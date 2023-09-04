【美食】「春日．食堂」日式定食、丼飯、串燒，民生社區日式料理推薦、台北長庚美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「春日．食堂」 (造訪日期 : 2023/05)



「春日．食堂」日式定食、丼飯、串燒

民生社區日式料理推薦、台北長庚美食推薦







春日．食堂



地址 : 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號

電話 : (02)2716-8175

時間 : 週一至週日 11:00~14:00 17:00~21:00 每週二公休



本次團子和友人來到台北民生社區的「春日．食堂」用餐，店家位於台北長庚醫院附近，從長庚醫院公車站步行5分鐘即可抵達，交通很便利。「春日．食堂」主要販售各種日式丼飯、定食、串燒和炸物等，種類多元豐富，很適合喜歡丼飯、定食、炸物、以及小酌的朋友、三五好友及家庭親子用餐。

走進店內寬敞明亮，和風裝潢充滿濃濃日式風情。入口處可看到日式燈籠，還有穿著日本武士服的店家吉祥物「豬將軍」歡迎大家，可與他拍照打卡。

店家用料不手軟，很多食材都是一時之選。廚師也都是大有來頭，集結多位日本料理名廚。讓人驚喜的是，店內料理種類多元、份量也不少，價錢卻很平價，且不收服務費，開幕至今，深獲不少客人喜愛。店內提供多組2人、4人、6人座位，木頭桌子加上色彩艷麗的椅子，時尚又浪漫，每到用餐時刻，店內人潮絡繹不絕，不論是個人打牙祭，或三五好友和家族聚餐都非常適合。

店內有提供免費麥茶，可以自行取用，熱熱喝暖心也暖胃。「春日．食堂」點餐也很科技化，掃描桌上QR code，進入點餐系統，便利又環保。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，「春日．食堂」的日式定食，為1主菜、1牛蒡（定期小菜）、2樣更換小菜，還有1大碗白飯、1碗味噌湯。菜色豐富且份量不小，兼具營養均衡，CP值超高，接下來就一一品嚐吧！

高村洋芋豚燒肉定食

「高村洋芋豚燒肉定食」吃得到日本媽媽的好手藝！精選豬肉加上醬油高湯熬煮，加入CP值超高、紅蘿蔔、白蘿蔔等食蔬熬煮。湯汁濃郁有味不死鹹，將湯汁拌入白飯中鹹香更有味，可謂「白飯殺手」，豬肉瘦肉中帶有一點肥肉，Q彈有勁，紅白蘿蔔滷到軟爛，清咬即可入口，好吃到停不下來。

貓仔味噌豚燒肉定食

「貓仔味噌豚燒肉定食」讓一人也能享受燒肉美味！精選豬肉以特殊醬汁醃製，燒烤到微焦再灑上芝麻提味。豬肉肥美飽滿、Q彈緊緻，大口咬下好過癮。燒肉下方鋪上滿滿的生洋蔥絲，微微辛辣的口感十分對味，還能補充滿滿纖維質與營養。

超雞定食

「超雞定食」澎湃吸睛！主菜有半個拳頭大的炸雞，炸雞呈現金黃色，外酥內軟嫩，香醇多汁。單吃就好吃，也可沾些店家特製醬，酸甜更有味。

兩人一起吃拼盤

「兩人一起吃拼盤」一送上桌超乎我們想像，份量超級大盤！內有薯條、炸蝦x2、帶骨德國香腸x2、炸雞x5。薯條酥脆柔軟，讓人一口接一口；炸雞酥脆多汁；炸蝦足足有一個成人手掌長，外皮酥脆、蝦肉香甜；帶骨德國香腸有濃厚重煙燻香，肉質軟嫩扎實，香脆有彈性。雖品項名稱是兩人一起吃，但團子覺得三人吃也絕對吃超撐。