【美食】「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁，新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「煦日 food & cafe」 (造訪日期 : 2023/03)
「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁
新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦
煦日 food & cafe
地址 : 新北市板橋區文聖街16號
電話 : 0903962566
時間 : 11:00–21:00
本次團子和友人相約來板橋聚餐，來到距離捷運江子翠站不遠的「煦日 food & cafe」。店家主要販售多種中式簡餐、炸物等料理，飯麵都有，還有媲美專業甜點店的手工布丁，可搭配多種飲品一起品嚐，餐點價位經濟實惠且十分豐盛，是許多板橋居民，學生及上班族用餐及品嚐下午茶聊天聚餐的好去處。
走進店內裝潢類簡約溫馨，餐廳內懸掛及裝飾多幅畫作，店內及店外處處裝點著可愛的摩艾公仔，在文青的氛圍中又增添了逗趣詼諧的氣氛，店內提供多張2人及4人的座位，使用木頭桌子搭配柔軟的絨布椅子，也有提供免費wifi，給人放鬆舒適的用餐空間。
「煦日 food & cafe」只要點主餐都會附上三樣小菜及一個小點，還有一顆半熟蛋，若要全熟可事先告知店家，我們點了滿滿一桌，接下來就一一品嚐吧！
小菜當天提供的是「龍鬚菜」使用胡麻調味，爽口又開胃；「炒米粉」濕潤有彈性；「炸小湯圓」Q彈有嚼勁，還特別加上花生粉調味，香甜又可口。
點心則是提供滑溜甜香的「綠茶凍」，淡淡茉莉花茶香清爽又解膩。
沙茶悶雞飯
「沙茶悶雞飯」精選雞肉拌入沙茶醬、杏鮑菇、洋蔥等食材慢慢悶煮而成，雞肉入口後輕嫩柔軟完全吸附沙茶的精華，鹹甜醬汁拌入白飯中口感濃郁不死鹹，也可將半熟蛋戳破讓蛋黃和白飯一起混合，營造出豐厚的層次口感，美味程度又再提升。
蒜泥白肉拌麵
「蒜泥白肉拌麵」這裡的蒜泥白肉和我們平常認知切成薄片的不太一樣，店家將三層肉切成條塊狀，再使用店家自製蒜泥醬油醬調味，一口咬下蒜泥白肉口感充滿韌性，入味不死鹹，搭配上Q彈麵條、捲成花朵般的切片小黃瓜、紫洋蔥和半熟蛋，營養滿點又美味！
鹹酥雞
「鹹酥雞」使用去骨雞腿肉先經醃漬再炸而成，底層還鋪上滿滿的生洋蔥，外皮酥脆內層肉質軟嫩多汁，可以單吃或加上生洋蔥搭配爽口又開胃。
土魠魚
台味十足的「土魠魚」炸到金黃色澤，外層的炸粉帶些顆粒口感更為酥脆，魚肉柔軟細緻毫不乾澀，吃好也吃巧！
咖啡酒布丁 / 鐵觀音拿鐵布丁
手工布丁均是店家自製，布丁屬於扎實口感，吃得到濃郁蛋香，甜而不膩。「咖啡酒布丁」咖啡微苦口感融合淡淡酒香令人著迷；「鐵觀音拿鐵布丁」嚐出茶香韻味，清新高雅。建議可先單吃純粹的布丁，再沾些糖漿、鮮奶油更是畫龍點睛，吃過讓我們念念不忘，甜點控一定要來嚐嚐，團子個人十分推薦。
奶蓋冰拿鐵 / 蔓越莓醋氣泡飲
牛奶、咖啡、奶蓋層層堆疊的「奶蓋冰拿鐵」呈現美麗的漸層色澤，入口後咖啡和牛奶濃郁香醇，配上奶蓋鹹甜口感綿密絲滑，一喝就愛上！「蔓越莓醋氣泡飲」酸甜爽口，吃得到蔓越莓果粒，氣泡飲風味絕佳，冰涼又沁心，很適合炎炎夏日來一杯，讓人暑意全消。
整體而言，團子覺得「煦日 food & cafe」很適合個人打牙祭、三五好友聚餐的好地方，有多項的中式定食簡餐，飯麵都有，還有手工布丁、咖啡飲品等多元選擇，且價錢也很實惠，店家距離捷運站不遠，交通很便利。喜歡喝咖啡、甜點、簡餐的的朋友不可錯過，來這品嚐美味，享受日常生活中的幸福時刻。
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