＋（師大飲料）三十茶 台北師大店～連續5週買一送一！烏龍凍冬韻青茶、Ｑ彈可口混珠～10款飲料喝到爆！三十茶菜單

主打健康天然大安人喜愛的手搖飲-三十茶歡慶週年慶～三十茶師大店推出連續四週買一送一好康活動，十款人氣飲料通通不錯過！

招牌混珠堅持純手工製成，口感軟Q卻不會過硬，散發出閃閃動人的光澤～搭配招牌清境烏龍拿鐵，黃金比例絲滑好入口～

三十茶養生首選白木耳水果露，選用新鮮當季水果，吃得到爽脆果肉，木耳滑順不會過於濃稠，補充滿滿膳食纖維就喝這一杯！

原生種茶樹製成的古樹紅茶，搭配烏龍凍口感爽脆，雙倍茶韻滋味更加迷人😍 滑嫩仙草遇到紅茶拿鐵、烏龍凍冬韻青茶清爽，搭配夜市美食的好選擇～

三十茶氣泡。桃醉冷莓非常適合夏天的爽口感，楊桃、小野莓酸甜開胃～臉紅心跳玫瑰水果茶料有夠多，酸酸甜甜，吃得到水果纖維，喜歡水果茶的朋友值得來朝聖～

奶霜系列不論搭配香氣十足穀香蕎麥，或茶韻濃厚清境老烏龍，鹹甜幸福滋味皆令人都愛不釋手～省錢王提醒趁優惠，一次帶上2杯三十茶，邊逛邊喝超幸福！

三十茶師大店從捷運台電大樓站3號出口一分鐘就到，地點超級好，去師大夜市都一定會經過，成為師大/大安區人氣飲料品牌，主打健康養生無糖就很好喝~

歡慶品牌週年慶，指定日期、指定品項買一送一，讓我花一杯的飲料錢，就可以喝到兩杯飲料，去的時候邊逛夜市邊喝一杯，回家追劇再喝另一杯~

三十茶 台北師大店優惠

整個九月的週日、一、二、三連續４天，指定品項買一送一，等於打了5折！中午12:00跟下午17:30開賣，每人限購一組，數量有限，想喝的朋友手腳要快~

🎊品牌週年慶，喝爆整個月🎊

👉凡於九月來店享以下飲品❗❗買一送一❗❗

【9/3-9/6】

(bubble tea)奶霜。穀香蕎麥(L)

(juice)烏龍凍古樹拿鐵(L)

【9/10-9/13】

(juice)奶霜。清境老烏龍(L)

(bubble tea)白木耳水果露(M)

【9/17-9/20】

(bubble tea)氣泡。桃醉冷莓(L)

(juice)混珠清境烏龍拿鐵(L)

【9/24-9/27】

(bubble tea)招牌枸杞菊花(L)

(juice)嫩仙草紅茶拿鐵(L)

【10/1-10/4】

(bubble tea)烏龍凍冬韻青茶(L)

(juice)臉紅心跳(L)



⚠注意事項 開賣時段:𝟭𝟭:𝟯𝟬/𝟭𝟳:𝟯𝟬，每時段限量𝟱𝟬組(兩款合計) 每人限購一組(限同一冷飲、限來店顧客)

店外爆棚的客人，就算沒有活動人潮也是這麼洶湧，生意這麼好就是美味的象徵，趕快趁這一檔優惠活動，提早來排隊吧！

三十茶 台北師大店多元支付

講究天然健康的品牌理念，多款招牌飲品都極具特色，像我都喝無糖飲品的人，真的一喝就愛上～提供街口、LINEPAY、外送平台等服務，想喝三十茶超方便~

三十茶 台北師大店菜單

【9/3-9/6】奶霜。穀香蕎麥（L）55元、烏龍凍古樹拿鐵（L）70元(限量同品項買一送一)

