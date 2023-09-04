為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【美食】「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕、下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦

【美食】「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕、下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦

2023-09-04 09:23:01 花見團子玩耍趣 人氣：110
share
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：迷途糕羊
place新北市林口區文化三路一段191巷24號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

此食記為花見團子造訪「迷途糕羊Agneau pâtisserie」     (造訪日期 : 2023/02)

「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕

下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦



 迷途糕羊Agneau pâtisserie 

地址 : 新北市林口區文化三路一段191巷24號
電話 : 02 2608 7742
時間 : 10:00-19:00

客製化蛋糕 可加入店家line溝通：@094qqjam

本次團子來到林口outlet逛街，並和姊妹相約位於三井OUTLET附近的「迷途糕羊Agneau pâtisserie」喝下午茶，因團子爸爸快要過生日，於是事先和店家預定一個客製化生日蛋糕。店家主要販售各式精緻的蛋糕、美味甜點，還有帕里尼、沙拉，可搭配氣泡飲、咖啡、茶等飲品，店家位置可從捷運A9站出來，步行5分鐘即可抵達，交通很便利。

走進店內溫馨且舒適，提供多張2人及4人座位，可以內用及外帶，內用低消為一杯飲品。是許多林口在地人及來林口三井OUTLET逛街休息品嚐下午茶的好所在。

店家冷藏櫃內販售繽紛多元的蛋糕及甜點，有奶酪、提拉米蘇、起司蛋糕、布朗尼等，一一整齊排放，我們造訪的時間為草莓季，故店內也有許多以草莓為主角的特色甜點，因店內的蛋糕十分熱銷，每天會依現場提供的為準。

除了冷藏蛋糕也有許多常溫點心及餅乾，如磅蛋糕、費南雪、可麗露、瑪德蓮等，可供挑選品嚐。

另外還有造型可愛的收涎餅乾，可以選擇自己喜愛的圖樣，串成一串提供給小朋友慶生抓周使用，討喜又可愛。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

酸奶燻雞帕里尼

有著美麗烤紋的「酸奶燻雞帕里尼」，帕里尼麵包Q彈有嚼勁，燻雞細緻香甜，搭配上比較少見的酸奶，吃過讓團子立刻就愛上。

歐姆炒蛋沙拉

沙拉醬料可以選擇特調酸奶、和風醬、胡麻醬，「歐姆炒蛋沙拉」盛裝在精緻的木碗內，份量十足，裡面有滿滿的生菜、小番茄、小黃瓜，馬鈴薯泥和綿軟柔滑的歐姆炒蛋，配上濃郁香醇胡麻醬，健康又營養。

提拉米蘇

「提拉米蘇」嚴選馬斯卡彭起司，底層為手指餅乾，加上咖啡酒，濃縮咖啡，上層鋪滿法芙娜可可粉，口感濕潤有層次，微苦微甜，沒兩下全部嗑得精光。

草莓卡士達

團子第一眼在冷藏櫃立就選上鋪滿草莓的「草莓卡士達」，塔皮香酥可口，卡士達醬還能吃得到香草籽，草莓酸中帶甜，外觀超吸睛，這是季節限定的商品，冷藏櫃內如果有，一定要不可錯過，帶來視覺和味覺的雙重饗宴。

 

威士忌焦糖可麗露 (左) / 原味可麗露 (右 、下) 

「原味可麗露」外脆內Q，充滿咬勁；「威士忌焦糖可麗露」在原味可麗露內灌入滿滿威士忌焦糖，要小心品嚐，一口咬下會立即爆漿，威士忌焦糖濃郁香甜，是會忍不住吮指回味的好味道。

