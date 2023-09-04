為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > J.L.手作烘焙｜台中隱藏版厲害蛋黃酥，採用自家紅土鹹鴨蛋，低糖製作搭配千層酥皮，香酥不甜膩，中秋節訂單超滿，要買要快！

J.L.手作烘焙｜台中隱藏版厲害蛋黃酥，採用自家紅土鹹鴨蛋，低糖製作搭配千層酥皮，香酥不甜膩，中秋節訂單超滿，要買要快！

2023-09-04 11:28:22 糖糖's 享食生活 人氣：99
share
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1426篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：J.L.手作烘焙
place台中市大里區中興路一段306巷11號11號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

中秋節即將到來，蛋黃酥算是不可或缺的中秋禮盒之一，是說蛋黃酥到處可見，不僅有蛋黃酥專賣店，還有許多烘焙坊、麵包店都有在販售，哪間最深得大家的心呢，推薦這間隱藏在大里的J.L.手作烘焙，除了是間烘焙坊更是蛋商起家，每每一到中秋佳節蛋黃酥更是賣得嚇嚇叫，糖糖吃過一次立馬登上好吃蛋黃酥前三名

J.L.手作烘焙位置

J.L.手作烘焙位在台中大里中興路的巷弄裡，近青年高中、大里區金城里活動中心，隱身在住宅區中，地點相當隱密，如果沒有特別注意真的會不小心錯過

J.L.手作烘焙環境

J.L.手作烘焙裝潢看起來超有質感，麵包都是當天新鮮出爐，品項通通整齊陳列在櫃檯前方的架上，可以現場購買，也可以網路宅配，如果怕品項賣完都可以事先預訂

J.L.手作烘焙雖然是間烘焙坊，更是蛋商起家，佶利蛋行傳承甚久來到了第四代三姊妹，決定結合對蛋與烘焙的熱忱，店裡頭更是主打鹹蛋黃系列商品，以傳統古法紅土醃漬鴨蛋黃入料，也是台中首間以紅土鹹鴨蛋為主打的烘焙坊

瞧瞧這一盤盤現烤出爐的紅土鹹鴨蛋，色澤飽滿，圓滾滾的模樣真是可愛極了，不僅是整顆蛋黃酥的精華，還研發出一系列鹹蛋黃系列甜點及麵包

這邊是J.L.手作烘焙的烘焙廚房，裡頭乾淨整齊，透明公開可以瞧見師傅們烘焙過程

糖糖這天來剛好瞧見師傅們正在趕工中秋節的蛋黃酥禮盒，從擀皮、包餡、刷蛋黃液、撒上黑芝麻及鹽之花都是純手工製作，做工超細緻

熱騰騰蛋黃酥現烤出爐，模樣看起來是不是相當誘人，糖糖在一旁口水都要流下來啦

經典蛋黃酥 6入 340元

這款經典蛋黃酥6入禮盒是J.L.手作烘焙店家回饋給大家的中秋禮盒，價格更優惠，雖然沒有單顆包裝，採用一般塑膠盒蓋著，保存期限比較短，不過一樣真材實料，這款限店面自取無法宅配

經典蛋黃酥 9入 630元

這款是J.L.手作烘焙的經典蛋黃酥9入裝禮盒，禮盒包裝採用幾何圖形搭配鹹蛋黃的元素與配色，整體看起來典雅又有質感

打開經典蛋黃酥禮盒，裡頭共有9入蛋黃酥，每一顆都是採單顆包裝，上頭還有印上J.L.手作烘焙的LOGO圖案，常溫可放置12天，冷凍30天，用烤箱或氣炸鍋回烤享用滋味一樣讚

J.L.手作烘焙的蛋黃酥拿起來沉甸甸的，用料相當實在，採用自己醃製的紅土鹹蛋黃，烤前會噴上金門高粱酒去腥，搭配屏東小農紅豆製作而成的低糖紅豆餡，而外皮是採用日本旭製麵粉及法國發酵奶油製作，口感像千層酥皮，外皮有別於一般傳統蛋黃酥的口感

J.L.手作烘焙的蛋黃酥外皮真的像千層酥那樣香酥脆口，奶香濃厚，重點是吃起來不油膩，內裡的紅豆餡更讓糖糖驚豔，豆香迷人，微甜不膩還可以吃到微微的紅豆顆粒感，最精華的就是中間那顆紅土鹹蛋黃啦！吃起來桑桑桑～口感綿密不會太乾、不死鹹，也沒有腥味，吃完一顆直接想要再來一顆

 

糖糖本身不是主動會去吃蛋黃酥的人，要馬就是吃一口或半顆，幾乎很少自己吃完一整顆，因為外面的蛋黃酥普遍都偏甜，而J.L.手作烘焙的紅土鹹蛋黃酥不只讓糖糖自己吃完一整顆，吃完還想再來一顆，整體吃起來不會讓人覺得甜膩，外皮也好酥又不油，吃過一次整個愛上，台中厲害蛋黃酥推薦，聽說J.L.手作烘焙現在中秋節已經訂單滿到不行，大家趕緊手刀訂起來

 

《店家資訊》

店家：J.L. 手作烘焙
電話：04-24960755
地址：台中市大里區中興路一段306巷11號
時間：10:30~19:00
臉書：https://www.facebook.com/jiliegg/

檢舉
share
chevron_left

珍好味職人鍋物｜來自台南20年老字號小火鍋珍好

客燒IZAKAYA｜台中厲害西屯串燒，少見特殊部位

chevron_right
延伸閱讀

2023中秋禮盒推薦！中秋送禮蛋黃酥禮盒，今年就選黃金比例蓁古早味！

 Ivy的快樂生活記

新口味蛋黃酥｜隱藏彰化鹿港的在地美味，蛋黃酥推薦

 莎笠，小日子

【美食】新莊里洋烘焙，微風台北車站門市，準備中秋禮盒、自己享用順路又方便！

 萊特品客

彰化。員林︱傳統可宅配美食的好味道米香伯蛋黃酥-101米香︱中秋禮盒年節禮盒米零食

 洋洋的吃喝玩樂
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1426篇

歡迎大家來到糖糖的美食部落格 ♥♥ 喜歡到處吃喝遊玩的糖糖，在這與大家一同分享各地美食 讓大家在忙碌的生活裡，也能一起享受這幸福快樂的旅程

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
Bloom花神精品法式喜餅 照片

Bloom花神精品法式喜餅

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
日錦製造所 照片

日錦製造所

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
陳允寶泉食品 照片

陳允寶泉食品

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市中區
三牧田麵包專門店 臺中精誠店 照片

三牧田麵包專門店 臺中精誠店

4.10 (1人評鑑)

區域：台中市西區
一六堂餅店 照片

一六堂餅店

4.75 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up