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> 圖文創作 > 2023台中親子住宿推薦！風自然親子時尚旅宿｜后麗安心親子時尚旅宿｜咖啡自助吧24H下午茶點心吃到飽！誠實商店、溜滑梯遊戲房、麗寶Outlet住宿推薦、台中住宿推薦

2023台中親子住宿推薦！風自然親子時尚旅宿｜后麗安心親子時尚旅宿｜咖啡自助吧24H下午茶點心吃到飽！誠實商店、溜滑梯遊戲房、麗寶Outlet住宿推薦、台中住宿推薦

2023-09-04 13:18:48 迷糊小姐 人氣：108
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窩客好文

迷糊小姐

發表篇數：48篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)
place台中市后里區安眉85-19號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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大推！台中親子友善旅宿，就在麗寶Outlet旁
滑梯房、24h不限時點心吃到飽
寶寶們喊著下次還要來！
 

 

文章目錄

后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)

1.后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)-交通與停車

2.后麗安心親子時尚旅宿-民宿介紹

3.后麗安心親子時尚旅宿-2023最新房價

4.后麗安心親子時尚旅宿-房間設施/玩具

5.后麗安心親子時尚旅宿-24H下午茶吃到飽

6.后麗安心親子時尚旅宿-浴室

7.后麗安心親子時尚旅宿-睡覺空間

8.后麗安心親子時尚旅宿-早餐

9.后麗安心親子時尚旅宿-心得與評價

(手機瀏覽可左右滑動目錄)

 

店家資訊

后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)

官網最新房型、房價：點我去風自然官網

線上訂房：點我去線上訂房

FB粉專：后麗安心親子時尚旅宿

IG粉專：@windnatural5
 
 
 
 

后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)-交通與停車

 
 
 
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)怎麼來？
直接導航吧：
📍台中市后里區安眉路85-19號
開車前來的話，在后里交流道下
距離麗寶樂園開車大約5-10分鐘路程
附近還有后豐鐵馬道、后里馬場、月眉觀光糖廠、台糖
木匠兄妹手做打卡景點等知名景點
風自然二館門前就有自己的停車場
交通跟停車都非常方便

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后麗安心親子時尚旅宿-民宿介紹

 
 
 
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)
位置不難找，是純樸的鄉間小巷道
熱鬧但是不喧囂，環境舒適宜人

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后麗安心親子時尚旅宿-2023最新房價

 
 
 
 
后麗安心親子時尚旅宿(風自然二館)
google上的評價很好
我們就很放心的帶孩子來玩了！
這次訂的是雙滑梯樓中樓6人房
 
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接待櫃台小小的、很溫馨
還有道具可以幫小孩拍下可愛的照片留念

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接待櫃台好繽紛呀~有好多可愛的小物
當月壽星、google評論、會員回娘家...等
都可以獲得一份小禮品唷！
這次接待我們的是Libby
專業、親切、講話很溫柔

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入住前，會有一份簡易的住宿說明
大概是在說明入住/退房時間
以及民宿的基本須知
入住時要押金1000元
退房時房務人員會立刻檢查
並且現場歸還現金
要去附近玩的話，還有提供門票優惠
如果有認真規畫行程的話
來風自然住宿真的好玩又能省錢耶

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后麗安心親子時尚旅宿-房間設施/玩具

 
 
 
我們這次住宿的樓層是一樓
離零食區好近！太棒啦~~
 
走廊上的熱氣球燈飾好暖心
房間都是採用密碼電子鎖，出入房間好安心
風自然是真的很用心在營造溫馨舒服的住宿環境

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進到房間之後被他們整齊又清楚的標示嚇了一跳
遙控器、電話...都有清楚的說明書
進門處還有酒精、香氛蠟燭
房內也有快煮壺可以燒開水
從小地方就能感受到他們處處體貼客人的心意

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連電燈開關都有標好
不用瞎猜哪個開關是哪個燈
小小的細節展現出大大的體貼
不用很華麗的裝潢，但這些就能讓人感受到「賓至如歸」

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親子友善~房內都有準備寶寶拖鞋唷
尺寸不合還可以去跟櫃台做更換
鞋鞋們釘在牆上有夠可愛

