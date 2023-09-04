【美食】「金旺旺鍋燒麵」海鮮鍋燒意麵、海鮮鍋燒烏龍麵，龜山鍋燒麵推薦、林口長庚美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「金旺旺鍋燒麵」 (造訪日期 : 2023/02)



「金旺旺鍋燒麵」海鮮鍋燒意麵、海鮮鍋燒烏龍麵

龜山鍋燒麵推薦、林口長庚美食推薦







金旺旺鍋燒麵



地址 : 桃園市龜山區文昌一街5號

電話 : 0916-004-818

時間 : 11：00～14：00 16：00～00：00



開幕不久的「金旺旺鍋燒麵」主要販售鍋燒麵、飯點等料理，餐點價位實惠，用料大方又實在，提供多種滿滿新鮮的海鮮好料，份量足足有一個大鐵碗，餐廳距離林口長庚不遠，立刻成為當地上班族及學生用餐好去處，每到用餐時刻來訪的人潮絡繹不絕，除了內用，也很多人選擇外帶，另外點5碗鍋燒(含)以上即享有外送服務，店家採用日式裝潢，木材牆壁與黑色屋頂，充滿濃濃和風。

走進店內寬敞明亮，有一張4人桌，以及多張單人座位，木頭桌子搭配皮質椅子，很適合個人用餐、好友同事一同享用美食。

店家 意麵特別嚴選 高雄「新順發製麵行」的粗意麵，在北部就能吃到南部的好味道 。飯類的部份也有滷肉飯、香煎雞腿飯、去骨油雞飯，滿足不同人的用餐需求。 「金旺旺鍋燒麵」主要販售鍋燒麵現點現煮，有湯飯、意麵、雞絲麵、烏龍麵4種主食，味道有原味及沙茶可供選擇，值得一提的是，意麵特別嚴選。飯類的部份也有滷肉飯、香煎雞腿飯、去骨油雞飯，滿足不同人的用餐需求。

店內的醬料採用自助式，附有醬油、黑醋、胡椒、辣椒、因販售的商品海鮮居多，也有提供哇沙米，可隨自己喜好添加。

店家也貼心準備小紙盒，可將吃完的海鮮殼、小垃圾放置盒內，衛生且便利。

去骨油雞腿烏龍麵（加沙茶）

「去骨油雞腿烏龍麵」是以基本招牌鍋燒麵加上一盤去骨油雞腿組成。招牌鍋燒麵裡有清甜鮮脆的當令時蔬，有紅蘿蔔、白蘿蔔、杏鮑菇，還有豬肉片、貢丸、煎蛋、豆皮等，豐盛又澎湃。店家湯底為每天現熬豬骨湯頭，湯底超級鮮甜，一碗的份量可不小，是大鐵碗的份量，男生吃也可以吃很飽。

湯頭加點沙茶更加鹹香有味，烏龍麵滑順易入口，Q彈有勁，琳瑯滿目的食材、和烏龍麵譜出絕品美味，每一口都充滿變化，怎麼都吃不膩。

一大盤的去骨油雞腿，腿肉鮮嫩有嚼勁，雞皮Q彈膠質豐富，淋上特製油蔥醬更油香鮮嫩，讓團子一吃就深深著迷。