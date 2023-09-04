【美食】「愛知味自助式吃到飽燒烤店」火烤三吃，自助百匯吧、宜蘭吃到飽推薦、宜蘭燒烤推薦、宜蘭火鍋推薦

此食記為花見團子造訪「愛知味自助式吃到飽燒烤店」 (造訪日期 : 2023/02)



「愛知味自助式吃到飽燒烤店」火烤三吃

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愛知味自助式吃到飽燒烤店



地址 : 宜蘭縣宜蘭市環市東路二段708號

電話 : (03)937-3552

時間 : 週一至週五 12:00~15:00 17:00~00:00 週六至週日 12:00~00:00

價位 : 平日成人 $499 + 10% 假日 $549 + 10% (每個烤爐需酌收 50 元開爐費)

本次團子來宜蘭旅遊，愛吃吃到飽的友人提議來到開幕17年的「愛知味自助式吃到飽燒烤店」用餐，店家採用的是火烤三吃，包含豐盛自助百匯吧吃到飽的型式，並提供生蠔、淡菜、螃蟹、無骨牛小排、安格斯牛等高檔食材，是許多宜蘭在地民眾相約聚餐的好所在，也吸引不少外地遊客特地來用餐，回頭率超高。店家鄰近交流道，開車過來可停車在店門前的停車場，距離宜蘭火車站及宜蘭客運站都不遠，交通很便利。

走進店內明亮寬敞，挑高空間更顯開闊，提供四人、六人桌的桌椅，約可容納140~160人，不但適合個人用餐、三五好友聚餐，也很適合企業包場，遊覽車團體旅遊的朋友用餐使用。

店家採用火烤兩吃加上熟食自助百匯吧吃到飽的型式，火烤食材、飲料、醬料、冰品、水果、甜點都採用自助式，琳瑯滿目，想吃什麼就拿什麼，種類多達70~80多種，可以自由挑選，CP值超高。

火烤食材會放在冷藏櫃一一整齊擺放，蔬菜提供高麗菜、白菜、山茼蒿、大陸妹、南瓜、芋頭、玉米筍、金針菇、杏鮑菇等，都是與在地小農合作的，品質有保障，不論是煮火鍋或者是烤蔬菜都很合適。

火鍋料的品項也很多元，包含甜不辣、豬血糕、魚餃、燕餃、蟳味棒、糯米腸、鑫鑫腸、小熱狗、凍豆腐、麻吉燒、和超級多種的特色丸子，讓愛吃火鍋料的友人大呼過癮，每一個都想嚐看看。

另外肉肉控一定愛不釋口的肉品，店家提供9種，厚塊肉片適合火烤，薄片肉適合火鍋，採用小盤的盒子分別盛裝，一片一片顯得乾淨又衛生，店家只要看到某項肉品快吃完，會再立即切出來，讓肉品的品質更顯新鮮。

牛肉共有四種，左上到右下分別為無骨牛小排、安格斯牛、牛五花、沙朗牛。

豬肉共有三種，全部使用台灣豬，羊肉有一種，左上到右下分別為豬小排、梅花豬、豬五花、羊五花。

還有雞肉一種，不論是火烤，或是拿來燉煮火鍋的湯底都很合適。

最另我們驚喜的是豐盛的熟食自助百匯吧，有數十年餐飲經驗的主廚，提供多道的功夫私房料理，店家會不定時更換各項拿手菜色，當天有避風塘炒蟹、滷豬腳、茶碗蒸、醉蝦、花枝丸燒、麻辣鴨血、西魯肉，在還沒烤肉煮火鍋之前就可以先大飽口福。

「滷豬腳」滷到十分入味Q中帶勁；「避風塘炒蟹」香酥涮嘴，整隻都可以吃，「西魯肉」是我們熟悉的滷白菜，白菜滷到軟嫩，紅蘿蔔鮮翠，再加入宜蘭特有的蛋酥綿密又芳香，「醉蝦」淡淡的酒味迷人清香，多種師傅手工菜，令我們驚喜連連。

飲料包含可樂、汽水、果汁、烏梅汁、無糖綠茶、檸檬紅茶、奶茶、冬瓜檸檬冰沙、芒果冰沙、咖啡等，通通讓你喝到飽。

醬料區同樣採用自助式，包含醬油、沙茶、蔥花、蒜泥、洋蔥、辣椒等，還有店家特調的辣椒醬油，都可自行調配出最喜歡的口味。

醬料區也提供烤肉醬，在烤肉之前可以稍微均勻塗在肉片上，讓肉片更有味道。

「愛知味自助式吃到飽燒烤店」使用無煙瓦斯烤爐進行燒烤，可自行調整火力的大小，排煙的火力很強大，吃完身體不會有燒烤臭味。當烤盤髒了，店員會主動詢問，並進行更換，服務細心又周到。