美式薯餅，薯餅上還有蕃茄醬微笑裝飾，讓團子還沒用餐前，看了就心情愉悅起來。還有附上洋芋蛋沙拉、生菜沙拉，可以吃得到時蔬的營養及健康。

超大炸雞腿排外皮酥脆咬下去會發出咔滋聲，雞腿肉Q彈肉汁滿溢，厚實但鮮嫩無比，讓肉肉控的友人讚不絕口。花生吐司香甜濃郁，吃得到顆粒花生，香酥吐司上還有淡淡蔥花，鹹甜更有味。

汕頭沙茶牛肉烏冬 + 半熟蛋 + 香腸 

「汕頭沙茶牛肉烏冬」早午餐皆適合！使用的汕頭沙茶醬，和我們一般熟知的沙茶醬味道不太一樣，濃郁帶有香氣；烏龍麵Q彈滑順，伴上沙茶醬汁，鹹香順滑。吃到一半，也可將半熟蛋戳破，讓濃郁蛋黃緩緩流下，混合烏龍麵品嚐，又是另一種美味。

因為菜單上有推薦烏龍麵可以再加香腸一起品嚐更好吃，故我們也點來試試，新鮮的腸衣貫入飽滿的豬肉內餡，入口後香腸帶一些酒釀的味道，脆彈Q嫩，團子個人也很推薦喔。

除單品外，這也有加價套餐方式，套餐共有A、B、C三種，如飲料、湯品、小點心，讓早午餐更豐盛滿足。

C套餐

團子加價選購的C套餐有包含玉米濃湯及方形薯餅。「玉米濃湯」裡有滿滿玉米、切塊馬鈴薯，濃湯鮮甜香醇、口感綿密，大人小孩都喜歡；「方形薯餅」炸到金黃，還用番茄醬畫上可愛的圖樣，鬆軟綿密的獨特口感讓人一吃就上癮，沾上些許蕃茄醬，酸甜更美味。

小芋泥蛋黃哥

炸到金黃香酥的「小芋泥蛋黃哥」一份有5顆，除可單點，也可升級B套餐就能品嚐到，老闆特別招待請我們2顆吃看看。一口咬下裡有鬆軟綿密的芋泥、加上鹹蛋黃提味，鹹甜口感交錯、外酥內鬆軟，是很懷舊古早小點，可以吃到簡樸實在的好味道。

農場鮮奶咖啡 / 抹茶鮮奶茶 / 胚芽鮮奶茶 (左到右) 

「農場鮮奶咖啡」濃郁香醇，咖啡濃郁香醇，牛奶柔順絲滑；「抹茶鮮奶茶」入口自然清爽，尾韻帶有抹茶獨有香氣，回味無窮；「胚芽鮮奶茶」豐潤絲滑，可以喝得到真正的胚芽，胚芽份量給的也不少，搭配溫醇奶香，健康又營養。

整體而言，團子覺得「早安公雞農場晨食」是很適合單人品嚐，或與三五朋友吃早餐、品味午餐的好地方，內有提供免費wifi，從早午餐、輕食、飯麵、點心應有盡有。2月期間適逢開幕，店家也有提供優惠，凡滿50元，從2/1～2/15有贈送「玉米濃湯」、2/16～2/28有贈送「小芋泥蛋黃哥」。心動的朋友不妨來這品嚐美味，享用溫馨料理輕鬆也自在。

【相關連結】
官網 : http://www.morningchicken.com.tw/
粉絲團 : https://www.facebook.com/板橋店


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