烏龍凍古樹拿鐵（L）70元

三十茶師大店第一檔活動，主推招牌烏龍凍古樹拿鐵，古樹紅茶是使用台灣原生種茶樹製成的紅茶，茶香味特別強烈，一入口香味四溢！

混上特調鮮奶，獨家黃金比例，讓古樹拿鐵擁有絲滑觸感，滑溜的好滋味一溜煙就喝下肚，香氣在口中停留許久，會令人懷念不已的滋味～

再加上透明閃耀的烏龍茶凍，滑嫩帶點微微脆度，喝起來超過癮！我相當喜歡這款人氣飲品，是來三十茶不可錯過的飲品選擇！

奶霜。穀香蕎麥（L）55元

三十茶奶霜系列也超高人氣，不論搭配穀香蕎麥或清境老烏龍都很適合，兩種滋味大不相同，但都相當好喝~

奶霜綿密細緻，味道鹹中帶甜的，我建議可以直接就口喝，可以同時感受到奶霜跟茶飲兩種各自的滋味！

奶霜配上穀香蕎麥格外清爽，穀物香味很強烈，不會有咖啡因，喝完也不怕會心悸睡不著，比較敏感的人，晚上想喝飲料推薦可以來上這杯奶霜穀香蕎麥

【9/10-9/13】奶霜。清境老烏龍（L）55元、白木耳水果露（M）70元(限量同品項買一送一)

白木耳水果露（M）70元

誰說喝飲料不健康，三十茶這杯白木耳水果露深受，注重養生的長輩及中產階級的喜愛，喝上一杯瞬間補充滿滿的膳食纖維

木耳露濃稠帶有濕潤的口感，喝起來滑溜滑溜～加滿新鮮的水果丁，自然鮮甜，口感豐富，不論喝熱的、冰的都好美味喔！

許多百貨專櫃都有賣木耳飲品，價格一小杯都直逼一百元，來三十茶花70元銅板價格就喝得到，趁這波買一送一優惠，一定要多喝幾杯補充滿滿營養才過癮~

奶霜。清境老烏龍（L）55元

前幾檔奶蓋穀鄉蕎麥我超喜歡，就想再試試看其他三十茶的奶霜系列，鹹中帶甜的奶霜，口感格外綿密細緻~

香噴噴的奶霜跟香濃老烏龍迸出滑順的滋味，奶霜的特性更能引出清境老烏龍的韻味，我相當喜愛～

三十茶的奶霜系列，越喝越爽口完全不怕會膩，愛喝奶蓋的朋友，絕對要來三十茶試試看~

【9/17-9/20】氣泡。桃醉冷莓（M) 65元、混珠清境烏龍拿鐵(M) 55元（L)70元(限量同品項買一送一)

混珠清境烏龍拿鐵（L)70元

現在居然還有手工製作珍珠，光聽到這點就要給三十茶五星好評，怪不得我觀察珍珠的大小都略有差異～

很多人好奇手工跟機器做的有甚麼不同，光用文字很難形容，喝過就知道那種咬勁完全不同，手工珍珠Ｑ彈卻不會過硬，軟中帶Ｑ吃起來超涮嘴～

三十茶混珠不只好吃，使用的原物料超有特色，選用數種天然植物營養素製成，堅持０色素、0防腐、0香精的原則，吃混珠不怕對身體有沉重的負擔

搭配香氣十足的清境烏龍拿鐵，相當順口不會苦澀，乳香跟茶香同時在口中擴散，湧上鼻腔的猛烈香氣，來三十茶一定要來體驗一下！

氣泡。桃醉冷莓（M) 65元



酸酸甜甜的好滋味，楊桃、小野莓兩種味道一次喝得到，加入現打的氣泡水增添爽口敢，飲品不只好喝還超爽口~氣泡讓人精神抖擻，瞬間都沒有睡意了！

這杯好有台灣特色的飲品，我相當推薦帶外國朋友來喝看看，酸甜的滋味非常適合搭配炸物享用，氣泡可以除去炸物油膩，

尤其吃師大知名的師Ｘ鹹酥雞，來上一杯三十茶的氣泡。桃醉冷莓，絕對是完美組合，喝得時候別忘了，用吸管攪拌均勻，讓楊桃汁、小野莓跟氣泡水均勻混合唷～

【9/24-9/27】招牌枸杞菊花（L）60元、嫩仙草紅茶拿鐵（L）65元(限量同品項買一送一)

