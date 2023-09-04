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【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:32:59 花見團子玩耍趣 人氣：102
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：鏊屋 串燒/壽司/酒場-三重店
phone- 0907-085-436
place新北市三重區
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「鏊屋 三重店」     (造訪日期 : 2023/03)

「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲

三重居酒屋推薦、三重日本料理推薦


【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

 -鏊屋三重店-  喝到飽限店 

時間：17:00-01:00（出餐到0:00）
電話：0907-085-436
地址：新北市三重區過圳街88號（近菜寮捷運站）

 -鏊屋蘆洲店- 

電話：0917-707-517
地址：新北市蘆洲區三民路110巷6號（近三民高中捷運站）

- 鏊屋新莊店- 

電話：0968-228-586
地址：新北市新莊區中正路881-10號（靠近丹鳳-迴龍捷運站中間）

 

愛吃日本料理的團子和友人相約知名日式居酒屋「鏊屋 三重店」聚餐，店家可從捷運菜寮1號出口步行約8分鐘即可抵達，交通很便利。「鏊屋」主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，深獲老饕喜愛。「鏊屋」在新北市共有3間分店，三重店還有提供549元酒類無限暢飲120分鐘，可以喝到多種的日本酒款，也是許多新北居民晚上用餐及三五好友聚餐的好去處。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

走進「鏊屋」立刻感受到滿滿的和式風情，彩繪燈籠、鯉魚旗、日本酒瓶裝潢，牆壁上還貼了滿滿的店家料理照片，映照在微黃燈光下，更顯溫暖，店內提供單人的吧台座位，也有多張4人~6人座位，每到用餐時刻總是人聲鼎沸。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

毛豆

店家招待的小菜「毛豆」，涮嘴又開胃。

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

培根牛泡菜串 \ 腐皮秋葵串

「鏊屋」的串燒均是現點現烤，嚴選食材+特殊醬料+師傅好功夫，成就一支支美味串燒。「培根牛泡菜串」微辣開胃，培根牛Q彈緊緻，泡菜酸甜清爽，兩者完美融合，譜出絕品美味；「腐皮秋葵串」層次分明，秋葵串軟糯粘滑、腐皮滑韌而有彈性，稍稍嗆辣口感，堪稱完美下酒菜。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

霜降豬肉串

「霜降豬肉串」香氣四溢，豬肉脆口軟嫩，使用鹽燒更能展現食材的原味。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

蘆筍蝦手捲

「蘆筍蝦手捲」新鮮又營養！切成細絲的生菜、翠綠蘆筍、大支蝦子包覆在現烤海苔中，再加上香滑美乃滋，鮮甜滋味在嘴裡打轉，大人小孩都喜歡。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

 

綜合炙燒壽司6貫

「綜合炙燒壽司6貫」包含焦糖鮭魚、醬燒干貝、明太子鮮蝦、焦糖燻製燒烤鮭魚、醬燒鮪魚、七味旗魚，經過炙燒讓食材風味更顯鮮甜，團子個人推薦一定要點，一次可以品嚐到多種好味道。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

胡麻松阪豬

「胡麻松阪豬」是老饕最愛！精選松阪豬切成帶有厚度的口感， Q彈有嚼勁，嫩中帶脆，胡麻醬汁甜而微鹹，再配上微辣洋蔥更帶勁，豐富層次在舌尖恣意綻漾。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

透抽

「抽透」看出主廚真功夫！抽透軟Q帶嫩，嚼勁十足，鹹甜醬汁散發誘人香味，大海的絕美芬芳在唇齒間飄散。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

奶香金針菇

「奶香金針菇」吃好也吃巧！金針菇切成一口大小，放入小烤盤中，加入起士進行焗烤。金針菇軟嫩鮮美，融化的起士奶香四溢， 交織出多層次的韻味，令團子回味再三。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

鏊屋燒

「鏊屋燒」是店內鎮店之寶！融合蛋、起士、高麗菜、玉米、章魚，上面再鋪上滿滿柴魚片與美乃茲，有一點像大阪燒，蛋燒鬆軟可口，柴魚片增加香氣與口感，融化起司與蔬菜完美融合，邪惡破表，在口舌間碰撞出燦爛的火花，是團子推薦必點的單品。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

酒蒸蛤蠣

「酒蒸蛤蠣」暖心也暖胃！精選大顆蛤蠣，加入薑絲、酒、高湯熬煮，蛤蠣飽滿肥美，Q彈有嚼勁，湯汁吸飽蛤蠣鮮美風味，喝得到濃郁的幸福。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

鮭魚鬆烤飯糰

「烤飯團」一人吃剛剛好！圓形飯團裡包裹新鮮鮭魚製成的鮭魚鬆，上面塗上鹹甜醬汁進行燒烤。烤好的飯團有些許鍋巴，微硬焦香口感好開胃，要吃之前在用烤海苔包覆，感受濃濃和風美味。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

梅子氣泡飲

「梅子氣泡飲」要喝之前先攪拌均勻，微甜微酸的口感，不論是搭配串燒或是壽司都很合適。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

日式烤麻糬

「烤麻日式糬」可愛歐伊系！一口大小麻糬成串先進行燒烤，再沾上煉乳，花生粉，Q中帶勁，甜而不膩，為美好的一餐做最完美收尾。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

整體而言，「鏊屋 三重店」是很適合上班族下班打牙祭、多人聚餐的好地方，店家用料不手軟，料理豐盛多元，串燒道地，生魚片及壽司新鮮又美味，還有多款飲品、酒類549元喝到飽，喜歡小酌的朋友一定不可錯過，很適合三五好友或親友家人來此，把「鏊屋」的美味全部一網打盡。【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

 

 菜單 

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

【美食】「鏊屋 三重店」串燒、壽司、酒類549元無限暢飲，三

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 開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒 

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