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我沒看錯吧！門上面居然有籃框啦~太棒了吧！
每一個角落都有展現小巧思
寶寶們一進門早就亂衝~
每個玩具都拿來玩過一遍了啦

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房間裡面有兩張小沙發
寶寶們有自己專屬沙發真棒，吃東西高度也剛好
我們進房才10分鐘，我東西都還沒放好
他們已經玩到在喝水！太離譜了

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這個房型的溜滑梯在樓梯底下
高度剛好、溜起來很暢快
畢竟兩個寶，很愛吵架...看到雙滑梯眼睛一亮啊
一起溜就不會吵架、也不用排隊了！
房間裡面有雙軌道溜滑梯真的好驚人
根本是孩子的玩樂天堂啊~

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樓梯下的溜滑梯旁邊
還有一個可愛小帳蓬~
寶寶們在這個小角落玩超可愛的啦

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溜滑梯對面是彈跳床
房間裡有彈跳床真的很誇張耶！
有做好安全措施，真是太體貼了
大人不用時時刻刻在旁邊扶著
不用擔心跳太高掉出來！哈哈

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溜滑梯前面是扮家家酒區
扮家家酒的玩具都是木製的，而且非常新
玩具也都很乾淨，玩具跟設施都讓家長很放心
也希望大家要發揮公德心一起愛護玩具唷

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來到樓中樓的上層
寶寶們的後面就是睡覺的地方囉
我們訂6人房，有6張單人床墊
如果要加床或加棉被都可以再跟櫃台詢問唷
小小提醒一下，樓中樓的高度不高
大人是絕對無法直立站著行走的
我們全家大概只有兒子可以站著走~哈哈
因為要彎著腰走路，大家請小心行走
如果有跟阿公阿嬤一起來住宿
或是真的不想睡閣樓
也可以先跟民宿詢問一樓有床鋪的房型喔

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后麗安心親子時尚旅宿-24H下午茶吃到飽

 
 
 
后麗安心親子時尚旅宿
最讓我印象深刻的事情就是
24H不限時、點心吐司茶葉蛋吃到飽
種類豐富、好吃又好玩的自助吧！
 
風自然的環境都很整齊乾淨
公共區域的布簾、垃圾桶、飲水機、玻璃櫃等
看的到的地方，都是乾乾淨淨的
感覺是花很多心思在打掃維持
 
因為很乾淨，我們使用起來也覺得心情愉悅
自然的就會一起維持整潔囉

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你看到的這一區：吐司、果醬、茶葉蛋
(旁邊還有鮮奶、穀片、奶酪、大人的咖啡、茶...等
全部都是隨你開心任你吃到飽的喔！
 
入住後補充體力、半夜嘴饞、餓了渴了
任何時候，想吃就來！
連大飯店都不見得有這樣的服務
這麼大方、這麼體貼，只有風自然才有啦！

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餐具都收在櫃子裡，不怕灰塵
而且餐具各式各樣、應有盡有
大人的、小孩的、玻璃的、IKEA的
刀、叉、匙，茶壺、瓦斯爐
連馬克杯都有兩個玻璃櫃來收納，真的很離譜！

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5種果醬任你挑選(還有獨立包裝那種超高級的)
還有免費的小顆棉花糖
啊~烤成巧克力棉花糖吐司一定很讚
我根本只想一整天待在這啊
誰還要出門玩啦！哈哈哈

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吐司跟麵包都很好吃
不是便宜那種又薄又沒味道的喔
風自然的下午茶點心吧真的很有誠意
(後來我跟老公半夜在房間裡面看電影我就來烤吐司了)

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滷到香噴噴的茶葉蛋
整個電鍋擺在那邊有夠豪邁
不怕你吃！(可是蛋是能吃到幾顆呢哈哈)

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入住前看過介紹跟評論就已經好心動惹
這裡居然免費提供寶寶們最愛的鮮奶+穀片
 