玄米茶酥頂磅蛋糕

散發淡淡茶香的「玄米茶酥頂磅蛋糕」清新怡人，磅蛋糕鬆軟綿密，還有填加米香增加咀嚼口感，不論是配咖啡和茶都很合適。

傳說中超好吃的老奶奶檸檬蛋糕

「傳說中超好吃的老奶奶檸檬蛋糕」檸檬蛋糕扎實酸香，搭配雪白糖霜，還有檸檬皮增色點綴，大人小孩都會喜歡。

鐵觀音栗子費南雪

外型做的像一顆栗子的「鐵觀音栗子費南雪」，入口後則散發濃郁茶香，中間還有栗子內餡，濕潤不膩口。

海鹽奶蓋可可 (I)

「海鹽奶蓋可可」鹹甜奶蓋綿密細緻，混搭香甜可可，甜而不膩，可以單獨喝，或者是攪拌均喝，又是另一種味道。

抹茶歐蕾 (H)

「抹茶歐蕾」店家嚴選小山園抹茶會現場手刷，呈現道地的日式品嚐方法，加入鮮奶，店家還會拉花，入口後散發抹茶獨有香氣濃郁茶香，微苦甘醇，別有一番韻味，抹茶控的朋友一定要來試試。

海鹽奶蓋抹茶 (I)

因為很喜歡店家的抹茶，團子離開前，也再外帶了一杯「海鹽奶蓋抹茶」。

客製化蛋糕

「客製化蛋糕」也是店裡人氣招牌，戚風蛋糕口味、鮮奶油口味、內餡都可以選擇，還有貼心的「提字服務」，可依照客人喜好、風格、尺寸、圖案製作出特色蛋糕，每一個蛋糕都是獨一無二的，有需求者可以事先一週前，加入店家Line預訂及討論自己喜愛的樣式。

團子爸爸是2月壽星且喜歡喝紅茶，因此我選擇了6吋大小的伯爵戚風蛋糕、紅茶鮮奶油、加上當季新鮮水果、及蒸烤布丁兩種內餡，特別請店家寫上「Daddy Happy Birthday」，水果繽紛又豐盛，店家用鮮草莓、藍莓、柳橙乾呈現立體的造型，看到成品時我們全家人都超喜歡。

少見的伯爵奶茶戚風蛋糕鬆軟有彈性，紅茶鮮奶油香濃不過甜，滿滿季節水果補充維他命C，讓爸爸今年生日吃美味，增添美好回憶。

整體而言，團子認為「迷途糕羊Agneau pâtisserie」蛋糕精緻且多元，飲品也都充滿特色，很適合三五好友品嚐下午茶，也很適合來林口三井OUTLET逛街時休憩的好地方，尤其是客製化蛋糕更是貼心，不論是收禮者或者是送禮者都能感受被祝福的喜樂心情喔！



【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/Agneau.patisserie/


【花見團子玩耍趣】  關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com 

創作者介紹
創作者 花見團子 的頭像
花見團子

花見團子玩耍趣




文章關鍵字
迷途糕羊Agneau pâtisserie 林口客製化蛋糕
檢舉
share
chevron_left

【美食】「金旺旺鍋燒麵」海鮮鍋燒意麵、海鮮鍋

【美食】「OL健康餐盒內湖店」內湖健康餐盒推薦

chevron_right
延伸閱讀

【食記】時飴approprie聖多諾黑字母千層蛋糕，千層蛋糕的極致！台北宅配美食！

 萊特品客

烘焙筆記│櫻桃乳酪蛋糕，3步驟做好吃的蛋糕

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

作者的其它文章
同類據點
金點草里驛棧 照片

金點草里驛棧

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市石門區
普羅旺斯海岸咖啡 照片

普羅旺斯海岸咖啡

4.00 (1人評鑑)

區域：新北市三芝區
玉津咖啡 三峽學成店 照片

玉津咖啡 三峽學成店

4.35 (1人評鑑)

區域：新北市三峽區
SOMNI COFFEE ROASTERS 照片

SOMNI COFFEE ROASTERS

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區
石讓咖啡 照片

石讓咖啡

4.90 (1人評鑑)

區域：新北市瑞芳區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up