為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【美食】「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁，新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦 (附菜單)

【美食】「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁，新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:34:13 花見團子玩耍趣 人氣：109
share
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：煦日
place新北市板橋區文聖街16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

此食記為花見團子造訪「煦日 food & cafe」     (造訪日期 : 2023/03)

「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁

新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦 
 



 煦日 food & cafe 

地址 : 新北市板橋區文聖街16號
電話 : 0903962566
時間 : 11:00–21:00

本次團子和友人相約來板橋聚餐，來到距離捷運江子翠站不遠的「煦日 food & cafe」。店家主要販售多種中式簡餐、炸物等料理，飯麵都有，還有媲美專業甜點店的手工布丁，可搭配多種飲品一起品嚐，餐點價位經濟實惠且十分豐盛，是許多板橋居民，學生及上班族用餐及品嚐下午茶聊天聚餐的好去處。

走進店內裝潢類簡約溫馨，餐廳內懸掛及裝飾多幅畫作，店內及店外處處裝點著可愛的摩艾公仔，在文青的氛圍中又增添了逗趣詼諧的氣氛，店內提供多張2人及4人的座位，使用木頭桌子搭配柔軟的絨布椅子，也有提供免費wifi，給人放鬆舒適的用餐空間。

「煦日 food & cafe」只要點主餐都會附上三樣小菜及一個小點，還有一顆半熟蛋，若要全熟可事先告知店家，我們點了滿滿一桌，接下來就一一品嚐吧！

小菜當天提供的是「龍鬚菜」使用胡麻調味，爽口又開胃；「炒米粉」濕潤有彈性；「炸小湯圓」Q彈有嚼勁，還特別加上花生粉調味，香甜又可口。

點心則是提供滑溜甜香的「綠茶凍」，淡淡茉莉花茶香清爽又解膩。

沙茶悶雞飯

「沙茶悶雞飯」精選雞肉拌入沙茶醬、杏鮑菇、洋蔥等食材慢慢悶煮而成，雞肉入口後輕嫩柔軟完全吸附沙茶的精華，鹹甜醬汁拌入白飯中口感濃郁不死鹹，也可將半熟蛋戳破讓蛋黃和白飯一起混合，營造出豐厚的層次口感，美味程度又再提升。

蒜泥白肉拌麵

「蒜泥白肉拌麵」這裡的蒜泥白肉和我們平常認知切成薄片的不太一樣，店家將三層肉切成條塊狀，再使用店家自製蒜泥醬油醬調味，一口咬下蒜泥白肉口感充滿韌性，入味不死鹹，搭配上Q彈麵條、捲成花朵般的切片小黃瓜、紫洋蔥和半熟蛋，營養滿點又美味！

鹹酥雞

「鹹酥雞」使用去骨雞腿肉先經醃漬再炸而成，底層還鋪上滿滿的生洋蔥，外皮酥脆內層肉質軟嫩多汁，可以單吃或加上生洋蔥搭配爽口又開胃。

土魠魚

台味十足的「土魠魚」炸到金黃色澤，外層的炸粉帶些顆粒口感更為酥脆，魚肉柔軟細緻毫不乾澀，吃好也吃巧！

咖啡酒布丁 / 鐵觀音拿鐵布丁

手工布丁均是店家自製，布丁屬於扎實口感，吃得到濃郁蛋香，甜而不膩。「咖啡酒布丁」咖啡微苦口感融合淡淡酒香令人著迷；「鐵觀音拿鐵布丁」嚐出茶香韻味，清新高雅。建議可先單吃純粹的布丁，再沾些糖漿、鮮奶油更是畫龍點睛，吃過讓我們念念不忘，甜點控一定要來嚐嚐，團子個人十分推薦。 

奶蓋冰拿鐵 / 蔓越莓醋氣泡飲

牛奶、咖啡、奶蓋層層堆疊的「奶蓋冰拿鐵」呈現美麗的漸層色澤，入口後咖啡和牛奶濃郁香醇，配上奶蓋鹹甜口感綿密絲滑，一喝就愛上！「蔓越莓醋氣泡飲」酸甜爽口，吃得到蔓越莓果粒，氣泡飲風味絕佳，冰涼又沁心，很適合炎炎夏日來一杯，讓人暑意全消。

整體而言，團子覺得「煦日 food & cafe」很適合個人打牙祭、三五好友聚餐的好地方，有多項的中式定食簡餐，飯麵都有，還有手工布丁、咖啡飲品等多元選擇，且價錢也很實惠，店家距離捷運站不遠，交通很便利。喜歡喝咖啡、甜點、簡餐的的朋友不可錯過，來這品嚐美味，享受日常生活中的幸福時刻。

 

 菜單 

 



【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/twilightdays/

創作者介紹
創作者 花見團子 的頭像
花見團子

花見團子玩耍趣




文章關鍵字
煦日 中式定食簡餐 新北板橋美食推薦
檢舉
share
chevron_left

【美食】「鏊屋三重店」串燒、壽司、酒類549元

【美食】「南木町割烹料理」桃園無菜單料理/割

chevron_right
延伸閱讀

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

廣島｜尾道美食推薦 多口味濃郁布丁！小野貓點心鋪

 janetfoodhunt

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

＋（北投甜點）一事製菓～網路上超推美味手做甜點！酥脆餅皮、鹹甜內餡、泰奶和抹茶都好吃！

 省錢王JET吃喝玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

作者的其它文章
同類據點
柴霸煮 照片

柴霸煮

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
阿嬤的廚房 照片

阿嬤的廚房

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市瑞芳區
正忠排骨飯新莊中華店 照片

正忠排骨飯新莊中華店

4.35 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
鴨福當歸鴨民德店 照片

鴨福當歸鴨民德店

3.55 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
富士雞肉飯 照片

富士雞肉飯

4.35 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up