穀片的選擇好多喔
裝在可愛的容器裡面，想吃多少自己加
就這樣裝了五彩繽紛的穀片們
再配上香濃鮮奶一起吃
 
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媽媽我就需要來杯咖啡壓壓驚啦
咖啡種類很多
想要美式、濃縮或是拿鐵都有提供喔
你們說是不是可以待一整天
舒服到完全不想出門啊！

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如果想吃其他小零嘴也沒問題
風自然的『誠實商店』有超多點心零食的啦
依照商品的標價，投入硬幣或紙鈔就好
這裡沒有老闆，想買什麼就誠實投幣
很好玩，我跟寶寶們一直出來買東西耶

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櫃台另外一邊還有『誠實商店』
滿滿的泡麵好療癒喔
價錢跟外面超商差不了多少
而且什麼東西擺在哪裡都有清楚標示
不用擔心找不到也不會手忙腳亂
就覺得很好玩，然後抱了一堆東西回房間

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我們在『誠實商店』買了入浴球
寶寶們自己選顏色款式
Libby說那個是他們自己做的草本精油沐浴球
入浴溶解後居然還有玩具
哇，真的好用心好可愛喔！

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如果你有東西需要冰起來
公共空間也很貼心的備有冰箱

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買完東西就在這個小機器人這裡
投入硬幣或是餵它吃紙鈔
對了，它是不找零的
要換零錢的話請先洽詢櫃台

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點心吧有提供好多口味的奶酪耶
太幸福了吧！怎麼有這麼好的事情啦

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我們好像三隻小豬喔！哈哈
帶著奶酪回到房間幸福的享用了
第一天下午都還沒過完咧
寶寶們就嚷嚷著下次還要再來住
 
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后麗安心親子時尚旅宿-浴室

 
 
 
浴室在一樓→彈跳床的後面
空間很寬敞，親子一起洗澡也沒問題

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聽Libby說，本來這間浴室是沒有浴缸的
但店長希望客人住的舒服所以又額外添加浴缸
而且~居然是按摩浴缸耶！
牆上有玩具、也有熱水器說明
還體貼的提醒幾點燒水之類的
建議入住後稍微看一下房間內所有的說明書喔

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我們入住當天一直在掙扎
去外面玩？留在民宿裡面玩？
最後就決定先泡澡跟玩房間設施了！哈哈
這個泡澡球球就是剛剛在大廳『誠實商店』買的
誠實商店真的好有趣
推薦你一定要來入住體驗看看

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浴室裡面有附小小澡盆
如果有帶嫩嬰來玩也不用擔心
洗手台還有小椅子可以踩
設施跟配件都是親子友善喔
 
檯面附有乾淨刷子跟抹布
跟我一樣微潔癖的朋友
檯面溼了就可以用這個抹布清潔擦拭
 
雖然不鼓勵來到民宿還要當家庭主婦
但是這些小地方真的能感受到民宿主人的用心
就是....當你需要的時候
這些小物就會在你身邊適時的出現

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台灣從2023年7月開始有新的減塑政策囉
因應環保，不會再免費提供備品
所以，浴室裡只有大瓶的洗沐用品
像是牙膏/刷、浴巾等，飯店就不會再主動提供了
這次我們沒有帶到浴巾
就去外面的誠實商店投幣租用
一條浴巾租金20元，方便、便宜、而且很有趣餒

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這裡就是誠實商店的其中一角
我們這次租用了5條浴巾總共100元
自己投幣結帳，沒有老闆，所以要誠實唷！

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后麗安心親子時尚旅宿-睡覺空間

 
 
 
睡覺空間是獨立在樓上的
剛剛上面有講過說因為高度不夠
在這層行走的話要彎著腰，也請大家移動腳步時小心
 
天花板裝了彩色氣氛燈
晚上關燈之後好溫馨好浪漫呀

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床鋪很舒服、軟硬適中
卡通圖案的床單好可愛喔，寶寶們非常喜歡！
而且疫情期間都有加強日曬消毒
大家可以放心的使用啦

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嘿嘿~二樓也有小帳蓬可以玩
有大片的窗戶透光，採光很棒
窗簾是採用遮光簾，一拉上就與世隔絕了
不用擔心早晨被陽光喚醒！哈哈
 