招牌枸杞菊花（L）60元

這款養生茶飲加入枸杞菊花等常見藥材，推薦喝無糖，就能感受到自然芳香，深受銀髮族長者及注重健康的族群喜愛，

上班或運動完太累，都很適合喝上一杯，補足滿滿元氣，讓精氣神都處於最佳狀態～打破喝飲料不健康的錯誤印象，只有講究健康天然的三十茶才吃得到這杯枸杞菊花喔~

嫩仙草紅茶拿鐵（L）65元

三十茶的配料真的都挺讚了，除了招牌手工混珠及烏龍茶凍外，還有這款很滑嫩的仙草凍，仙草凍本身帶點微甜，搭配紅茶拿鐵做無糖就超好吃~

古溜古溜一瞬間就溜入口中，不用大力咀嚼，就可以輕鬆喝下肚~絕佳滑嫩度，喜歡凍飲的朋友，絕對要喝看看!！像我很愛配料，推薦再加上一份混珠，口感變得超有層次

【10/1-10/4】烏龍凍冬韻青茶（L）45元、臉紅心跳（L）70元 (限量同品項買一送一)

烏龍凍冬韻青茶（L）45元

喝了這麼多好茶，差點漏掉了這杯爽口的冬韻青茶，自然回甘茶香十足～無糖也不怕會苦澀，茶汁溫潤飽滿相當順口，感受到淡淡卻很持久的香氣～

加入烏龍茶凍，兩種不同的茶同時在口腔內跳舞，上演華爾滋的精湛演出，清涼解渴，不怕會越喝越渴，完全就是挑嘴的大安人的喜愛，一次喝兩杯超級爽

臉紅心跳（L）70元

最後壓軸是有戀愛感覺的臉紅心跳，加入新鮮水果丁及鳳梨醬，吃得到豐富的水果纖維，酸酸甜甜的好水果茶飲，是夏日的好選擇～

台灣一直有水果王國的盛名，我很推薦觀光客要喝這一杯，多種新鮮水果一次滿足，邊逛邊喝邊吃夜市美食，來師大夜市沒喝過三十茶，等於就沒有來過師大夜市喔～

thirtea三十茶師大店 5大特色

1.主打健康天然大安人喜愛的手搖飲-三十茶歡慶週年慶～三十茶師大店推出連續四週買一送一好康活動，十款人氣飲料通通不錯過，三十茶以日常輕保養的概念，陪伴我們生活的每一天！來師大逛街吃美食千萬別錯過～

2.招牌混珠堅持純手工製成，口感軟Q卻不會過硬，散發出閃閃動人的光澤～搭配招牌清境烏龍拿鐵，黃金比例絲滑好入口～養生首選白木耳水果露，選用新鮮當季水果，吃得到爽脆果肉，木耳滑順不會過於濃稠，補充滿滿膳食纖維就喝這一杯～

3.原生種茶樹製成的古樹紅茶，搭配烏龍凍口感爽脆，雙倍茶韻滋味更加迷人😍 滑嫩仙草遇到紅茶拿鐵，超涮口好滋味～烏龍凍冬韻青茶清爽，配炸雞、烤串都相當適合，解膩好滋味，搭配夜市美食的好選擇～

4.氣泡。桃醉冷莓非常適合夏天的爽口感，楊桃、小野莓酸甜開胃，喝得時候記得攪拌均勻，多層次的好滋味一不小心整杯就喝光光～臉紅心跳玫瑰水果茶料有夠多，酸酸甜甜，吃得到水果纖維，喜歡水果茶的朋友們，值得來朝聖～

5.奶霜系列是三十茶人氣系列之一，不論搭配香氣十足的穀香蕎麥，或者茶韻濃厚的清境老烏龍，鹹甜幸福滋味皆令人都愛不釋手～三十茶相當注重衛生健康、店員服務親切、出餐動作迅速，來師大公館逛街血拼時，記得趁優惠活動，帶上2杯三十茶喔

💭店家資訊 thirtea三十茶 台北師大店

🏠地址: 台北市大安區師大路143號

⏰時間: 11:00-22:00

☎️電話: 02-2367-2292

😪公休: 無休

💲消費: 現金、Linepay、街口、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076169122187

💬IG: https://www.instagram.com/thirtea_taipei/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406660185



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