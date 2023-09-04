【美食】「廟口臭豆腐（新莊廟街）」臭豆腐、麵線、肉圓，新莊廟街美食推薦、新莊小吃推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「廟口臭豆腐（新莊廟街）」 (造訪日期 : 2023/05)



「廟口臭豆腐（新莊廟街）」臭豆腐、麵線、肉圓

新莊廟街美食推薦、新莊小吃推薦







廟口臭豆腐（新莊廟街）



地址 : 新北市新莊區新莊路315號

電話 : 02 29982303

時間 : PM14:00~AM00:00



本次團子來到新莊的「廟口臭豆腐（新莊廟街）」主要販售多種的台灣小吃，有臭豆腐、麵線、肉圓等小吃，還有飯類、麵食、湯類，以及各式各樣滷味、小菜、飲品，口味種類繁多，都是深受許多人喜歡的台灣小吃，也是媒體報導的名店。店家鄰近新莊廟街的慈祐宮，從捷運新莊站2號出口步行3分鐘即可到，交通很便利，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是 絡繹不絕。

店內提供數張桌椅，有適合4人共餐的桌子，也有個人打牙祭的座位。店內有冷氣、電風扇，吃美食涼爽也舒適，店員細心料理，現點現做，安心看得見，吃得也放心。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

臭豆腐 (大)

「臭豆腐」是店家招牌！臭豆腐先切再炸，四面都炸到外皮酥脆，咬下去會有一種脆爽口感，內部則柔軟細嫩，配上微酸爽脆的台式泡菜，增添了豐富層次口感。

紅槽肉圓

「紅槽肉圓」是老饕必點！結合了韌性、軟嫩和酥脆等不同的口感特點。咬下去時，外皮嚼勁Q彈，同時又能感受到微微的酥脆感，使用紅糟醃過的內餡的豬肉則鮮嫩多汁，口感柔軟充滿了豐富的肉汁，配上略帶甜味的沾醬，增添了食物的層次感，另外香菜和筍丁的添加也為口感帶來了一些爽脆的質感。

綜合麵線 (小)

「綜合麵線」大人小孩都喜歡！包含大腸、蚵仔、肉羹等多種配料，麵線細滑可口，勾芡不過稠，清爽好喝。滷過的大腸Q彈沒腥味，蚵仔飽滿柔嫩，不愧是「海中牛奶」；肉羹扎實又有嚼勁，香濃美味，吃過就立刻愛上。

手工水餃

「手工水餃」一份有10個，水餃麵皮柔軟有彈性，內餡包入脆嫩清爽的高麗菜和淡淡的甜味豬肉，豬肉肥瘦比例剛好，每一口都能咬到飽滿的美味內餡，也可沾點醬油，提升餃子口感的豐富度。