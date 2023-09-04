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【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日本料理推薦、桃園藝文中心餐廳推薦

2023-09-04 09:38:06 花見團子玩耍趣 人氣：98
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：南木町割烹料理
phone03-3465-280
place桃園市桃園區中寧街17號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「南木町 割烹料理」     (造訪日期 : 2023/03)

「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理

桃園日本料理推薦、桃園藝文中心餐廳推薦

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

 南木町 割烹料理 

地址 : 桃園市桃園區中寧街17號
電話 : 03-346-5280 （採預約方式）
時間 : 11:00 – 14:00，18:00 -22:00

 

喜歡吃日本料理的團子本次來到桃園的「南木町 割烹料理」品嚐全新春季的無菜單料理，割烹料理特別注重食材的品質、味道和料理技巧及手法、店家嚴選當季最新鮮高品質的食材，大多都是日本直接空運的食材，並會跟隨當季旬味、和地域食材而變化。主廚會與客人進行交流和互動，會精心解說每道菜餚的來源及其特色文化背景，且器皿擺盤結合美學。店家鄰近桃園藝文特區，離近來最夯的「桃園市立圖書館新總館」也不遠，公車、客運皆可抵達，附近有路邊停車或停車場，交通很便利。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

「南木町 割烹料理」是由曾在日本修業，有20餘年料理經驗的小徐師傅所掌廚，店內所提供的料理是「傳統日本料理」，而不是創新料理，壽司師傅進行料理時，會親切地介紹料理的背景文化、食材的產地和料理方式，聆聽背後源由故事，並且配合客人的用餐速度陸續上菜，整體氣氛舒適自在，營造出高雅的用餐氛圍。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

「南木町 割烹料理」的菜色精緻，食材採用當季時蔬和日本空運食材爲主。店內擺盤用心，器皿均是一時之選，也會隨著菜色更替，秉持日本藝術家「北大路魯山人」的名言，「器皿是食物的衣服」，從前菜到最後的甜點都有著傳統日式料理的雅緻。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

走近店內，會感受濃濃日式風情，裝潢和風禪意，微黃燈光透露溫暖，方形板前空間簡約優雅，有圍繞著吧台的18個板前座位和2個4人的包廂座位，坐在板前座位可看到主廚精心烹製每一道料理的過程，也可以與主廚交流和諮詢有關料理的相關問題。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

「南木町 割烹料理」用餐採預約制，會依據季節進行料理的菜色變化，無菜單料理共有1680、2480、3380、3980四種價位，今天品嚐的是1680的春季料理，同行人需要點一樣套餐，主廚根據當天的食材和季節旬味，精心挑選、烹製和擺盤，呈現出一系列精緻且美味的佳餚，接下來就一一品嚐吧！【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

毛蟹二重奏

「毛蟹二重奏」使用毛蟹加花椰菜做成的慕斯，上面的配菜繽紛亮麗，花草除美觀也是可以食用的。細嘗一口，慕斯輕盈綿密，毛蟹細嫩鮮甜，溼潤飽滿口感彷彿在嘴巴演奏動人組曲，為料理饗宴揭起美好序幕。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

太平洋水章魚

「太平洋水章魚」晶瑩剔透！這是是世界上最大的章魚，也是全世界上為現在唯一能生吃的章魚，此款章魚可長達3到4米，肉質嫩滑，生吃最能品嚐其特殊口感。水章魚清爽有嚼勁，章魚腳經過炙燒Q彈有韌性，可先直接品嚐原味，再擠些金桔汁增加酸甜口感，或搭配微嗆芥末也很適合。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

炙燒鰤魚生魚片

「炙燒鰤魚生魚片」看出主廚料理真功夫！鰤魚口感細膩，主廚特別使用一種傳統日本炙燒的技法，在傳統日本沒有噴槍的時代，會使用炭火方式進行高溫炙燒，店家特別嚴選價格不菲的白菊炭進行炙燒，將鰤魚的香甜風味更加逼出來。清咬一口，品嚐細嫩的鰤魚脂膏豐，佐上柚子胡椒，微辣又開胃。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

鰹魚半敲燒

「鰹魚半敲燒」將鰹魚切成薄片後，用火烤至兩面微微變色，使魚肉表面香氣噴發，但魚肉內部還保留水分，店家使用香醋提味，口感非常濃郁，高雅清甜，一吃就愛上。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

油封銀鱈

「油封銀鱈」特選銀鱈經低温油慢慢烹煮，料理過程中，外層的油脂可以很好地保護魚肉，內部則保持著魚肉的絲滑鮮嫩，同時還能夠增添美味和口感。醬汁也是主廚特調，綠色的菠菜春橘醬及淡黃色的黃豆醬爽口細緻，銀鱈吃完後，店家會再給一小球醋飯，可搭配醬汁一起享用。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

