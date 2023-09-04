【美食】「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕、下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦

此食記為花見團子造訪「迷途糕羊Agneau pâtisserie」 (造訪日期 : 2023/02)



「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕

下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦







迷途糕羊Agneau pâtisserie



地址 : 新北市林口區文化三路一段191巷24號

電話 : 02 2608 7742

時間 : 10:00-19:00



客製化蛋糕 可加入店家line溝通：@094qqjam

本次團子來到林口outlet逛街，並和姊妹相約位於三井OUTLET附近的「迷途糕羊Agneau pâtisserie」喝下午茶，因團子爸爸快要過生日，於是事先和店家預定一個客製化生日蛋糕。店家主要販售各式精緻的蛋糕、美味甜點，還有帕里尼、沙拉，可搭配氣泡飲、咖啡、茶等飲品，店家位置可從捷運A9站出來，步行5分鐘即可抵達，交通很便利。

走進店內溫馨且舒適，提供多張2人及4人座位，可以內用及外帶，內用低消為一杯飲品。是許多林口在地人及來林口三井OUTLET逛街休息品嚐下午茶的好所在。

店家冷藏櫃內販售繽紛多元的蛋糕及甜點，有奶酪、提拉米蘇、起司蛋糕、布朗尼等，一一整齊排放，我們造訪的時間為草莓季，故店內也有許多以草莓為主角的特色甜點，因店內的蛋糕十分熱銷，每天會依現場提供的為準。

除了冷藏蛋糕也有許多常溫點心及餅乾，如磅蛋糕、費南雪、可麗露、瑪德蓮等，可供挑選品嚐。

另外還有造型可愛的收涎餅乾，可以選擇自己喜愛的圖樣，串成一串提供給小朋友慶生抓周使用，討喜又可愛。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

酸奶燻雞帕里尼

有著美麗烤紋的「酸奶燻雞帕里尼」，帕里尼麵包Q彈有嚼勁，燻雞細緻香甜，搭配上比較少見的酸奶，吃過讓團子立刻就愛上。

歐姆炒蛋沙拉

沙拉醬料可以選擇特調酸奶、和風醬、胡麻醬，「歐姆炒蛋沙拉」盛裝在精緻的木碗內，份量十足，裡面有滿滿的生菜、小番茄、小黃瓜，馬鈴薯泥和綿軟柔滑的歐姆炒蛋，配上濃郁香醇胡麻醬，健康又營養。

提拉米蘇

「提拉米蘇」嚴選馬斯卡彭起司，底層為手指餅乾，加上咖啡酒，濃縮咖啡，上層鋪滿法芙娜可可粉，口感濕潤有層次，微苦微甜，沒兩下全部嗑得精光。

草莓卡士達

團子第一眼在冷藏櫃立就選上鋪滿草莓的「草莓卡士達」，塔皮香酥可口，卡士達醬還能吃得到香草籽，草莓酸中帶甜，外觀超吸睛，這是季節限定的商品，冷藏櫃內如果有，一定要不可錯過，帶來視覺和味覺的雙重饗宴。