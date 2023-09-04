【美食】「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕、下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦

此食記為花見團子造訪「迷途糕羊Agneau pâtisserie」 (造訪日期 : 2023/02)
「迷途糕羊Agneau pâtisserie」林口客製化蛋糕
下午茶、甜點、林口三井下午茶推薦
迷途糕羊Agneau pâtisserie
地址 : 新北市林口區文化三路一段191巷24號
電話 : 02 2608 7742
時間 : 10:00-19:00
客製化蛋糕 可加入店家line溝通：@094qqjam
本次團子來到林口outlet逛街，並和姊妹相約位於三井OUTLET附近的「迷途糕羊Agneau pâtisserie」喝下午茶，因團子爸爸快要過生日，於是事先和店家預定一個客製化生日蛋糕。店家主要販售各式精緻的蛋糕、美味甜點，還有帕里尼、沙拉，可搭配氣泡飲、咖啡、茶等飲品，店家位置可從捷運A9站出來，步行5分鐘即可抵達，交通很便利。
走進店內溫馨且舒適，提供多張2人及4人座位，可以內用及外帶，內用低消為一杯飲品。是許多林口在地人及來林口三井OUTLET逛街休息品嚐下午茶的好所在。
店家冷藏櫃內販售繽紛多元的蛋糕及甜點，有奶酪、提拉米蘇、起司蛋糕、布朗尼等，一一整齊排放，我們造訪的時間為草莓季，故店內也有許多以草莓為主角的特色甜點，因店內的蛋糕十分熱銷，每天會依現場提供的為準。
除了冷藏蛋糕也有許多常溫點心及餅乾，如磅蛋糕、費南雪、可麗露、瑪德蓮等，可供挑選品嚐。
另外還有造型可愛的收涎餅乾，可以選擇自己喜愛的圖樣，串成一串提供給小朋友慶生抓周使用，討喜又可愛。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
酸奶燻雞帕里尼
有著美麗烤紋的「酸奶燻雞帕里尼」，帕里尼麵包Q彈有嚼勁，燻雞細緻香甜，搭配上比較少見的酸奶，吃過讓團子立刻就愛上。
歐姆炒蛋沙拉
沙拉醬料可以選擇特調酸奶、和風醬、胡麻醬，「歐姆炒蛋沙拉」盛裝在精緻的木碗內，份量十足，裡面有滿滿的生菜、小番茄、小黃瓜，馬鈴薯泥和綿軟柔滑的歐姆炒蛋，配上濃郁香醇胡麻醬，健康又營養。
提拉米蘇
「提拉米蘇」嚴選馬斯卡彭起司，底層為手指餅乾，加上咖啡酒，濃縮咖啡，上層鋪滿法芙娜可可粉，口感濕潤有層次，微苦微甜，沒兩下全部嗑得精光。
草莓卡士達
團子第一眼在冷藏櫃立就選上鋪滿草莓的「草莓卡士達」，塔皮香酥可口，卡士達醬還能吃得到香草籽，草莓酸中帶甜，外觀超吸睛，這是季節限定的商品，冷藏櫃內如果有，一定要不可錯過，帶來視覺和味覺的雙重饗宴。
威士忌焦糖可麗露 (左) / 原味可麗露 (右 、下)
「原味可麗露」外脆內Q，充滿咬勁；「威士忌焦糖可麗露」在原味可麗露內灌入滿滿威士忌焦糖，要小心品嚐，一口咬下會立即爆漿，威士忌焦糖濃郁香甜，是會忍不住吮指回味的好味道。
玄米茶酥頂磅蛋糕
散發淡淡茶香的「玄米茶酥頂磅蛋糕」清新怡人，磅蛋糕鬆軟綿密，還有填加米香增加咀嚼口感，不論是配咖啡和茶都很合適。
傳說中超好吃的老奶奶檸檬蛋糕
「傳說中超好吃的老奶奶檸檬蛋糕」檸檬蛋糕扎實酸香，搭配雪白糖霜，還有檸檬皮增色點綴，大人小孩都會喜歡。
鐵觀音栗子費南雪
外型做的像一顆栗子的「鐵觀音栗子費南雪」，入口後則散發濃郁茶香，中間還有栗子內餡，濕潤不膩口。
海鹽奶蓋可可 (I)
「海鹽奶蓋可可」鹹甜奶蓋綿密細緻，混搭香甜可可，甜而不膩，可以單獨喝，或者是攪拌均喝，又是另一種味道。
抹茶歐蕾 (H)
「抹茶歐蕾」店家嚴選小山園抹茶會現場手刷，呈現道地的日式品嚐方法，加入鮮奶，店家還會拉花，入口後散發抹茶獨有香氣濃郁茶香，微苦甘醇，別有一番韻味，抹茶控的朋友一定要來試試。
海鹽奶蓋抹茶 (I)
因為很喜歡店家的抹茶，團子離開前，也再外帶了一杯「海鹽奶蓋抹茶」。
客製化蛋糕
「客製化蛋糕」也是店裡人氣招牌，戚風蛋糕口味、鮮奶油口味、內餡都可以選擇，還有貼心的「提字服務」，可依照客人喜好、風格、尺寸、圖案製作出特色蛋糕，每一個蛋糕都是獨一無二的，有需求者可以事先一週前，加入店家Line預訂及討論自己喜愛的樣式。
團子爸爸是2月壽星且喜歡喝紅茶，因此我選擇了6吋大小的伯爵戚風蛋糕、紅茶鮮奶油、加上當季新鮮水果、及蒸烤布丁兩種內餡，特別請店家寫上「Daddy Happy Birthday」，水果繽紛又豐盛，店家用鮮草莓、藍莓、柳橙乾呈現立體的造型，看到成品時我們全家人都超喜歡。
少見的伯爵奶茶戚風蛋糕鬆軟有彈性，紅茶鮮奶油香濃不過甜，滿滿季節水果補充維他命C，讓爸爸今年生日吃美味，增添美好回憶。
整體而言，團子認為「迷途糕羊Agneau pâtisserie」蛋糕精緻且多元，飲品也都充滿特色，很適合三五好友品嚐下午茶，也很適合來林口三井OUTLET逛街時休憩的好地方，尤其是客製化蛋糕更是貼心，不論是收禮者或者是送禮者都能感受被祝福的喜樂心情喔！
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