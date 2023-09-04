【美食】「Cozy Coffee可集咖啡 中山北門市」中山區咖啡廳推薦，咖啡、輕食、早餐下午茶推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「Cozy Coffee可集咖啡 中山北門市」 (造訪日期 : 2023/07)



「Cozy Coffee可集咖啡」中山區咖啡廳推薦

咖啡、輕食、蛋糕、早餐下午茶推薦







Cozy Coffee 可集咖啡



地址 : 台北市中山區中山北路二段168-2號

電話 : 02 2585 0132

時間 : 07:00-21:00



「可集咖啡」又有新分店了，這次來到位於中山北路的「可集咖啡 中山北門市」，店家鄰近捷運民權西路站，步行約3分鐘即可抵達，店家主要販售各項輕食搭配咖啡茶飲，才開幕就吸引上班族、學生及居民，特別來此享用美味的餐點。

「可集咖啡」共有兩層樓，空間寬敞明亮且乾淨，一樓為開放式的廚房，可以在此看到店員料理美食的過程，有單人的吧台座位，喜歡吃蛋糕的螞蟻人千萬不要錯過冷藏櫃的美味蛋糕，口味多元精緻且繽紛，可選擇搭配咖啡茶飲享用，是下午茶的最佳選擇。

店家提供多組單人和2人、4人座位區，還有好坐舒服的沙發座位區，並處處可看到插座，我也看到不少朋友在此使用電腦工作或念書，給人舒適的用餐環境。

「可集咖啡」主要販售咖啡 、手沖咖啡、氣泡飲茶飲、有多種有輕食，包含鮮奶吐司、可頌、帕尼尼可、熱壓吐司、鬆餅等，甜的鹹的都有，品項非常多種，滿足不同需求的朋友。

團子和友人點了點了滿滿的一桌的輕食及飲品，接下來就一一品嚐吧！

燻雞起司鬆餅

「燻雞起司鬆餅」包含4大片呈現格子狀的比利時鬆餅和燻雞起司沙拉，份量感十足！鬆餅帶有淡淡的甜味外脆內軟、Q彈有嚼勁；燻雞起司沙拉有滿滿生菜，淋上酸甜可口的沙拉醬，上面還灑上黑胡椒提味，燻雞軟嫩不乾柴，燻香氣息誘人口舌，畫龍點睛的起司濃郁芳香，也讓讓營養更加均衡。