甜蝦握壽司

「甜蝦握壽司」吃到大海原味！甜蝦清甜彈牙，上面有一片一巧克力粉調味的豆皮，口感讓團子耳目一新，搭配完美比例的醋飯，營造出豐厚的層次口感。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

 

 

真鯛握壽司

「真鯛握壽司」在春天抓到的真鯛又有櫻雕的美稱，真鯛魚肉Q彈鮮甜，再佐上京都梅子肉及櫻花鹽更是畫龍點睛，春滿人間和風意境在壽司上立體呈現。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

小白魚握壽司

有春之使者美稱的「小白魚握壽司」讓人驚喜滿點！近乎透明的小白魚，經微烤後增添淡淡芬香，小白魚營養豐富，肉質細嫩鮮嫩，入口即化，與酸甜醋飯完美契合，吃美味還能補充滿滿大海風味。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

生干貝握壽司

新鮮肥美的「生干貝握壽司」入口後柔軟鮮美，甘甜豐腴，上層再放上有陸地魚子醬美稱的地膚子碰撞出絕美火花，地膚子增加脆彈口感，給人極富變化的層次口感，讓味蕾帶來不一樣的感受體驗。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

馬糞海膽軍艦卷

「馬糞海膽軍艦卷」店家嚴選來自北海道根室的馬糞海膽，馬糞海膽入口後細膩柔軟，濃郁鮮美，和香脆海苔脆完美結合，讓團子一吃就深深著迷，入口瞬間的美味令團子立刻融化。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

小鯽魚握壽司

「小鯽魚握壽司」小鯽魚屬亮皮魚一種，肉質細嫩很有嚼勁，味道鮮美，搭配上壽司飯的醋味，口感清新而且美味，不多做調味，享受江戶前壽司的純淨口感，吃得到江戶在地風情。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

沙丁魚握壽司

「沙丁魚握壽司」沙丁魚握壽司製作精細，主廚使用細膩刀工的切割魚肉，沙丁魚肉的質地柔軟細膩，口感清爽鮮美，搭配上蔥花和蒜碎，讓口感更加豐富，味道讓團子驚艷！【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

日本青花魚押壽司

「日本青花魚押壽司」將青花魚切成厚片和壽司米一起壓縮成塊的日本傳統料理，外面再用一層海苔包裹。入口後青花魚和壽司米緊實度恰到好處，壽司米與青花魚的鮮味完美融合，入味鮮甜，口口過癮萬分，展現關西壽司的風味。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

午仔魚幽庵燒

「午仔魚幽庵燒」讓團子讚不絕口！魚肉烤到外表微焦，內部鮮嫩多汁，醬汁味道有點甜鹹，非常適合午仔魚鮮美口感，也可根據個人口味添加檸檬汁，讓口感更加豐富。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

螢光烏賊

「螢光烏賊」有「深海藍寶石」美譽，這也是團子首次品嚐這到珍饈。烏賊肥厚Q彈，軟嫩有咬勁，酸甜醬汁好開胃，吃完烏賊再來片特製越光米米餅，爽脆芳香，一拍即合。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

松露野菇雜炊

「松露野菇雜炊」暖心也暖胃！這是一道以米飯、松露、野菇等食材為主要原料，米飯吸收松露和野菇香味，米飯飽滿順口，野菇和松露香味濃郁，味道溫和滑順，能吃到多種高級食材的自然鮮甜，讓我們大飽滿足。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

厚蛋燒

「厚蛋燒」以砂糖、雞蛋、蝦子、日本山藥製作而成。好吃關鍵來自主廚真功夫，火候拿捏、蛋汁比例均會影響其口感。輕咬一口，厚蛋燒不像蛋捲，反而有點類似「長崎蛋糕」，口感柔軟細膩、香甜可口，每一口都能感受到豐富的奶香和蛋香。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

牛肉湯

「牛肉湯」甘甜順口！特選牛肉片加入青蔬，牛肉鮮美嫩口，有一點像台南現沖牛肉湯的口感，湯頭清爽鮮甜，暖心滋潤。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

甜品

收尾甜品驚喜滿點！店家手工特製甜點融合日法精髓，「象牙海岸蛋糕」蛋糕清甜不膩口；「麝香葡萄」高雅清甜，無籽可連皮享用；「地瓜冰淇淋」特別選用栗子地瓜甘甜芬芳，一次品嚐3款美味甜點，完美契合，美味融合創意有巧思，收尾也深得人心。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

整體而言，團子覺得「南木町 割烹料理」是很用心經營的日本料理店，食材講究在地新鮮，絕大多數都是日本進口，台灣難得一見；餐點擺盤或是器皿的選擇都很用心，品味料理同時也是欣賞藝術品；在板前享用料理，看師傅料理過程，聆聽背後源由故事，吃飽喝足也能長知識。喜歡日本割烹料理的朋友，不妨相約來此在靜謐禪意空間，品嚐美味料理，店家熱情款待，享用自然人文雅緻。【美食】「南木町 割烹料理」桃園無菜單料理/割烹料理，桃園日

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