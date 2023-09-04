【美食】「愛知味自助式吃到飽燒烤店」火烤三吃，自助百匯吧、宜蘭吃到飽推薦、宜蘭燒烤推薦、宜蘭火鍋推薦

此食記為花見團子造訪「愛知味自助式吃到飽燒烤店」 (造訪日期 : 2023/02)
「愛知味自助式吃到飽燒烤店」火烤三吃
宜蘭吃到飽推薦、宜蘭燒烤推薦、宜蘭火鍋推薦
愛知味自助式吃到飽燒烤店
地址 : 宜蘭縣宜蘭市環市東路二段708號
電話 : (03)937-3552
時間 : 週一至週五 12:00~15:00 17:00~00:00 週六至週日 12:00~00:00
價位 : 平日成人 $499 + 10% 假日 $549 + 10% (每個烤爐需酌收 50 元開爐費)
本次團子來宜蘭旅遊，愛吃吃到飽的友人提議來到開幕17年的「愛知味自助式吃到飽燒烤店」用餐，店家採用的是火烤三吃，包含豐盛自助百匯吧吃到飽的型式，並提供生蠔、淡菜、螃蟹、無骨牛小排、安格斯牛等高檔食材，是許多宜蘭在地民眾相約聚餐的好所在，也吸引不少外地遊客特地來用餐，回頭率超高。店家鄰近交流道，開車過來可停車在店門前的停車場，距離宜蘭火車站及宜蘭客運站都不遠，交通很便利。
走進店內明亮寬敞，挑高空間更顯開闊，提供四人、六人桌的桌椅，約可容納140~160人，不但適合個人用餐、三五好友聚餐，也很適合企業包場，遊覽車團體旅遊的朋友用餐使用。
店家採用火烤兩吃加上熟食自助百匯吧吃到飽的型式，火烤食材、飲料、醬料、冰品、水果、甜點都採用自助式，琳瑯滿目，想吃什麼就拿什麼，種類多達70~80多種，可以自由挑選，CP值超高。
火烤食材會放在冷藏櫃一一整齊擺放，蔬菜提供高麗菜、白菜、山茼蒿、大陸妹、南瓜、芋頭、玉米筍、金針菇、杏鮑菇等，都是與在地小農合作的，品質有保障，不論是煮火鍋或者是烤蔬菜都很合適。
火鍋料的品項也很多元，包含甜不辣、豬血糕、魚餃、燕餃、蟳味棒、糯米腸、鑫鑫腸、小熱狗、凍豆腐、麻吉燒、和超級多種的特色丸子，讓愛吃火鍋料的友人大呼過癮，每一個都想嚐看看。
另外肉肉控一定愛不釋口的肉品，店家提供9種，厚塊肉片適合火烤，薄片肉適合火鍋，採用小盤的盒子分別盛裝，一片一片顯得乾淨又衛生，店家只要看到某項肉品快吃完，會再立即切出來，讓肉品的品質更顯新鮮。
牛肉共有四種，左上到右下分別為無骨牛小排、安格斯牛、牛五花、沙朗牛。
豬肉共有三種，全部使用台灣豬，羊肉有一種，左上到右下分別為豬小排、梅花豬、豬五花、羊五花。
還有雞肉一種，不論是火烤，或是拿來燉煮火鍋的湯底都很合適。
最另我們驚喜的是豐盛的熟食自助百匯吧，有數十年餐飲經驗的主廚，提供多道的功夫私房料理，店家會不定時更換各項拿手菜色，當天有避風塘炒蟹、滷豬腳、茶碗蒸、醉蝦、花枝丸燒、麻辣鴨血、西魯肉，在還沒烤肉煮火鍋之前就可以先大飽口福。
「滷豬腳」滷到十分入味Q中帶勁；「避風塘炒蟹」香酥涮嘴，整隻都可以吃，「西魯肉」是我們熟悉的滷白菜，白菜滷到軟嫩，紅蘿蔔鮮翠，再加入宜蘭特有的蛋酥綿密又芳香，「醉蝦」淡淡的酒味迷人清香，多種師傅手工菜，令我們驚喜連連。
飲料包含可樂、汽水、果汁、烏梅汁、無糖綠茶、檸檬紅茶、奶茶、冬瓜檸檬冰沙、芒果冰沙、咖啡等，通通讓你喝到飽。
