【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「鏊屋 三重店」 (造訪日期 : 2023/03)



「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲

三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦







-鏊屋三重店- 喝到飽限店

時間：17:00-01:00（出餐到0:00）

電話：0907-085-436

地址：新北市三重區過圳街88號（近菜寮捷運站）

-鏊屋蘆洲店-

電話：0917-707-517

地址：新北市蘆洲區三民路110巷6號（近三民高中捷運站）

- 鏊屋新莊店-

電話：0968-228-586

地址：新北市新莊區中正路881-10號（靠近丹鳳-迴龍捷運站中間）

愛吃日本料理的團子和友人相約知名日式居酒屋「鏊屋 三重店」聚餐，店家可從捷運菜寮1號出口步行約8分鐘即可抵達，交通很便利。「鏊屋」主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，深獲老饕喜愛。「鏊屋」在新北市共有3間分店，三重店還有提供549元酒類無限暢飲120分鐘，可以喝到多種的日本酒款，也是許多新北居民晚上用餐及三五好友聚餐的好去處。

走進「鏊屋」立刻感受到滿滿的和式風情，彩繪燈籠、鯉魚旗、日本酒瓶裝潢，牆壁上還貼了滿滿的店家料理照片，映照在微黃燈光下，更顯溫暖，店內提供單人的吧台座位，也有多張4人~6人座位，每到用餐時刻總是人聲鼎沸。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

毛豆

店家招待的小菜「毛豆」，涮嘴又開胃。

培根牛泡菜串 \ 腐皮秋葵串

「鏊屋」的串燒均是現點現烤，嚴選食材+特殊醬料+師傅好功夫，成就一支支美味串燒。「培根牛泡菜串」微辣開胃，培根牛Q彈緊緻，泡菜酸甜清爽，兩者完美融合，譜出絕品美味；「腐皮秋葵串」層次分明，秋葵串軟糯粘滑、腐皮滑韌而有彈性，稍稍嗆辣口感，堪稱完美下酒菜。

霜降豬肉串

「霜降豬肉串」香氣四溢，豬肉脆口軟嫩，使用鹽燒更能展現食材的原味。

蘆筍蝦手捲

「蘆筍蝦手捲」新鮮又營養！切成細絲的生菜、翠綠蘆筍、大支蝦子包覆在現烤海苔中，再加上香滑美乃滋，鮮甜滋味在嘴裡打轉，大人小孩都喜歡。