為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣的肉類海鮮選擇、啤酒、冰淇淋無限吃到飽，｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣的肉類海鮮選擇、啤酒、冰淇淋無限吃到飽，｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-09-04 12:05:51 Ruby說美食享受旅行 人氣：107
share
邀約
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：339篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：我就厲害三重珍饌店
phone02-2977-0357
place新北市三重區三和路二段145號2樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg

我就厲害燒烤在台北有四間分店，台北只有一間在西門町，

新北則是在府中和江子翠各一間、Ruby這次則是去三重分店與朋友一起享用燒肉的美味~

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

線上菜單http://www.wow-jolihi.com.tw/menu.html

我就厲害燒烤有分三種價位從$588~$880元，價格都沒有破千，算是小資族的價位，

每次點餐限制8樣，點餐時間90分鐘，用餐時間則充足地提供了兩個小時，

讓每一位來用餐的客人都有充裕的時間來品味燒肉的美味。

最後的30分鐘則是留給現的甜點部分，這種設計讓用餐體驗更具順暢感。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

加入會員後，消費680元平日還有不同的優惠可參加，

如果有壽星的話還有其他的優惠，任何的用餐規則都以官方網站為主喔。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

自助區的部分飲料類有奶茶、無糖綠、汽水和熱咖啡，

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

只要選$680以上的價位就有提供台啤的水果酒是芒果和葡萄的口味。

而台啤水果口味的飲品更是為整餐平添了一份清新的結尾。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

冰品的部分則是有知名大品牌，Cold Stone 有7種口味，

還有珍珠奶茶和黑巧克力都值得吃。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

Haagen-Dazs則是4種口味，都是大眾喜愛的口味，不是給比較冷門的口味。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

如果不愛冰淇淋的也有提供整隻阿奇濃的巧克力香草冰棒。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

還有自製的奶酪，有抹茶和黑糖口味，原本Ruby打算用甜點的時候拿一個淋上黑糖吃，

結果肉品海鮮真的太好吃，到最後很可惜沒吃到，

雖說是吃吃到飽但還是以不浪費食物為主。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

座位如果多人也不用擔心，一桌就會提供兩個烤爐，四~六人位子居多，

 

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

店內的用餐環境排煙做的還不錯，所以在用餐的時候不會有被油煙燻的不適感。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

在點餐的時候就已經把烤肉的木碳送上桌，點餐後送上桌的速度也滿快，

不會因為店裡客滿而等待太久，值得一提的是這次Ruby用餐都沒有漏掉餐點。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

我就厲害燒烤肉類的選擇是不容錯過的焦點，Ruby第一、二輪點了帶骨牛小排、

安格斯黑牛沙朗、白蝦、魚下巴、骰子牛、

松阪豬、德式乳酪香腸，孜然羊排，帶殼鮮蚵。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

海鮮類的選擇同樣豐富多樣，從蒜蓉蝦、胡椒蝦，到魚下巴、

香魚、柳葉魚一夜干，各種的種類總能滿足Ruby對海鮮的喜愛。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

蒜蓉蝦、胡椒蝦是用鋁箔包包好，調味也都已經調味，送上桌直接放烤盤上，

只要膨脹就可以打開來吃囉，Ruby因為不知道放太久有一點焦味

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

第二次點後，蒜味和胡椒口味各有不同的美味，愛吃蝦子的絕對不容錯過的美味。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣


即便是冷凍的海鮮也經過精心處理，味道一樣的鮮甜美味，而蔬菜類的選擇，

則點了玉米筍、包肉生菜、青椒和香菇等等，為燒肉的餐點增添了一份健康均衡。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

此外沙拉小菜的搭配更是為整個用餐體驗增色不少解膩感，和風洋蔥絲、

韓式泡菜、百香青木瓜以及特製醃蘿蔔，都帶來了多種風味的搭配。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

一定要點包肉生菜，把沙拉小菜的部分，放上烤肉等等，泡菜的微辣感、

洋蔥的鮮甜，加上牛肉片，多層次的美味，讓吃燒肉有豐富的多樣變化不無聊。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

第三輪Ruby就會點還想吃的品項，像松阪豬、帶骨牛小排、

安格斯黑牛沙朗、柳葉魚一夜干等等的。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

朋友也把魚肉烤的恰到好處，柳葉魚一夜干可以吃到魚卵非常綿密，

口感脆彈啵啵啵，Ruby也點了好幾次，愛吃魚卵的絕對必點起來。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

