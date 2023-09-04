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【美食】「春日．食堂」日式定食、丼飯、串燒，民生社區日式料理推薦、台北長庚美食推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:54:35 花見團子玩耍趣 人氣：105
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：春日．食堂
phone02-2716-8175
place台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「春日．食堂」     (造訪日期 : 2023/05)

「春日．食堂」日式定食、丼飯、串燒

民生社區日式料理推薦、台北長庚美食推薦



 春日．食堂 

地址 : 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號
電話 : (02)2716-8175
時間 : 週一至週日 11:00~14:00 17:00~21:00 每週二公休

本次團子和友人來到台北民生社區的「春日．食堂」用餐，店家位於台北長庚醫院附近，從長庚醫院公車站步行5分鐘即可抵達，交通很便利。「春日．食堂」主要販售各種日式丼飯、定食、串燒和炸物等，種類多元豐富，很適合喜歡丼飯、定食、炸物、以及小酌的朋友、三五好友及家庭親子用餐。

走進店內寬敞明亮，和風裝潢充滿濃濃日式風情。入口處可看到日式燈籠，還有穿著日本武士服的店家吉祥物「豬將軍」歡迎大家，可與他拍照打卡。

店家用料不手軟，很多食材都是一時之選。廚師也都是大有來頭，集結多位日本料理名廚。讓人驚喜的是，店內料理種類多元、份量也不少，價錢卻很平價，且不收服務費，開幕至今，深獲不少客人喜愛。店內提供多組2人、4人、6人座位，木頭桌子加上色彩艷麗的椅子，時尚又浪漫，每到用餐時刻，店內人潮絡繹不絕，不論是個人打牙祭，或三五好友和家族聚餐都非常適合。

店內有提供免費麥茶，可以自行取用，熱熱喝暖心也暖胃。「春日．食堂」點餐也很科技化，掃描桌上QR code，進入點餐系統，便利又環保。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，「春日．食堂」的日式定食，為1主菜、1牛蒡（定期小菜）、2樣更換小菜，還有1大碗白飯、1碗味噌湯。菜色豐富且份量不小，兼具營養均衡，CP值超高，接下來就一一品嚐吧！

高村洋芋豚燒肉定食

「高村洋芋豚燒肉定食」吃得到日本媽媽的好手藝！精選豬肉加上醬油高湯熬煮，加入CP值超高、紅蘿蔔、白蘿蔔等食蔬熬煮。湯汁濃郁有味不死鹹，將湯汁拌入白飯中鹹香更有味，可謂「白飯殺手」，豬肉瘦肉中帶有一點肥肉，Q彈有勁，紅白蘿蔔滷到軟爛，清咬即可入口，好吃到停不下來。

貓仔味噌豚燒肉定食

「貓仔味噌豚燒肉定食」讓一人也能享受燒肉美味！精選豬肉以特殊醬汁醃製，燒烤到微焦再灑上芝麻提味。豬肉肥美飽滿、Q彈緊緻，大口咬下好過癮。燒肉下方鋪上滿滿的生洋蔥絲，微微辛辣的口感十分對味，還能補充滿滿纖維質與營養。  

超雞定食

「超雞定食」澎湃吸睛！主菜有半個拳頭大的炸雞，炸雞呈現金黃色，外酥內軟嫩，香醇多汁。單吃就好吃，也可沾些店家特製醬，酸甜更有味。

兩人一起吃拼盤

「兩人一起吃拼盤」一送上桌超乎我們想像，份量超級大盤！內有薯條、炸蝦x2、帶骨德國香腸x2、炸雞x5。薯條酥脆柔軟，讓人一口接一口；炸雞酥脆多汁；炸蝦足足有一個成人手掌長，外皮酥脆、蝦肉香甜；帶骨德國香腸有濃厚重煙燻香，肉質軟嫩扎實，香脆有彈性。雖品項名稱是兩人一起吃，但團子覺得三人吃也絕對吃超撐。

「春日．食堂」的串燒也是不可錯過的的，主廚精選食材金調味火候料理靠得是真功夫。這些燒烤都很適合下酒，店內也有販售飲品、酒品可搭配選用。

特製鹽烤好大蝦

「特製鹽烤好大蝦」店家精選鮮蝦使用鹽烤，鮮蝦新鮮肥美，連殼都可吃！些許鹽味襯托蝦肉鮮甜，擠些金桔汁酸甜清香，又是另一種美味。

秘製醬燒牛肋串

「秘製醬燒牛肋串」也是肉肉控不可錯過的聖品！嚴選牛肋條，切成骰子大小進行醬燒，牛肋條飽滿扎實，Q彈有嚼勁，芝麻飄香更入味，鹹香滋味在嘴裡打轉，吃過就愛上。

秘製鹽烤雞腿肉串

「秘製鹽烤雞腿肉串」吃得到主廚真功夫！微焦雞腿肉滑嫩多汁，咀嚼後皮脆肉汁奔流入口，自然鮮甜與輕鹹交錯，一吃就上癮。

特製鹽烤豬五花串

「特製鹽烤豬五花串」香氣四溢！豬五花肉質柔嫩滿，充滿嚼勁不黏牙，大口咬下吃得到豬肉鹹香，越吃越涮嘴，怎麼吃都不會膩。

熱牛奶麻糬

「熱牛奶麻糬」店家特製牛奶麻糬Q彈有勁，濃濃奶味好誘人，沾上花生粉，味道更搶眼，口感和外面的烤麻糬完全不一樣，讓團子和友人都超驚艷，推薦必點單品！

整體而言，團子覺得「春日．食堂」很適合個人、家庭用餐及三五好友聚餐的好地方，店家空間寬敞，座位很多，料理種類多元，有定食、丼飯、串燒等日式料理等，份量多元且價錢公道。店家也有推出會員集點與不定時優惠，CP值很高。除可在店內享用，店家也有與外送平台業者合作，隨時想吃美味日本料理也沒問題，喜歡日式料理的朋友可別錯過，品嚐現點現做的和風美味。

 

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