【美食】「Cozy Coffee可集咖啡 中山北門市」中山區咖啡廳推薦，咖啡、輕食、早餐下午茶推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「Cozy Coffee可集咖啡 中山北門市」 (造訪日期 : 2023/07)
「Cozy Coffee可集咖啡」中山區咖啡廳推薦
咖啡、輕食、蛋糕、早餐下午茶推薦
Cozy Coffee 可集咖啡
地址 : 台北市中山區中山北路二段168-2號
電話 : 02 2585 0132
時間 : 07:00-21:00
「可集咖啡」又有新分店了，這次來到位於中山北路的「可集咖啡 中山北門市」，店家鄰近捷運民權西路站，步行約3分鐘即可抵達，店家主要販售各項輕食搭配咖啡茶飲，才開幕就吸引上班族、學生及居民，特別來此享用美味的餐點。
「可集咖啡」共有兩層樓，空間寬敞明亮且乾淨，一樓為開放式的廚房，可以在此看到店員料理美食的過程，有單人的吧台座位，喜歡吃蛋糕的螞蟻人千萬不要錯過冷藏櫃的美味蛋糕，口味多元精緻且繽紛，可選擇搭配咖啡茶飲享用，是下午茶的最佳選擇。
店家提供多組單人和2人、4人座位區，還有好坐舒服的沙發座位區，並處處可看到插座，我也看到不少朋友在此使用電腦工作或念書，給人舒適的用餐環境。
「可集咖啡」主要販售咖啡 、手沖咖啡、氣泡飲茶飲、有多種有輕食，包含鮮奶吐司、可頌、帕尼尼可、熱壓吐司、鬆餅等，甜的鹹的都有，品項非常多種，滿足不同需求的朋友。
團子和友人點了點了滿滿的一桌的輕食及飲品，接下來就一一品嚐吧！
燻雞起司鬆餅
「燻雞起司鬆餅」包含4大片呈現格子狀的比利時鬆餅和燻雞起司沙拉，份量感十足！鬆餅帶有淡淡的甜味外脆內軟、Q彈有嚼勁；燻雞起司沙拉有滿滿生菜，淋上酸甜可口的沙拉醬，上面還灑上黑胡椒提味，燻雞軟嫩不乾柴，燻香氣息誘人口舌，畫龍點睛的起司濃郁芳香，也讓讓營養更加均衡。
夏威夷燻雞華納茲堡
新產品「夏威夷燻雞華納茲堡」我當然也要來吃看看！長條型的華納茲堡夾入燻雞、鳳梨、番茄、起司等多項食材，華納茲堡麵包特別的香酥可口，和各項食材入口後反覆交疊出多層次的韻味，令人回味再三的一道單品。
玉米蛋起司熱壓吐司
「玉米蛋起司熱壓吐司」吃巧也吃飽！熱壓吐司烤到微焦，內層夾滿香甜玉米與香滑煎蛋歐姆蛋，配上起司混合其中增添濃郁，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。
厚切火腿帕尼尼
想要來點異國風，不妨來品嚐來自義大利的帕尼尼！「厚切火腿帕尼尼」帕尼尼經微烤嚼勁芳香，一口咬下去細緻可口，柔軟度剛剛好，內層有鹹香甘甜的厚切火腿鮮嫩多汁，給人多層次的口感及美味，口感讓我直接愛上，如同用舌尖環遊義大利。
墨西哥雞肉餅
「墨西哥雞肉餅」是辣辣控不可錯過的聖品！薄皮的墨西哥餅皮烤到微焦，內餡加入雞肉、起司與微辣的墨西哥莎莎醬。輕咬一口，雞肉Q彈有勁，帶一點微辣但又清新爽口，讓你一秒到熱情的墨西哥。
芋泥煉乳肉鬆可頌
「芋泥煉乳肉鬆可頌」可頌烤到酥香，內層夾入綿密芋泥，加上鹹香肉鬆與甘甜煉乳，甜甜鹹鹹的口感，是大人和小孩都喜歡的口味，可以當主餐也可以當作甜點享用，讓人一吃就深深著迷。
拿鐵 / 香芋牛奶 / 抹茶拿鐵
店家飲品的份量很大杯，部分飲品上面還有美麗的拉花，有一朵葉子的「拿鐵」咖啡濃醇，奶泡綿密順口，一早來一杯立刻充飽電。友人點了「香芋牛奶」是微甜口味，芋頭香氣馥郁香濃，加入牛奶增添香醇口感，一大杯既有飽足又滿足！抹茶控的團子點了「抹茶拿鐵」，上面還有一隻大愛心，抹茶茶潤奶醇，奶泡滑順輕柔，全部很適合搭配餐點或者是蛋糕下午茶享用。
整體而言團子認為「可集咖啡」產品多元又美味，有咖啡、飲品、早餐、蛋糕等選項，在這從早吃到晚也OK。店內空間寬敞又舒適，有免費wifi和插座，在這聊天、辦公也沒問題。店家有提供支付優惠，也有與外送平台業者合作，隨時想吃沒問題。店家有推出會員集點方式，早上10點前也有提供優惠早餐。喜歡吃早午餐、咖啡、蛋糕的朋友，不妨來這坐坐，享受「可集咖啡」的舒適用餐空間與美味餐點，為一天增添滿滿元氣。
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