【美食】「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁，新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「煦日 food & cafe」 (造訪日期 : 2023/03)



「煦日 food & cafe」中式定食簡餐、手工布丁

新北板橋美食推薦、捷運江子翠簡餐推薦







煦日 food & cafe



地址 : 新北市板橋區文聖街16號

電話 : 0903962566

時間 : 11:00–21:00



本次團子和友人相約來板橋聚餐，來到距離捷運江子翠站不遠的「煦日 food & cafe」。店家主要販售多種中式簡餐、炸物等料理，飯麵都有，還有媲美專業甜點店的手工布丁，可搭配多種飲品一起品嚐，餐點價位經濟實惠且十分豐盛，是許多板橋居民，學生及上班族用餐及品嚐下午茶聊天聚餐的好去處。

走進店內裝潢類簡約溫馨，餐廳內懸掛及裝飾多幅畫作，店內及店外處處裝點著可愛的摩艾公仔，在文青的氛圍中又增添了逗趣詼諧的氣氛，店內提供多張2人及4人的座位，使用木頭桌子搭配柔軟的絨布椅子，也有提供免費wifi，給人放鬆舒適的用餐空間。

「煦日 food & cafe」只要點主餐都會附上三樣小菜及一個小點，還有一顆半熟蛋，若要全熟可事先告知店家，我們點了滿滿一桌，接下來就一一品嚐吧！

小菜當天提供的是「龍鬚菜」使用胡麻調味，爽口又開胃；「炒米粉」濕潤有彈性；「炸小湯圓」Q彈有嚼勁，還特別加上花生粉調味，香甜又可口。

點心則是提供滑溜甜香的「綠茶凍」，淡淡茉莉花茶香清爽又解膩。

沙茶悶雞飯

「沙茶悶雞飯」精選雞肉拌入沙茶醬、杏鮑菇、洋蔥等食材慢慢悶煮而成，雞肉入口後輕嫩柔軟完全吸附沙茶的精華，鹹甜醬汁拌入白飯中口感濃郁不死鹹，也可將半熟蛋戳破讓蛋黃和白飯一起混合，營造出豐厚的層次口感，美味程度又再提升。

蒜泥白肉拌麵

「蒜泥白肉拌麵」這裡的蒜泥白肉和我們平常認知切成薄片的不太一樣，店家將三層肉切成條塊狀，再使用店家自製蒜泥醬油醬調味，一口咬下蒜泥白肉口感充滿韌性，入味不死鹹，搭配上Q彈麵條、捲成花朵般的切片小黃瓜、紫洋蔥和半熟蛋，營養滿點又美味！