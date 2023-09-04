此食記為花見團子造訪「鳥籠炭火燒鳥」 (造訪日期 : 2023/03)



「鳥籠炭火燒鳥」正宗日式燒鳥專門店

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鳥籠炭火燒鳥



地址 : 新北市林口區文化一路一段188-1號

電話 : (02) 26030858

時間 : 週五~週六1800-2400 週日、週三、週四1800-2200 (週一週二公休)



林口知名的燒鳥專門店「鳥籠炭火燒鳥」主要販售正宗的日式燒鳥串燒，主廚曾赴日本學習正統串燒料理，用厲害的刀工及細膩的手法分切拆解雞隻的各個部位，使用炭火進行燒烤，除了雞肉燒鳥全餐，還有豬肉、牛肉、海鮮、蔬菜等多種串燒品項，及前菜、炸物等地道的日本料理，深獲老饕喜愛。店家臨近林口國中及林口運動公園，是許多林口在地居民特別相約美食聚餐的深夜食堂，交通很方便，公車、客運皆可到。

走進店內寬敞整齊，店家提供多個板前吧台座位，還有適合多人聚餐的2人、4人、6人座位區。用餐時刻，店家的客人絡繹不絕，大約7點左右，整間餐廳差不多就滿了。

店內有一大投影機播放日本的綜藝節目，耳邊也不時傳來日本的流行音樂，帶給人身處日本的錯覺。

「鳥籠炭火燒鳥」的雞肉嚴選來自「元榆牧場」地表最強「黑羽土雞」，主廚精準掌握刀功，仔細分切雞肉的的各個部位，除了常見的雞腿、雞翅、雞心、雞胗、雞肝等，還有十分稀少的部位，如橫隔膜、膝蓋軟骨、雞上心等。

店家使用日式傳統的炭火烤製，主廚會仔細掌握火侯溫度、時間、熟度和翻轉次數，並會依據食材的特性，再加以用「鹽味」或「醬汁」進行調味，保有水分及肉香，支支都能品嚐到日式串燒的道地風味。

店家燒烤時間還蠻快的，不一會兒滿滿的餐點就上桌了，接下來就一一品嚐吧！

十六茶 / 烏龍茶

店家提供多種日本酒款，包含啤酒、果實酒、沙瓦、日本清酒、威士忌及無酒精飲品，店內有領有專業證照的唎酒師，喜歡小酌的朋友，也可以請店家進行推薦。因當天我們不能喝酒，故選擇無糖的「十六茶」、「烏龍茶」，搭配串燒享用，去油又解膩。

化骨秋刀魚

「化骨秋刀魚」將秋刀魚去除內臟後進行佃煮，入口後肉質細膩，魚骨燉到綿化，柔和且順口，整隻都可以吃，是很開胃的一道日式冷菜，我們全部吃到乾淨溜溜。

店家串燒每一支燒烤完後，會陸續的直接放到桌上的盤子，讓每一隻串燒都能在最佳的完美狀態下品嚐。

雞頸肉

「雞頸肉」是雞隻的脖子肉，因雞隻經常活動的地方故運動量大，脂肪較少比較結實，又有雞松阪的美稱，入口後富有彈性及嚼勁，口感扎實Q彈 ，越吃越涮嘴。

雞翅

「雞翅」只要沿著骨頭一拉即可享用，外皮烤到酥脆無比，有一點像炸過的口感，內部肉質鮮嫩有嚼勁，帶有豐富的膠質，是團子目前吃過最好吃的烤雞翅。

雞腿蔥

「雞腿蔥」雞腿肉質鮮嫩多汁，滑嫩不乾柴，搭配上微微辛辣口感的蔥段一起品嚐，更能豐富提味。

雞肉丸

「雞肉丸」店家細心處理雞絞肉，加上雞軟骨、紫蘇葉等食材製作而成，一口咬下嫩滑多汁的肉丸彈牙有嚼勁，肉汁自然流洩出來，細細咀嚼，還能品嘗到紫蘇葉的清香，和雞軟骨的脆嫩咬勁，使層次口感更加豐富，個人推薦必點的單品。

山葵里肌

半生熟「山葵里肌」嚴選全雞最柔嫩的里肌部位，烤到約7分熟呈現外白內粉的色澤，除了食材品質一定要夠好，主廚掌握火候的功夫更是不在話下，入口後綿軟滑口，有一點像吃生魚片的口感，搭配上清新但不辛辣的現磨山葵更顯提味，這是團子第一次吃生食的雞肉，讓我驚艷不已。