看出去是鄉間小路，心情也跟著好悠閒好放鬆
在這裡，孩子玩的開心、大人也能享受難得的放假時光

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后麗安心親子時尚旅宿-早餐

 
 
 
順道說說這個可愛的吸菸區
我一直以為啊，推開門會是煙霧瀰漫
整間都是煙味之類的
結果！
一推開門
是戶外啦！是戶外！哈哈哈哈哈

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在風自然的官網訂房皆有附早餐
 
我們這次住的『后麗安心』是風自然的二館
平日住宿的話二館沒有供應早餐
早餐要開車來到風自然一館
開車大約3分鐘左右，其實是蠻近的
 
入住時櫃檯就會詢問方便用早餐的時間
這樣也可以跟其他房客錯開
廚房也就可以比較好抓時間備餐

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一館的餐廳也好繽紛啊
高高的餐櫃貼著滿滿的標示
 
風自然絕對不是走華麗精緻路線的
但真的是很體貼、很溫暖、很有人情味的民宿喔

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我們的早餐來啦！
平日早餐就不是自助吧了，採套餐形式上桌
依照人數供應餐點，今天有造型包子耶，真可愛
寶寶們很賞臉，看在可愛包子的份上吃了不少

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餐點共有中式、西式，種類多、內容很豐富
現做火腿蛋三明治、薯條、雞塊、炸唐揚雞
還有生菜沙拉跟果乾、好喝的玉米濃湯~
飲料區還有紅茶、豆漿、奶茶
都是自助式的，自己取用
 
絕對吃的飽！吃完好滿足
享受輕盈的早餐，為這次的旅程劃下完美的句點
如果你不趕時間，甚至可以回房間再泡個澡
然後悠悠哉哉的退房喔

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后麗安心親子時尚旅宿-房型介紹

 
 
 
風自然光是二館就有多達30間的房型
每一間都很有特色，不同主題有專屬的佈置
 
我請Libby帶我看看其他房型的時候
還正好遇到店長親自在規劃房間主題
 
有幾個房型實在令我印象深刻耶
我先記錄下來，下次再一個一個體驗
看來可以規劃好幾次台中旅行了！
 
▼ 瑪莉歐房
牆上有精緻的瑪莉歐小公仔
房間正中央還有可愛的山洞玩具
這個讓寶寶們看到應該會玩到瘋掉吧

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▼ 車車主題房
房裡有吊床
旁邊有會發光的可愛車車
感覺適合小寶寶來玩喔

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▼ 小滑梯遊趣2人房
粉嫩的玩具挺適合女孩的
超大浴缸好療癒
下次我也要住這種啦

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▼ 女孩滑梯房
房內有吊床、有粉嫩嫩的滑梯跟翹翹板
適合小寶寶玩喔

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▼ 恐龍主題房
從牆壁裝飾貼紙到床上的玩偶
全部都是可愛小恐龍耶
是不是超級用心的

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▼ 太空人主題房
喜歡宇宙主題的小小探險家
絕對會愛上這個房間喔
床上還有可愛太空人抱枕

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后麗安心親子時尚旅宿-心得與評價

 
 
 
后麗安心親子時尚旅宿評價好嗎？
先謝謝你看到這裡
想記錄的實在太多啦
照片拍不完，好多體貼、好多驚喜
 
第一次入住這麼友善的親子旅宿
你能感覺到很多很多的小細節
絕對是以「自己家人朋友要來住」
的那種心情在規劃的
 
附近有很多知名景點
有好吃的好玩的，交通方便、地點又很棒
下次來台中玩我一定還會住這裡
 
也推薦給還在尋覓親子旅宿、優質民宿的你
期待你一起來發現風自然想帶給你的感動和驚喜
 
 
20238月最新的活動來了！
🌸京都嵐山祭🌸
京都嵐山祭 活動資訊：
活動日期：8/18-8/31
活動時間： 12:00-22:00
活動地點： 台中后里馬場 （421台中市后里區寺山路41號）
早鳥預售票 加碼再延長https://lihi2.com/OnQLF
京都嵐山祭 完整攤位地圖https://lihi2.com/VMh0n

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店家資訊

后麗安心親子時尚旅宿(風自然2館)

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