香魚和秋刀魚是給一整隻的，在炭火上烤的滋滋作響、散發出誘人香氣的烤香魚，

公香魚雖然沒有母香魚的爆卵口感，無腥味，肉質細緻柔軟，

富含多種蛋白質，真的是海鮮控天堂阿~

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

尤其是帶殼鮮蚵，Ruby已經點了好幾次，可能店員覺得我很愛吃，

後來也給了滿滿的一盤，鮮蚵每一顆都很飽滿鮮甜，一打開就可以吃囉~

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

要小心鮮蚵的湯汁，會被噴到又燙口，

Ruby的碗中滿滿的鮮蚵湯汁，被譽為海洋牛奶，

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

滿滿的營養海鮮只要不過量熱量都不會太高，

多次的選擇更是證明了鮮蚵的美味真的令人無法抗拒。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣
 

其實吃吃到飽Ruby都不太會點飯類，因為食量已經不大了

還吃白飯就會許多美味餐點無法品嘗到，看到餐點有魚卵拌飯，魚卵逼逼的獨特口感，

與熱騰騰的白飯和海苔絲，味道滿搭一點都不違和感。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

每一款肉品都散發著誘人的香氣，多種肉品可供選擇。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

最讓人驚豔的莫過於甜點部分，我!就厲害燒烤帶來了獨特甜點選擇，

如起司地瓜、烤冰淇淋和年輪酥，這三款甜點都是店家會料理好可直接吃。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

起司和地瓜泥的組合，展現了不同的口感和風味，

地瓜的甜和起司的香氣，彷彿在口中綻放一場驚喜的味覺盛宴。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

在烤甜點之前店員也會貼心地換上新的烤網專門讓我們烤棉花糖和麻糬。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

烤麻糬是Ruby的最愛，烤的膠膠脆脆的

沾上煉乳和花生粉真的為烤肉的油膩感，帶來了一份甜蜜的味道。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

記得飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。

 

在我!就厲害燒烤不僅是食物美味，服務也是令人稱讚的一部分。

細心的店員時刻關注著Ruby的用餐需求，勤勞的更換烤網，

還在最佳時機提醒您是否需要加點，讓整個用餐過程更加愜意和順暢。

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣

整體用餐的感覺，我!就厲害燒烤三重珍饌店將美味、舒適和貼心服務完美結合，

無論是與家人、朋友一同品味，還是獨自享受美味的時光，

這裡都能夠帶給您難忘的餐飲體驗。不妨前來一試，讓你的味蕾也感受一場奇妙的冒險。


【店家資訊】
👉我!就厲害燒烤三重珍饌店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市三重區三和路二段145號2樓
☎️02 2977 0357
⏰PM12:00~PM15:00 ，PM17:00~PM22:30
(假日沒有午休時間)
 

 

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

  💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤

我就厲害三重 我就厲害 我就厲害燒烤 燒烤吃到飽 燒烤吃到飽推薦 三重美食 三重美食餐廳 三重美食推薦 燒烤推薦 燒肉吃到飽 新北美食 三重美食餐廳推薦 新北美食推薦 捷運站美食 捷運美食 我就厲害西門 我就厲害板橋 我就厲害價錢
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




#燒肉 推薦
morechevron_right
文章關鍵字
我就厲害 燒肉 推薦 燒肉吃到飽 吃到飽 燒肉 more
檢舉
share
chevron_left

【中和環球美食】燒肉LIKE附菜單，來自日本品牌

【東區海鮮火鍋】蛤?!HuhPot台北忠孝店，北台灣

chevron_right
延伸閱讀

【板橋美食】宇記燒臘-港式茶餐廳附菜單，餐點中規中矩的口味｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

 Ruby說美食享受旅行

【新北永和美食】五草車中華麵食館-號稱平價版的鼎泰豐，味道相似度大約70%｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

 Ruby說美食享受旅行

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

【台北泉州街美食】黃家香腸-韓國國廚白鐘元也推薦的平價美食，google評價4.6顆星，排隊再久也要吃到的香腸｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

 Ruby說美食享受旅行
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：339篇

RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
作者的其它文章
同類據點
三六苑 炭火燒肉烤串 照片

三六苑 炭火燒肉烤串

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
名饗炭火無煙燒肉 照片

名饗炭火無煙燒肉

4.45 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
SHOU燒肉酒館 照片

SHOU燒肉酒館

4.40 (1人評鑑)

區域：新北市林口區
燒玖。零壹-串燒/ 海鮮/ 碳烤 照片

燒玖。零壹-串燒/ 海鮮/ 碳烤

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市新莊區
打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店(土城日月光廣場1F) 照片

打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店(土城日月光廣場1F)

4.55 (2人評鑑)

區域：新北市土城區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up