【三重美食燒烤】我就厲害燒烤三重珍饌店-三種價位附菜單，多樣的肉類海鮮選擇、啤酒、冰淇淋無限吃到飽，｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

我就厲害燒烤在台北有四間分店，台北只有一間在西門町，

新北則是在府中和江子翠各一間、Ruby這次則是去三重分店與朋友一起享用燒肉的美味~

線上菜單http://www.wow-jolihi.com.tw/menu.html

我就厲害燒烤有分三種價位從$588~$880元，價格都沒有破千，算是小資族的價位，

每次點餐限制8樣，點餐時間90分鐘，用餐時間則充足地提供了兩個小時，

讓每一位來用餐的客人都有充裕的時間來品味燒肉的美味。

最後的30分鐘則是留給現的甜點部分，這種設計讓用餐體驗更具順暢感。

加入會員後，消費680元平日還有不同的優惠可參加，

如果有壽星的話還有其他的優惠，任何的用餐規則都以官方網站為主喔。

自助區的部分飲料類有奶茶、無糖綠、汽水和熱咖啡，

只要選$680以上的價位就有提供台啤的水果酒是芒果和葡萄的口味。

而台啤水果口味的飲品更是為整餐平添了一份清新的結尾。

冰品的部分則是有知名大品牌，Cold Stone 有7種口味，

還有珍珠奶茶和黑巧克力都值得吃。

Haagen-Dazs則是4種口味，都是大眾喜愛的口味，不是給比較冷門的口味。

如果不愛冰淇淋的也有提供整隻阿奇濃的巧克力香草冰棒。

還有自製的奶酪，有抹茶和黑糖口味，原本Ruby打算用甜點的時候拿一個淋上黑糖吃，

結果肉品海鮮真的太好吃，到最後很可惜沒吃到，

雖說是吃吃到飽但還是以不浪費食物為主。

座位如果多人也不用擔心，一桌就會提供兩個烤爐，四~六人位子居多，

店內的用餐環境排煙做的還不錯，所以在用餐的時候不會有被油煙燻的不適感。

在點餐的時候就已經把烤肉的木碳送上桌，點餐後送上桌的速度也滿快，

不會因為店裡客滿而等待太久，值得一提的是這次Ruby用餐都沒有漏掉餐點。

我就厲害燒烤肉類的選擇是不容錯過的焦點，Ruby第一、二輪點了帶骨牛小排、

安格斯黑牛沙朗、白蝦、魚下巴、骰子牛、

松阪豬、德式乳酪香腸，孜然羊排，帶殼鮮蚵。

海鮮類的選擇同樣豐富多樣，從蒜蓉蝦、胡椒蝦，到魚下巴、

香魚、柳葉魚一夜干，各種的種類總能滿足Ruby對海鮮的喜愛。

蒜蓉蝦、胡椒蝦是用鋁箔包包好，調味也都已經調味，送上桌直接放烤盤上，

只要膨脹就可以打開來吃囉，Ruby因為不知道放太久有一點焦味

第二次點後，蒜味和胡椒口味各有不同的美味，愛吃蝦子的絕對不容錯過的美味。



即便是冷凍的海鮮也經過精心處理，味道一樣的鮮甜美味，而蔬菜類的選擇，

則點了玉米筍、包肉生菜、青椒和香菇等等，為燒肉的餐點增添了一份健康均衡。

此外沙拉小菜的搭配更是為整個用餐體驗增色不少解膩感，和風洋蔥絲、

韓式泡菜、百香青木瓜以及特製醃蘿蔔，都帶來了多種風味的搭配。

一定要點包肉生菜，把沙拉小菜的部分，放上烤肉等等，泡菜的微辣感、

洋蔥的鮮甜，加上牛肉片，多層次的美味，讓吃燒肉有豐富的多樣變化不無聊。

第三輪Ruby就會點還想吃的品項，像松阪豬、帶骨牛小排、

安格斯黑牛沙朗、柳葉魚一夜干等等的。

朋友也把魚肉烤的恰到好處，柳葉魚一夜干可以吃到魚卵非常綿密，

口感脆彈啵啵啵，Ruby也點了好幾次，愛吃魚卵的絕對必點起來。

香魚和秋刀魚是給一整隻的，在炭火上烤的滋滋作響、散發出誘人香氣的烤香魚，

公香魚雖然沒有母香魚的爆卵口感，無腥味，肉質細緻柔軟，

富含多種蛋白質，真的是海鮮控天堂阿~

尤其是帶殼鮮蚵，Ruby已經點了好幾次，可能店員覺得我很愛吃，

後來也給了滿滿的一盤，鮮蚵每一顆都很飽滿鮮甜，一打開就可以吃囉~

要小心鮮蚵的湯汁，會被噴到又燙口，

Ruby的碗中滿滿的鮮蚵湯汁，被譽為海洋牛奶，

滿滿的營養海鮮只要不過量熱量都不會太高，

多次的選擇更是證明了鮮蚵的美味真的令人無法抗拒。





其實吃吃到飽Ruby都不太會點飯類，因為食量已經不大了

還吃白飯就會許多美味餐點無法品嘗到，看到餐點有魚卵拌飯，魚卵逼逼的獨特口感，

與熱騰騰的白飯和海苔絲，味道滿搭一點都不違和感。

每一款肉品都散發著誘人的香氣，多種肉品可供選擇。

最讓人驚豔的莫過於甜點部分，我!就厲害燒烤帶來了獨特甜點選擇，

如起司地瓜、烤冰淇淋和年輪酥，這三款甜點都是店家會料理好可直接吃。

起司和地瓜泥的組合，展現了不同的口感和風味，

地瓜的甜和起司的香氣，彷彿在口中綻放一場驚喜的味覺盛宴。

在烤甜點之前店員也會貼心地換上新的烤網專門讓我們烤棉花糖和麻糬。

烤麻糬是Ruby的最愛，烤的膠膠脆脆的

沾上煉乳和花生粉真的為烤肉的油膩感，帶來了一份甜蜜的味道。

記得飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。

在我!就厲害燒烤不僅是食物美味，服務也是令人稱讚的一部分。

細心的店員時刻關注著Ruby的用餐需求，勤勞的更換烤網，

還在最佳時機提醒您是否需要加點，讓整個用餐過程更加愜意和順暢。

整體用餐的感覺，我!就厲害燒烤三重珍饌店將美味、舒適和貼心服務完美結合，

無論是與家人、朋友一同品味，還是獨自享受美味的時光，

這裡都能夠帶給您難忘的餐飲體驗。不妨前來一試，讓你的味蕾也感受一場奇妙的冒險。



【店家資訊】

👉我!就厲害燒烤三重珍饌店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市三重區三和路二段145號2樓

☎️02 2977 0357

⏰PM12:00~PM15:00 ，PM17:00~PM22:30

(假日沒有午休時間)



此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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