醬料區同樣採用自助式，包含醬油、沙茶、蔥花、蒜泥、洋蔥、辣椒等，還有店家特調的辣椒醬油，都可自行調配出最喜歡的口味。
醬料區也提供烤肉醬，在烤肉之前可以稍微均勻塗在肉片上，讓肉片更有味道。
「愛知味自助式吃到飽燒烤店」使用無煙瓦斯烤爐進行燒烤，可自行調整火力的大小，排煙的火力很強大，吃完身體不會有燒烤臭味。當烤盤髒了，店員會主動詢問，並進行更換，服務細心又周到。
火鍋的湯頭為柴魚昆布高湯，我們到自助吧拿取滿滿的蛤蠣和蔬菜來熬煮湯頭，立刻升級為時下最夯的「類卜卜鍋」，湯頭更顯鮮美香甜。
我們拿了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧。
蔬菜 / 火鍋料
品嚐肉片之時，也別忘了來點「蔬菜」，店家鮮蔬都是宜蘭在地小農有機耕種，不論是燒烤或煮火鍋都非常適合，健康又美味。另外也可加些火鍋料，增加火鍋的口感。
主食
「主食」有白飯、滷肉飯、王子麵、冬粉可供選擇。白飯淋上店家特製肉燥，肥瘦適中，鹹香裡頭帶著甘甜氣息，配上白飯不由自主的一口接一口。
海鮮
店家提供「海鮮」豐盛又澎湃，有生蠔(帶殼牡蠣)、白蝦、泰國蝦、蛤蠣、竹蛤、鳳螺等、鯛魚下巴、香魚等。
生蠔放在烤盤中烤到邊緣出現細縫，即可用牛排刀鞘開品嚐，生蠔一口咬下立刻爆漿，滿滿的鮮甜味立刻在嘴巴裡，讓人直呼過癮，尤其是生蠔在中價位的吃到飽很少提供，讓喜歡吃生蠔的友人超級開心。
蝦子除了有「白蝦」，還有吃到飽少見的「泰國蝦」，蝦肉鮮甜扎實，水煮或火烤都很適合；火烤「香魚」也是極品，香魚烤到表皮香黃酥脆，魚肉綿密鮮嫩，我們拿到的這隻裡面還有飽滿的魚卵；外型很特別的「竹蛤」鮮甜清脆，吃得到大海原味；「鳳螺」只要用牙籤輕輕一勾，就可以吃到肥美又充滿嚼勁的螺肉。
肉品
高檔的「無骨牛小排」均勻遍佈著雪白細緻的油花，切成塊狀大小，可烤到約7分熟，烤起來如同骰子牛肉的大小，一口一塊，厚實但鮮嫩多汁，多吃幾盤就立即回本。
肥瘦適中的「安格斯牛」肉質細緻，又充滿嚼勁，沒兩下全部嗑得精光。
除了烤肉，肉片也很適合煮火鍋，「沙朗牛」軟嫩多汁，不用沾醬就十分夠味；「豬五花」油脂豐厚有嚼勁；「梅花豬」肥瘦適中，稍微在火鍋涮一下就很美味，再來幾盤都沒有問題。
大尾魷魚
店家也不定時推出優惠活動，2人來店消費，打卡上傳Google評論，就送大尾魷魚一尾，我們當然不會錯過。
送的魷魚足足快30公分長，團子將魷魚沾上烤肉醬整隻火烤，烤好的魷魚鮮甜彈牙、鹹香有勁，一口咬下可以感受到滿滿的海味。平常在夜市吃一隻就要1~200塊，在這裡就可直接品嚐到烤魷魚的美味。
季節水果 / 甜點 / 冰品
店家甜點也獨具巧思，提供和風紅豆Q餅，還有季節水果，柳丁補充滿滿維他命C、香脆蜜棗皮薄多汁，還有多種口味的冰淇淋，作為一餐的甜美收尾。
整體而言，團子認為「愛知味自助式吃到飽燒烤店」是很適合聚餐好地方，店家提供的食材誠意十足，有許多品項都是市面上少有的，師傅手工菜吃得到在地風情，不論是燒烤或是火鍋都十分美味，價錢也合理，三五好友或親友家人都可相約來此聚餐，也很適合外地遊客來宜蘭旅遊時大快朵頤的好所在，同時把火烤及熟食美味全部一網打盡喔。
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