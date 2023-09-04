大推！台中親子友善旅宿，就在麗寶Outlet旁
滑梯房、24h不限時點心吃到飽
寶寶們喊著下次還要來！
文章目錄
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后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)
(手機瀏覽可左右滑動目錄)
店家資訊
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后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)
官網最新房型、房價：點我去風自然官網
線上訂房：點我去線上訂房
FB粉專：后麗安心親子時尚旅宿
IG粉專：@windnatural5
后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)-交通與停車
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)怎麼來？
直接導航吧：
📍台中市后里區安眉路85-19號
開車前來的話，在后里交流道下
距離麗寶樂園開車大約5-10分鐘路程
附近還有后豐鐵馬道、后里馬場、月眉觀光糖廠、台糖
木匠兄妹手做打卡景點等知名景點
風自然二館門前就有自己的停車場
交通跟停車都非常方便
后麗安心親子時尚旅宿-民宿介紹
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)
位置不難找，是純樸的鄉間小巷道
熱鬧但是不喧囂，環境舒適宜人
后麗安心親子時尚旅宿-2023最新房價
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)
google上的評價很好
我們就很放心的帶孩子來玩了！
這次訂的是雙滑梯樓中樓6人房喔
接待櫃台小小的、很溫馨
還有道具可以幫小孩拍下可愛的照片留念
接待櫃台好繽紛呀~有好多可愛的小物
當月壽星、google評論、會員回娘家...等
都可以獲得一份小禮品唷！
這次接待我們的是Libby
專業、親切、講話很溫柔
入住前，會有一份簡易的住宿說明
大概是在說明入住/退房時間
以及民宿的基本須知
入住時要押金1000元
退房時房務人員會立刻檢查
並且現場歸還現金
要去附近玩的話，還有提供門票優惠
如果有認真規畫行程的話
來風自然住宿真的好玩又能省錢耶
后麗安心親子時尚旅宿-房間設施/玩具
我們這次住宿的樓層是一樓
離零食區好近！太棒啦~~
走廊上的熱氣球燈飾好暖心
房間都是採用密碼電子鎖，出入房間好安心
風自然是真的很用心在營造溫馨舒服的住宿環境
進到房間之後被他們整齊又清楚的標示嚇了一跳
遙控器、電話...都有清楚的說明書
進門處還有酒精、香氛蠟燭
房內也有快煮壺可以燒開水
從小地方就能感受到他們處處體貼客人的心意
連電燈開關都有標好
不用瞎猜哪個開關是哪個燈
小小的細節展現出大大的體貼
不用很華麗的裝潢，但這些就能讓人感受到「賓至如歸」
親子友善~房內都有準備寶寶拖鞋唷
尺寸不合還可以去跟櫃台做更換
鞋鞋們釘在牆上有夠可愛
我沒看錯吧！門上面居然有籃框啦~太棒了吧！
每一個角落都有展現小巧思
寶寶們一進門早就亂衝~
每個玩具都拿來玩過一遍了啦
房間裡面有兩張小沙發
寶寶們有自己專屬沙發真棒，吃東西高度也剛好
我們進房才10分鐘，我東西都還沒放好
他們已經玩到在喝水！太離譜了
這個房型的溜滑梯在樓梯底下
高度剛好、溜起來很暢快
畢竟兩個寶，很愛吵架...看到雙滑梯眼睛一亮啊
一起溜就不會吵架、也不用排隊了！
房間裡面有雙軌道溜滑梯真的好驚人
根本是孩子的玩樂天堂啊~
樓梯下的溜滑梯旁邊
還有一個可愛小帳蓬~
寶寶們在這個小角落玩超可愛的啦
溜滑梯對面是彈跳床
房間裡有彈跳床真的很誇張耶！
有做好安全措施，真是太體貼了
大人不用時時刻刻在旁邊扶著
