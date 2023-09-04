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【美食】「金旺旺鍋燒麵」海鮮鍋燒意麵、海鮮鍋燒烏龍麵，龜山鍋燒麵推薦、林口長庚美食推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:21:06 花見團子玩耍趣 人氣：469
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：161篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：金旺旺鍋燒麵
phone09-1600-4818
place桃園市龜山區文昌一街5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「金旺旺鍋燒麵」     (造訪日期 : 2023/02)

「金旺旺鍋燒麵」海鮮鍋燒意麵、海鮮鍋燒烏龍麵

龜山鍋燒麵推薦、林口長庚美食推薦



 金旺旺鍋燒麵 

地址 : 桃園市龜山區文昌一街5號
電話 : 0916-004-818
時間 : 11：00～14：00    16：00～00：00

開幕不久的「金旺旺鍋燒麵」主要販售鍋燒麵、飯點等料理，餐點價位實惠，用料大方又實在，提供多種滿滿新鮮的海鮮好料，份量足足有一個大鐵碗，餐廳距離林口長庚不遠，立刻成為當地上班族及學生用餐好去處，每到用餐時刻來訪的人潮絡繹不絕，除了內用，也很多人選擇外帶，另外點5碗鍋燒(含)以上即享有外送服務，店家採用日式裝潢，木材牆壁與黑色屋頂，充滿濃濃和風。

走進店內寬敞明亮，有一張4人桌，以及多張單人座位，木頭桌子搭配皮質椅子，很適合個人用餐、好友同事一同享用美食。
 
「金旺旺鍋燒麵」主要販售鍋燒麵現點現煮，有湯飯、意麵、雞絲麵、烏龍麵4種主食，味道有原味及沙茶可供選擇，值得一提的是，店家意麵特別嚴選高雄「新順發製麵行」的粗意麵，在北部就能吃到南部的好味道。飯類的部份也有滷肉飯、香煎雞腿飯、去骨油雞飯，滿足不同人的用餐需求。
 
店內的醬料採用自助式，附有醬油、黑醋、胡椒、辣椒、因販售的商品海鮮居多，也有提供哇沙米，可隨自己喜好添加。
 
店家也貼心準備小紙盒，可將吃完的海鮮殼、小垃圾放置盒內，衛生且便利。

去骨油雞腿烏龍麵（加沙茶）

「去骨油雞腿烏龍麵」是以基本招牌鍋燒麵加上一盤去骨油雞腿組成。招牌鍋燒麵裡有清甜鮮脆的當令時蔬，有紅蘿蔔、白蘿蔔、杏鮑菇，還有豬肉片、貢丸、煎蛋、豆皮等，豐盛又澎湃。店家湯底為每天現熬豬骨湯頭，湯底超級鮮甜，一碗的份量可不小，是大鐵碗的份量，男生吃也可以吃很飽。

湯頭加點沙茶更加鹹香有味，烏龍麵滑順易入口，Q彈有勁，琳瑯滿目的食材、和烏龍麵譜出絕品美味，每一口都充滿變化，怎麼都吃不膩。

一大盤的去骨油雞腿，腿肉鮮嫩有嚼勁，雞皮Q彈膠質豐富，淋上特製油蔥醬更油香鮮嫩，讓團子一吃就深深著迷。

 

大海陸鍋燒意麵（加沙茶）

超級浮誇又大碗的「大海陸鍋燒意麵」一上桌就讓我們驚艷不已，包含白蝦x3、金錢鮑魚x2、淡菜x2、扇貝x2、鯛魚、和整隻魷魚，滿滿的料擺好又擺滿，海陸美味相呼應，用料完全不手軟，幾乎完全看不到麵，豐盛又澎湃。

粗的意麵是團子也是第一次吃到，意外超對味！粗麵條更易吸附高湯的精華，富嚼勁感，也吃得到濃濃麵香與蛋香。

淡菜甘甜豐腴、金錢鮑魚厚實彈牙充滿韌性、白蝦新鮮肥美，湯頭更是吸收滿滿海鮮精華，魷魚Q軟彈嫩。扇貝海味十足！多種海鮮集大成，很推薦第一次來此用餐的人必點單品，可一次品嚐到店家所有的好味道。

深海魷魚雞絲麵（加沙茶）

「深海魷魚雞絲麵」包含一整隻魷魚和白蝦、淡菜、扇貝。正中間15公分長的魷魚Q軟彈嫩，魷魚的頭及觸鬚更有嚼勁，搭配鮮蔬、貢丸、豬肉片其他配料，吃好又吃巧。

細長的雞絲麵口感滑順香Q，散發著香醇麵香，咬起來細緻有勁，雞絲麵好吃但麵體比較細長，若胃口大的朋友，也可選擇再加一球麵，吃起來更滿足

整體而言，團子覺得「金旺旺鍋燒麵」很適合個人打牙祭，正餐、宵夜都很合適，店家交通便利，且營業至深夜。精選湯頭、豐富海鮮與配料，份量足足有一個大鐵碗，價錢也合理，CP值超高。除在店內享用外，店家也有推出滿5碗外送服務，讓喜歡吃麵食、海鮮的朋友可以大飽口福！


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金旺旺鍋燒麵 海鮮鍋燒意麵 海鮮鍋燒烏龍麵
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