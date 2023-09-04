【美食】「燒肉眾 大安店」燒肉眾周年慶，燒肉動漫節、鬼滅之刃抽獎、999免費升級 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「燒肉眾 大安店」 (造訪日期 : 2023/04)



「燒肉眾 大安店」燒肉眾周年慶

燒肉動漫節、鬼滅之刃抽獎、999免費升級







燒肉眾 大安店



地址 : 台北市大安區大安路一段51巷7號

電話 : (02)2776-6650

時間 : 17:00 - 22:00（週一～週四）12:00 - 22:00（週五～週日）



本次團子與愛吃吃到飽的友人相約來到東區「燒肉眾 大安店」聚餐。燒肉眾有三種價位，$599、$799、$999，可以依照喜好或預算來選擇用餐方案。即日起到5月31是「燒肉眾周年慶」，特別推出「燒肉動漫節」活動，若選擇$999價位，立即免費升級+100元才有的好康，就可以五選一吃到南美野生龍蝦、波士頓龍蝦、超大手臂蝦、北海大扇貝吃到飽或金牌啤酒喝到飽。「燒肉眾」品項多元，適合多人聚餐，提供良好的通風排煙設備，給人舒適及放鬆的用餐環境。

現在來店消費，還有加價扭蛋活動，第一彈為很夯的「鬼滅之刃」系列、第二彈為會換成大小朋友最愛的「寶可夢」，好吃又好玩，另外還有IG : sioumazang_2011 線上抽獎，獎品很豐盛，不妨來試試手氣！

走進店內雖然並不大，但鏡面牆壁讓整體空間很顯開闊，店內提供四人、六人桌的木頭桌椅，動線十分的流暢，給人舒適及放鬆的用餐環境。店內裝飾許多日本元素，浮世繪、歌舞伎等，也很適合拍照打卡，店內有提供免費wifi，隨時想上網也沒問題。

「燒肉眾」有一個讓團子十分驚喜的服務，店家會協助客人比較不會燒烤的食材進行桌邊燒烤服務，今日幫我們燒烤的是副店長雅傑，副店長在「燒肉眾」服務多年，對食材的來源及特色有淵博的知識，在燒烤過程中也不斷跟我們解說如何才能讓燒烤更加美味及各項食材的燒烤的技巧。大安店是使用瓦斯進行加熱，店家採用特製的排煙設備，讓吃完燒烤身體不會臭臭的，也能吃得更健康，每當燒烤盤髒了，店員都會主動詢問進行更換，服務專業又到位。

店家提供六種燒醬，肉品都有經過獨門配方的調味及處理，包含日式水果醋、日式味噌醬、玫瑰鹽、主廚燒醬、韓醬紅辣、香味蒜燒，直接烤就很有味道，團子特別推薦酸酸甜甜的日式水果醋、帶一點微辣口感的韓醬紅辣，想吃原味撒一點玫瑰鹽更顯風味，在桌上則有四種，如果想要其他的醬料可以在跟店家索取，讓食材增添不同風味。

「燒肉眾 大安店」提供成本比較高的罐裝飲品，有可樂、汽水、 果汁、茶飲都可自行拿取，也有付費的啤酒、水果啤酒可供選擇，方便又衛生。

冰淇淋則是提供使用北海道十勝乳源的Niseko冰淇淋，同樣採用自助式，共有六種口味可供選擇。

我們選擇了$999的價位免費升級+100元，點了滿滿一大桌好料，接下來就一一品嚐吧！

安格斯肋眼排

「安格斯肋眼排」具有豐富的脂肪和肌肉紋理，要吃之前可剪到每一塊約為一口的大小， 一口咬下肉質緊實有彈性，香氣在嘴中環繞，充滿嚼勁，原始調味就好吃到不行。

厚切戰斧豬排

「厚切戰斧豬排」是人氣招牌！豬肉有先用醬汁醃過，鹹甜有勁，豬排質地緊實，鮮嫩多汁，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。

包肉美生菜 / 韓式辣泡菜

也可使用「包肉美生菜」再加些「韓式辣泡菜」包在一起品嚐，呈現道地的韓式烤肉吃法，好吃到停不下來。

松露香蔥牛舌

「松露香蔥牛舌」店家牛舌採用厚切，入口後特別的Q彈有嚼勁，可以選擇單吃或者搭配松露及蔥鹽包起來一起享用，入口後交織出多層次的韻味，給人奢華的味覺饗宴 。

肉片折成玫瑰形狀的是韓醬紅辣口味，一般形狀的是主廚燒醬，兩種口味都有一些差異，建議都可以點來試試看。

見島美和牛

「見島美和牛」油花如雪花的網狀均勻分布，油脂豐厚油花經咀嚼後會在口中化開，肉質鮮美嫩口，一吃就上癮，是肉肉控不可錯過的聖品！

極上霜降牛

「極上霜降牛」有兩種，，上面還附有芝麻增香。霜降牛口感溫潤細膩、爽口滑順不乾柴，愛吃牛肉的朋友不可錯過。

特級雪花牛

「特級雪花牛」油花均勻且密集，如同雪花般美麗！瘦肉中帶有油脂，吃起來的口感不柴不膩，口感鮮甜且香氣十足，一吃就停不下來。