不用擔心跳太高掉出來！哈哈
溜滑梯前面是扮家家酒區
扮家家酒的玩具都是木製的，而且非常新
玩具也都很乾淨，玩具跟設施都讓家長很放心
也希望大家要發揮公德心一起愛護玩具唷
來到樓中樓的上層
寶寶們的後面就是睡覺的地方囉
我們訂6人房，有6張單人床墊
如果要加床或加棉被都可以再跟櫃台詢問唷
小小提醒一下，樓中樓的高度不高
大人是絕對無法直立站著行走的
我們全家大概只有兒子可以站著走~哈哈
因為要彎著腰走路，大家請小心行走
如果有跟阿公阿嬤一起來住宿
或是真的不想睡閣樓
也可以先跟民宿詢問一樓有床鋪的房型喔
后麗安心親子時尚旅宿-24H下午茶吃到飽
后麗安心親子時尚旅宿
最讓我印象深刻的事情就是
24H不限時、點心吐司茶葉蛋吃到飽
種類豐富、好吃又好玩的自助吧！
風自然的環境都很整齊乾淨
公共區域的布簾、垃圾桶、飲水機、玻璃櫃等
看的到的地方，都是乾乾淨淨的
感覺是花很多心思在打掃維持
因為很乾淨，我們使用起來也覺得心情愉悅
自然的就會一起維持整潔囉
你看到的這一區：吐司、果醬、茶葉蛋
(旁邊還有鮮奶、穀片、奶酪、大人的咖啡、茶...等
全部都是隨你開心任你吃到飽的喔！
入住後補充體力、半夜嘴饞、餓了渴了
任何時候，想吃就來！
連大飯店都不見得有這樣的服務
這麼大方、這麼體貼，只有風自然才有啦！
餐具都收在櫃子裡，不怕灰塵
而且餐具各式各樣、應有盡有
大人的、小孩的、玻璃的、IKEA的
刀、叉、匙，茶壺、瓦斯爐
連馬克杯都有兩個玻璃櫃來收納，真的很離譜！
5種果醬任你挑選(還有獨立包裝那種超高級的)
還有免費的小顆棉花糖
啊~烤成巧克力棉花糖吐司一定很讚
我根本只想一整天待在這啊
誰還要出門玩啦！哈哈哈
吐司跟麵包都很好吃
不是便宜那種又薄又沒味道的喔
風自然的下午茶點心吧真的很有誠意
(後來我跟老公半夜在房間裡面看電影我就來烤吐司了)
滷到香噴噴的茶葉蛋
整個電鍋擺在那邊有夠豪邁
不怕你吃！(可是蛋是能吃到幾顆呢哈哈)
入住前看過介紹跟評論就已經好心動惹
這裡居然免費提供寶寶們最愛的鮮奶+穀片
穀片的選擇好多喔
裝在可愛的容器裡面，想吃多少自己加
就這樣裝了五彩繽紛的穀片們
再配上香濃鮮奶一起吃
媽媽我就需要來杯咖啡壓壓驚啦
咖啡種類很多
想要美式、濃縮或是拿鐵都有提供喔
你們說是不是可以待一整天
舒服到完全不想出門啊！
如果想吃其他小零嘴也沒問題
風自然的『誠實商店』有超多點心零食的啦
依照商品的標價，投入硬幣或紙鈔就好
這裡沒有老闆，想買什麼就誠實投幣
很好玩，我跟寶寶們一直出來買東西耶
櫃台另外一邊還有『誠實商店』
滿滿的泡麵好療癒喔
價錢跟外面超商差不了多少
而且什麼東西擺在哪裡都有清楚標示
不用擔心找不到也不會手忙腳亂
就覺得很好玩，然後抱了一堆東西回房間
我們在『誠實商店』買了入浴球
寶寶們自己選顏色款式
Libby說那個是他們自己做的草本精油沐浴球
入浴溶解後居然還有玩具
哇，真的好用心好可愛喔！
如果你有東西需要冰起來
公共空間也很貼心的備有冰箱喔
買完東西就在這個小機器人這裡
投入硬幣或是餵它吃紙鈔
對了，它是不找零的
要換零錢的話請先洽詢櫃台
點心吧有提供好多口味的奶酪耶
太幸福了吧！怎麼有這麼好的事情啦
我們好像三隻小豬喔！哈哈
帶著奶酪回到房間幸福的享用了
第一天下午都還沒過完咧
寶寶們就嚷嚷著下次還要再來住
后麗安心親子時尚旅宿-浴室
浴室在一樓→彈跳床的後面
空間很寬敞，親子一起洗澡也沒問題
聽Libby說，本來這間浴室是沒有浴缸的
但店長希望客人住的舒服所以又額外添加浴缸
而且~居然是按摩浴缸耶！
牆上有玩具、也有熱水器說明
還體貼的提醒幾點燒水之類的
建議入住後稍微看一下房間內所有的說明書喔
我們入住當天一直在掙扎
去外面玩？留在民宿裡面玩？
最後就決定先泡澡跟玩房間設施了！哈哈
這個泡澡球球就是剛剛在大廳『誠實商店』買的
誠實商店真的好有趣
推薦你一定要來入住體驗看看
浴室裡面有附小小澡盆
如果有帶嫩嬰來玩也不用擔心
洗手台還有小椅子可以踩
設施跟配件都是親子友善喔
檯面附有乾淨刷子跟抹布
跟我一樣微潔癖的朋友
檯面溼了就可以用這個抹布清潔擦拭
雖然不鼓勵來到民宿還要當家庭主婦
但是這些小地方真的能感受到民宿主人的用心
就是....當你需要的時候
