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【美食】「廟口臭豆腐（新莊廟街）」臭豆腐、麵線、肉圓，新莊廟街美食推薦、新莊小吃推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:56:12 花見團子玩耍趣 人氣：102
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：廟口臭豆腐（新莊廟街）
place新北市新莊區新莊315號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「廟口臭豆腐（新莊廟街）」     (造訪日期 : 2023/05)

「廟口臭豆腐（新莊廟街）」臭豆腐、麵線、肉圓

新莊廟街美食推薦、新莊小吃推薦



 廟口臭豆腐（新莊廟街） 

地址 : 新北市新莊區新莊路315號
電話 : 02 29982303
時間 : PM14:00~AM00:00

本次團子來到新莊的「廟口臭豆腐（新莊廟街）」主要販售多種的台灣小吃，有臭豆腐、麵線、肉圓等小吃，還有飯類、麵食、湯類，以及各式各樣滷味、小菜、飲品，口味種類繁多，都是深受許多人喜歡的台灣小吃，也是媒體報導的名店。店家鄰近新莊廟街的慈祐宮，從捷運新莊站2號出口步行3分鐘即可到，交通很便利，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是 絡繹不絕。

店內提供數張桌椅，有適合4人共餐的桌子，也有個人打牙祭的座位。店內有冷氣、電風扇，吃美食涼爽也舒適，店員細心料理，現點現做，安心看得見，吃得也放心。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

臭豆腐 (大)

「臭豆腐」是店家招牌！臭豆腐先切再炸，四面都炸到外皮酥脆，咬下去會有一種脆爽口感，內部則柔軟細嫩，配上微酸爽脆的台式泡菜，增添了豐富層次口感。

紅槽肉圓

「紅槽肉圓」是老饕必點！結合了韌性、軟嫩和酥脆等不同的口感特點。咬下去時，外皮嚼勁Q彈，同時又能感受到微微的酥脆感，使用紅糟醃過的內餡的豬肉則鮮嫩多汁，口感柔軟充滿了豐富的肉汁，配上略帶甜味的沾醬，增添了食物的層次感，另外香菜和筍丁的添加也為口感帶來了一些爽脆的質感。

綜合麵線 (小)

「綜合麵線」大人小孩都喜歡！包含大腸、蚵仔、肉羹等多種配料，麵線細滑可口，勾芡不過稠，清爽好喝。滷過的大腸Q彈沒腥味，蚵仔飽滿柔嫩，不愧是「海中牛奶」；肉羹扎實又有嚼勁，香濃美味，吃過就立刻愛上。

手工水餃

「手工水餃」一份有10個，水餃麵皮柔軟有彈性，內餡包入脆嫩清爽的高麗菜和淡淡的甜味豬肉，豬肉肥瘦比例剛好，每一口都能咬到飽滿的美味內餡，也可沾點醬油，提升餃子口感的豐富度。

關東煮

「關東煮」也是我們熟知的甜不辣，種類超級多種，包含白蘿蔔、油豆腐、米血糕、甜不辣、小香腸、貢丸等，配上甜甜鹹鹹的醬汁再加上提味的香菜，令人一口接一口，每一口都讓味蕾帶來不一樣的感受體驗。

麻辣鴨血臭豆腐

「麻辣鴨血臭豆腐」是辣辣控不可錯過的聖品！臭豆腐柔軟細嫩，入味不死鹹，鴨血Q彈滑嫩，皆吸飽湯汁香辣入味，配上微辣湯頭，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。

煙燻雞肉飯便當

「煙燻雞肉飯便當」飽足感100％！帶有煙燻的香味的煙燻雞肉味道很搶眼，入口後香味瀰漫口中，肉質柔軟嫩滑，便當還有多種當令時蔬，包含花椰菜、筍絲、蒸蛋等，都是十分下飯的配菜，一份便當，肉菜均有，吃飽也顧到營養均衡。

海帶 \ 甜不辣 \ 素腰花

這裡的滷味也是人氣招牌！海帶Q彈有嚼勁、甜不辣軟Q涮嘴、素腰花清爽軟脆，滷汁鹹香有味，多種感受一次滿足，越吃越涮嘴。

招牌辣脆腸

「招牌辣脆腸」是人氣小菜！精選鴨腸，搭配香蔥、榨菜、辣醬調味 ，大約是微辣的等級 ，爽脆鹹香口感超開胃，單吃或配飯都很適合，我個人很喜歡，推薦必點的單品！

檸檬愛玉 \ 梅子冰茶

「檸檬愛玉」愛玉滑嫩Q彈，檸檬汁酸甜有勁，還能補充滿滿的維他命C。「梅子冰茶」清涼暢快！茶香清香四溢，酸甜透出梅汁獨有的淡淡鹹香，裡面還有一顆完整的梅子，是消暑最佳良伴！

整體而言，團子覺得「廟口臭豆腐（新莊廟街）」是CP值很高的店家，上菜速度快，料理種類多元，小吃、飯麵類、小菜、飲品都有，價錢都是銅板價，喜愛的台灣小吃這裡都吃的到。除可內用，也方便外帶。這裡也鄰近新莊知名景點「新月橋」、「慈佑宮」，來新莊廟街夜市遊玩時，不妨來這品嚐台灣傳統美食好味道！

 

 菜單 



【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/廟口臭豆腐



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