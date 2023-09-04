J.L.手作烘焙｜台中隱藏版厲害蛋黃酥，採用自家紅土鹹鴨蛋，低糖製作搭配千層酥皮，香酥不甜膩，中秋節訂單超滿，要買要快！

中秋節即將到來，蛋黃酥算是不可或缺的中秋禮盒之一，是說蛋黃酥到處可見，不僅有蛋黃酥專賣店，還有許多烘焙坊、麵包店都有在販售，哪間最深得大家的心呢，推薦這間隱藏在大里的J.L.手作烘焙，除了是間烘焙坊更是蛋商起家，每每一到中秋佳節蛋黃酥更是賣得嚇嚇叫，糖糖吃過一次立馬登上好吃蛋黃酥前三名

J.L.手作烘焙位置

J.L.手作烘焙位在台中大里中興路的巷弄裡，近青年高中、大里區金城里活動中心，隱身在住宅區中，地點相當隱密，如果沒有特別注意真的會不小心錯過

J.L.手作烘焙環境

J.L.手作烘焙裝潢看起來超有質感，麵包都是當天新鮮出爐，品項通通整齊陳列在櫃檯前方的架上，可以現場購買，也可以網路宅配，如果怕品項賣完都可以事先預訂

J.L.手作烘焙雖然是間烘焙坊，更是蛋商起家，佶利蛋行傳承甚久來到了第四代三姊妹，決定結合對蛋與烘焙的熱忱，店裡頭更是主打鹹蛋黃系列商品，以傳統古法紅土醃漬鴨蛋黃入料，也是台中首間以紅土鹹鴨蛋為主打的烘焙坊

瞧瞧這一盤盤現烤出爐的紅土鹹鴨蛋，色澤飽滿，圓滾滾的模樣真是可愛極了，不僅是整顆蛋黃酥的精華，還研發出一系列鹹蛋黃系列甜點及麵包

這邊是J.L.手作烘焙的烘焙廚房，裡頭乾淨整齊，透明公開可以瞧見師傅們烘焙過程

糖糖這天來剛好瞧見師傅們正在趕工中秋節的蛋黃酥禮盒，從擀皮、包餡、刷蛋黃液、撒上黑芝麻及鹽之花都是純手工製作，做工超細緻

熱騰騰蛋黃酥現烤出爐，模樣看起來是不是相當誘人，糖糖在一旁口水都要流下來啦

經典蛋黃酥 6入 340元

這款經典蛋黃酥6入禮盒是J.L.手作烘焙店家回饋給大家的中秋禮盒，價格更優惠，雖然沒有單顆包裝，採用一般塑膠盒蓋著，保存期限比較短，不過一樣真材實料，這款限店面自取無法宅配

經典蛋黃酥 9入 630元

這款是J.L.手作烘焙的經典蛋黃酥9入裝禮盒，禮盒包裝採用幾何圖形搭配鹹蛋黃的元素與配色，整體看起來典雅又有質感

打開經典蛋黃酥禮盒，裡頭共有9入蛋黃酥，每一顆都是採單顆包裝，上頭還有印上J.L.手作烘焙的LOGO圖案，常溫可放置12天，冷凍30天，用烤箱或氣炸鍋回烤享用滋味一樣讚

J.L.手作烘焙的蛋黃酥拿起來沉甸甸的，用料相當實在，採用自己醃製的紅土鹹蛋黃，烤前會噴上金門高粱酒去腥，搭配屏東小農紅豆製作而成的低糖紅豆餡，而外皮是採用日本旭製麵粉及法國發酵奶油製作，口感像千層酥皮，外皮有別於一般傳統蛋黃酥的口感

J.L.手作烘焙的蛋黃酥外皮真的像千層酥那樣香酥脆口，奶香濃厚，重點是吃起來不油膩，內裡的紅豆餡更讓糖糖驚豔，豆香迷人，微甜不膩還可以吃到微微的紅豆顆粒感，最精華的就是中間那顆紅土鹹蛋黃啦！吃起來桑桑桑～口感綿密不會太乾、不死鹹，也沒有腥味，吃完一顆直接想要再來一顆

糖糖本身不是主動會去吃蛋黃酥的人，要馬就是吃一口或半顆，幾乎很少自己吃完一整顆，因為外面的蛋黃酥普遍都偏甜，而J.L.手作烘焙的紅土鹹蛋黃酥不只讓糖糖自己吃完一整顆，吃完還想再來一顆，整體吃起來不會讓人覺得甜膩，外皮也好酥又不油，吃過一次整個愛上，台中厲害蛋黃酥推薦，聽說J.L.手作烘焙現在中秋節已經訂單滿到不行，大家趕緊手刀訂起來