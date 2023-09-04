此食記為花見團子造訪「鳥籠炭火燒鳥」 (造訪日期 : 2023/03)
「鳥籠炭火燒鳥」正宗日式燒鳥專門店
林口串燒推薦，林口居酒屋推薦、林口日本料理推薦
鳥籠炭火燒鳥
地址 : 新北市林口區文化一路一段188-1號
電話 : (02) 26030858
時間 : 週五~週六1800-2400 週日、週三、週四1800-2200 (週一週二公休)
林口知名的燒鳥專門店「鳥籠炭火燒鳥」主要販售正宗的日式燒鳥串燒，主廚曾赴日本學習正統串燒料理，用厲害的刀工及細膩的手法分切拆解雞隻的各個部位，使用炭火進行燒烤，除了雞肉燒鳥全餐，還有豬肉、牛肉、海鮮、蔬菜等多種串燒品項，及前菜、炸物等地道的日本料理，深獲老饕喜愛。店家臨近林口國中及林口運動公園，是許多林口在地居民特別相約美食聚餐的深夜食堂，交通很方便，公車、客運皆可到。
走進店內寬敞整齊，店家提供多個板前吧台座位，還有適合多人聚餐的2人、4人、6人座位區。用餐時刻，店家的客人絡繹不絕，大約7點左右，整間餐廳差不多就滿了。
店內有一大投影機播放日本的綜藝節目，耳邊也不時傳來日本的流行音樂，帶給人身處日本的錯覺。
「鳥籠炭火燒鳥」的雞肉嚴選來自「元榆牧場」地表最強「黑羽土雞」，主廚精準掌握刀功，仔細分切雞肉的的各個部位，除了常見的雞腿、雞翅、雞心、雞胗、雞肝等，還有十分稀少的部位，如橫隔膜、膝蓋軟骨、雞上心等。
店家使用日式傳統的炭火烤製，主廚會仔細掌握火侯溫度、時間、熟度和翻轉次數，並會依據食材的特性，再加以用「鹽味」或「醬汁」進行調味，保有水分及肉香，支支都能品嚐到日式串燒的道地風味。
店家燒烤時間還蠻快的，不一會兒滿滿的餐點就上桌了，接下來就一一品嚐吧！
十六茶 / 烏龍茶
店家提供多種日本酒款，包含啤酒、果實酒、沙瓦、日本清酒、威士忌及無酒精飲品，店內有領有專業證照的唎酒師，喜歡小酌的朋友，也可以請店家進行推薦。因當天我們不能喝酒，故選擇無糖的「十六茶」、「烏龍茶」，搭配串燒享用，去油又解膩。
化骨秋刀魚
「化骨秋刀魚」將秋刀魚去除內臟後進行佃煮，入口後肉質細膩，魚骨燉到綿化，柔和且順口，整隻都可以吃，是很開胃的一道日式冷菜，我們全部吃到乾淨溜溜。
店家串燒每一支燒烤完後，會陸續的直接放到桌上的盤子，讓每一隻串燒都能在最佳的完美狀態下品嚐。
雞頸肉
「雞頸肉」是雞隻的脖子肉，因雞隻經常活動的地方故運動量大，脂肪較少比較結實，又有雞松阪的美稱，入口後富有彈性及嚼勁，口感扎實Q彈 ，越吃越涮嘴。
雞翅
「雞翅」只要沿著骨頭一拉即可享用，外皮烤到酥脆無比，有一點像炸過的口感，內部肉質鮮嫩有嚼勁，帶有豐富的膠質，是團子目前吃過最好吃的烤雞翅。
雞腿蔥
「雞腿蔥」雞腿肉質鮮嫩多汁，滑嫩不乾柴，搭配上微微辛辣口感的蔥段一起品嚐，更能豐富提味。
雞肉丸
「雞肉丸」店家細心處理雞絞肉，加上雞軟骨、紫蘇葉等食材製作而成，一口咬下嫩滑多汁的肉丸彈牙有嚼勁，肉汁自然流洩出來，細細咀嚼，還能品嘗到紫蘇葉的清香，和雞軟骨的脆嫩咬勁，使層次口感更加豐富，個人推薦必點的單品。
山葵里肌
半生熟「山葵里肌」嚴選全雞最柔嫩的里肌部位，烤到約7分熟呈現外白內粉的色澤，除了食材品質一定要夠好，主廚掌握火候的功夫更是不在話下，入口後綿軟滑口，有一點像吃生魚片的口感，搭配上清新但不辛辣的現磨山葵更顯提味，這是團子第一次吃生食的雞肉，讓我驚艷不已。
橫膈膜
「橫膈膜」是雞胸和雞腹之間的部位，也十分少有，要很多隻雞才能串上一串，入口後肉質細嫩鮮美，帶些脆口嚼勁，又有海豚肉的美稱。
雞牡蠣
「雞牡蠣」是雞腿上側臀窩的部份，一隻雞腿就只有一塊，相當稀少又珍貴，入口後肉質緊實有韌性，咀嚼後飽滿的肉汁在嘴裡打轉，也是許多饕客心中的夢幻逸品。
雞上心
「雞上心」是雞心上方的帶管部位，店家採用醬燒的方法烤製，一口咬下味道鮮美，彈牙有韌性，沒有內臟的腥味，只吃過雞心沒吃過雞上心的朋友，不妨可以來試試，比較其中的口感與不同。
杏鮑菇
吃了燒鳥全餐，也要來一點時蔬，「杏鮑菇」外層烤到金黃酥脆，內部Q彈有嚼勁，水嫩多汁水超好吃。
水果玉米
「水果玉米」除了有烤玉米的香脆口感，又帶一些水果的清新香甜，交織出多層次的韻味。
自家製午仔一夜干
「自家製午仔一夜干」店家精選午仔魚經過風乾吹曝後，熟成收斂水分自製成一夜干，要吃之前再放上炭火進行燒烤。入口後肉質細嫩，略帶大海氣息的自然鹹香，鮮味和風味層次豐富，也可再加上胡椒、七味粉、檸檬汁，譜出多種好滋味。
被串燒耽誤的炸雞
「被串燒耽誤的炸雞」外皮特別酥脆不會油膩，內部嫩滑多汁，和一般日式餐廳的日式炸雞口感完全不同，口感絕佳單吃就好吃，也可沾一些店家自製塔塔醬，擠一些檸檬汁，又給炸雞帶來更加獨特的風味。
鳥龍茶泡飯
「鳥龍茶泡飯」白飯裡加入海苔絲、青蔬，再加入昆布高湯，上面還放上一個使用洋蔥跟雞腿肉做成的天婦羅。要吃之前可將所有的料拌在一起，讓米飯及各種食材吸收高湯的精華，帶有淡淡茶香，清新爽口又怡人，也可加上些許微辣山葵提味，讓味道更加鮮美，簡單和風最對味！
整體而言，團子覺得「鳥籠炭火燒鳥」和一般的串燒店及居酒屋不太一樣，提供的是很正統的日式燒鳥專門店，店家嚴選食材，專業職人的分切及炭火燒烤，可以一次品嚐到雞隻的各種部位的燒鳥全餐，全部都是口感出色的私房好味道。還有特色美酒、飲品、日式料理與炸物。想要品嚐日式燒鳥的朋友，不妨來這坐坐，很適合個人打牙祭、多人聚餐，感受道地和風美味與店家的熱情款待。
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