這些小物就會在你身邊適時的出現
台灣從2023年7月開始有新的減塑政策囉
因應環保，不會再免費提供備品
所以，浴室裡只有大瓶的洗沐用品
像是牙膏/刷、浴巾等，飯店就不會再主動提供了
這次我們沒有帶到浴巾
就去外面的誠實商店投幣租用
一條浴巾租金20元，方便、便宜、而且很有趣餒
這裡就是誠實商店的其中一角
我們這次租用了5條浴巾總共100元
自己投幣結帳，沒有老闆，所以要誠實唷！
后麗安心親子時尚旅宿-睡覺空間
睡覺空間是獨立在樓上的
剛剛上面有講過說因為高度不夠
在這層行走的話要彎著腰，也請大家移動腳步時小心
天花板裝了彩色氣氛燈
晚上關燈之後好溫馨好浪漫呀
床鋪很舒服、軟硬適中
卡通圖案的床單好可愛喔，寶寶們非常喜歡！
而且疫情期間都有加強日曬消毒
大家可以放心的使用啦
嘿嘿~二樓也有小帳蓬可以玩
有大片的窗戶透光，採光很棒
窗簾是採用遮光簾，一拉上就與世隔絕了
不用擔心早晨被陽光喚醒！哈哈
看出去是鄉間小路，心情也跟著好悠閒好放鬆
在這裡，孩子玩的開心、大人也能享受難得的放假時光
后麗安心親子時尚旅宿-早餐
順道說說這個可愛的吸菸區
我一直以為啊，推開門會是煙霧瀰漫
整間都是煙味之類的
結果！
一推開門
是戶外啦！是戶外！哈哈哈哈哈
在風自然的官網訂房皆有附早餐
我們這次住的『后麗安心』是風自然的二館
平日住宿的話二館沒有供應早餐
早餐要開車來到風自然一館
開車大約3分鐘左右，其實是蠻近的
入住時櫃檯就會詢問方便用早餐的時間
這樣也可以跟其他房客錯開
廚房也就可以比較好抓時間備餐
一館的餐廳也好繽紛啊
高高的餐櫃貼著滿滿的標示
風自然絕對不是走華麗精緻路線的
但真的是很體貼、很溫暖、很有人情味的民宿喔
我們的早餐來啦！
平日早餐就不是自助吧了，採套餐形式上桌
依照人數供應餐點，今天有造型包子耶，真可愛
寶寶們很賞臉，看在可愛包子的份上吃了不少
餐點共有中式、西式，種類多、內容很豐富
現做火腿蛋三明治、薯條、雞塊、炸唐揚雞
還有生菜沙拉跟果乾、好喝的玉米濃湯~
飲料區還有紅茶、豆漿、奶茶
都是自助式的，自己取用
絕對吃的飽！吃完好滿足
享受輕盈的早餐，為這次的旅程劃下完美的句點
如果你不趕時間，甚至可以回房間再泡個澡
然後悠悠哉哉的退房喔
后麗安心親子時尚旅宿-房型介紹
風自然光是二館就有多達30間的房型
每一間都很有特色，不同主題有專屬的佈置
我請Libby帶我看看其他房型的時候
還正好遇到店長親自在規劃房間主題
有幾個房型實在令我印象深刻耶
我先記錄下來，下次再一個一個體驗
看來可以規劃好幾次台中旅行了！
▼ 瑪莉歐房
牆上有精緻的瑪莉歐小公仔
房間正中央還有可愛的山洞玩具
這個讓寶寶們看到應該會玩到瘋掉吧
▼ 車車主題房
房裡有吊床
旁邊有會發光的可愛車車
感覺適合小寶寶來玩喔
▼ 小滑梯遊趣2人房
粉嫩的玩具挺適合女孩的
超大浴缸好療癒啊
下次我也要住這種啦
▼ 女孩滑梯房
房內有吊床、有粉嫩嫩的滑梯跟翹翹板
適合小寶寶玩喔
▼ 恐龍主題房
從牆壁裝飾貼紙到床上的玩偶
全部都是可愛小恐龍耶
是不是超級用心的
▼ 太空人主題房
喜歡宇宙主題的小小探險家
絕對會愛上這個房間喔
床上還有可愛太空人抱枕
后麗安心親子時尚旅宿-心得與評價
后麗安心親子時尚旅宿評價好嗎？
先謝謝你看到這裡
想記錄的實在太多啦
照片拍不完，好多體貼、好多驚喜
第一次入住這麼友善的親子旅宿
你能感覺到很多很多的小細節
絕對是以「自己家人朋友要來住」
的那種心情在規劃的
附近有很多知名景點
有好吃的好玩的，交通方便、地點又很棒
下次來台中玩我一定還會住這裡
也推薦給還在尋覓親子旅宿、優質民宿的你
期待你一起來發現風自然想帶給你的感動和驚喜
20238月最新的活動來了！
🌸京都嵐山祭🌸
京都嵐山祭 活動資訊：
活動日期：8/18-8/31
活動時間： 12:00-22:00
活動地點： 台中后里馬場 （421台中市后里區寺山路41號）
早鳥預售票 加碼再延長 ｜https://lihi2.com/OnQLF
京都嵐山祭 完整攤位地圖 ｜https://lihi2.com/VMh0n
店家資訊
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