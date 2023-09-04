【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日本料理推薦、桃園藝文中心餐廳推薦

此食記為花見團子造訪「南木町 割烹料理」 (造訪日期 : 2023/03)



「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理

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南木町 割烹料理



地址 : 桃園市桃園區中寧街17號

電話 : 03-346-5280 （採預約方式）

時間 : 11:00 – 14:00，18:00 -22:00





喜歡吃日本料理的團子本次來到桃園的「南木町 割烹料理」品嚐全新春季的無菜單料理，割烹料理特別注重食材的品質、味道和料理技巧及手法、店家嚴選當季最新鮮高品質的食材，大多都是日本直接空運的食材，並會跟隨當季旬味、和地域食材而變化。主廚會與客人進行交流和互動，會精心解說每道菜餚的來源及其特色文化背景，且器皿擺盤結合美學。店家鄰近桃園藝文特區，離近來最夯的「桃園市立圖書館新總館」也不遠，公車、客運皆可抵達，附近有路邊停車或停車場，交通很便利。

「南木町 割烹料理」是由曾在日本修業，有20餘年料理經驗的小徐師傅所掌廚，店內所提供的料理是「傳統日本料理」，而不是創新料理，壽司師傅進行料理時，會親切地介紹料理的背景文化、食材的產地和料理方式，聆聽背後源由故事，並且配合客人的用餐速度陸續上菜，整體氣氛舒適自在，營造出高雅的用餐氛圍。

「南木町 割烹料理」的菜色精緻，食材採用當季時蔬和日本空運食材爲主。店內擺盤用心，器皿均是一時之選，也會隨著菜色更替，秉持日本藝術家「北大路魯山人」的名言，「器皿是食物的衣服」，從前菜到最後的甜點都有著傳統日式料理的雅緻。

走近店內，會感受濃濃日式風情，裝潢和風禪意，微黃燈光透露溫暖，方形板前空間簡約優雅，有圍繞著吧台的18個板前座位和2個4人的包廂座位，坐在板前座位可看到主廚精心烹製每一道料理的過程，也可以與主廚交流和諮詢有關料理的相關問題。

「南木町 割烹料理」用餐採預約制，會依據季節進行料理的菜色變化，無菜單料理共有1680、2480、3380、3980四種價位，今天品嚐的是1680的春季料理，同行人需要點一樣套餐，主廚根據當天的食材和季節旬味，精心挑選、烹製和擺盤，呈現出一系列精緻且美味的佳餚，接下來就一一品嚐吧！

毛蟹二重奏

「毛蟹二重奏」使用毛蟹加花椰菜做成的慕斯，上面的配菜繽紛亮麗，花草除美觀也是可以食用的。細嘗一口，慕斯輕盈綿密，毛蟹細嫩鮮甜，溼潤飽滿口感彷彿在嘴巴演奏動人組曲，為料理饗宴揭起美好序幕。

太平洋水章魚

「太平洋水章魚」晶瑩剔透！這是是世界上最大的章魚，也是全世界上為現在唯一能生吃的章魚，此款章魚可長達3到4米，肉質嫩滑，生吃最能品嚐其特殊口感。水章魚清爽有嚼勁，章魚腳經過炙燒Q彈有韌性，可先直接品嚐原味，再擠些金桔汁增加酸甜口感，或搭配微嗆芥末也很適合。

炙燒鰤魚生魚片

「炙燒鰤魚生魚片」看出主廚料理真功夫！鰤魚口感細膩，主廚特別使用一種傳統日本炙燒的技法，在傳統日本沒有噴槍的時代，會使用炭火方式進行高溫炙燒，店家特別嚴選價格不菲的白菊炭進行炙燒，將鰤魚的香甜風味更加逼出來。清咬一口，品嚐細嫩的鰤魚脂膏豐，佐上柚子胡椒，微辣又開胃。

鰹魚半敲燒

「鰹魚半敲燒」將鰹魚切成薄片後，用火烤至兩面微微變色，使魚肉表面香氣噴發，但魚肉內部還保留水分，店家使用香醋提味，口感非常濃郁，高雅清甜，一吃就愛上。

油封銀鱈

「油封銀鱈」特選銀鱈經低温油慢慢烹煮，料理過程中，外層的油脂可以很好地保護魚肉，內部則保持著魚肉的絲滑鮮嫩，同時還能夠增添美味和口感。醬汁也是主廚特調，綠色的菠菜春橘醬及淡黃色的黃豆醬爽口細緻，銀鱈吃完後，店家會再給一小球醋飯，可搭配醬汁一起享用。

甜蝦握壽司

「甜蝦握壽司」吃到大海原味！甜蝦清甜彈牙，上面有一片一巧克力粉調味的豆皮，口感讓團子耳目一新，搭配完美比例的醋飯，營造出豐厚的層次口感。