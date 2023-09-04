【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「鏊屋 三重店」 (造訪日期 : 2023/03)
「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲
三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦
-鏊屋三重店- 喝到飽限店
時間：17:00-01:00（出餐到0:00）
電話：0907-085-436
地址：新北市三重區過圳街88號（近菜寮捷運站）
-鏊屋蘆洲店-
電話：0917-707-517
地址：新北市蘆洲區三民路110巷6號（近三民高中捷運站）
- 鏊屋新莊店-
電話：0968-228-586
地址：新北市新莊區中正路881-10號（靠近丹鳳-迴龍捷運站中間）
愛吃日本料理的團子和友人相約知名日式居酒屋「鏊屋 三重店」聚餐，店家可從捷運菜寮1號出口步行約8分鐘即可抵達，交通很便利。「鏊屋」主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，深獲老饕喜愛。「鏊屋」在新北市共有3間分店，三重店還有提供549元酒類無限暢飲120分鐘，可以喝到多種的日本酒款，也是許多新北居民晚上用餐及三五好友聚餐的好去處。
走進「鏊屋」立刻感受到滿滿的和式風情，彩繪燈籠、鯉魚旗、日本酒瓶裝潢，牆壁上還貼了滿滿的店家料理照片，映照在微黃燈光下，更顯溫暖，店內提供單人的吧台座位，也有多張4人~6人座位，每到用餐時刻總是人聲鼎沸。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
毛豆
店家招待的小菜「毛豆」，涮嘴又開胃。
培根牛泡菜串 \ 腐皮秋葵串
「鏊屋」的串燒均是現點現烤，嚴選食材+特殊醬料+師傅好功夫，成就一支支美味串燒。「培根牛泡菜串」微辣開胃，培根牛Q彈緊緻，泡菜酸甜清爽，兩者完美融合，譜出絕品美味；「腐皮秋葵串」層次分明，秋葵串軟糯粘滑、腐皮滑韌而有彈性，稍稍嗆辣口感，堪稱完美下酒菜。
霜降豬肉串
「霜降豬肉串」香氣四溢，豬肉脆口軟嫩，使用鹽燒更能展現食材的原味。
蘆筍蝦手捲
「蘆筍蝦手捲」新鮮又營養！切成細絲的生菜、翠綠蘆筍、大支蝦子包覆在現烤海苔中，再加上香滑美乃滋，鮮甜滋味在嘴裡打轉，大人小孩都喜歡。
綜合炙燒壽司6貫
「綜合炙燒壽司6貫」包含焦糖鮭魚、醬燒干貝、明太子鮮蝦、焦糖燻製燒烤鮭魚、醬燒鮪魚、七味旗魚，經過炙燒讓食材風味更顯鮮甜，團子個人推薦一定要點，一次可以品嚐到多種好味道。
胡麻松阪豬
「胡麻松阪豬」是老饕最愛！精選松阪豬切成帶有厚度的口感， Q彈有嚼勁，嫩中帶脆，胡麻醬汁甜而微鹹，再配上微辣洋蔥更帶勁，豐富層次在舌尖恣意綻漾。
透抽
「抽透」看出主廚真功夫！抽透軟Q帶嫩，嚼勁十足，鹹甜醬汁散發誘人香味，大海的絕美芬芳在唇齒間飄散。
奶香金針菇
「奶香金針菇」吃好也吃巧！金針菇切成一口大小，放入小烤盤中，加入起士進行焗烤。金針菇軟嫩鮮美，融化的起士奶香四溢， 交織出多層次的韻味，令團子回味再三。
鏊屋燒
「鏊屋燒」是店內鎮店之寶！融合蛋、起士、高麗菜、玉米、章魚，上面再鋪上滿滿柴魚片與美乃茲，有一點像大阪燒，蛋燒鬆軟可口，柴魚片增加香氣與口感，融化起司與蔬菜完美融合，邪惡破表，在口舌間碰撞出燦爛的火花，是團子推薦必點的單品。
酒蒸蛤蠣
「酒蒸蛤蠣」暖心也暖胃！精選大顆蛤蠣，加入薑絲、酒、高湯熬煮，蛤蠣飽滿肥美，Q彈有嚼勁，湯汁吸飽蛤蠣鮮美風味，喝得到濃郁的幸福。
鮭魚鬆烤飯糰
「烤飯團」一人吃剛剛好！圓形飯團裡包裹新鮮鮭魚製成的鮭魚鬆，上面塗上鹹甜醬汁進行燒烤。烤好的飯團有些許鍋巴，微硬焦香口感好開胃，要吃之前在用烤海苔包覆，感受濃濃和風美味。
梅子氣泡飲
「梅子氣泡飲」要喝之前先攪拌均勻，微甜微酸的口感，不論是搭配串燒或是壽司都很合適。
日式烤麻糬
「烤麻日式糬」可愛歐伊系！一口大小麻糬成串先進行燒烤，再沾上煉乳，花生粉，Q中帶勁，甜而不膩，為美好的一餐做最完美收尾。
整體而言，「鏊屋 三重店」是很適合上班族下班打牙祭、多人聚餐的好地方，店家用料不手軟，料理豐盛多元，串燒道地，生魚片及壽司新鮮又美味，還有多款飲品、酒類549元喝到飽，喜歡小酌的朋友一定不可錯過，很適合三五好友或親友家人來此，把「鏊屋」的美味全部一網打盡。
菜單
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