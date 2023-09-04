我們這次住宿的樓層是一樓

離零食區好近！太棒啦~~

走廊上的熱氣球燈飾好暖心

房間都是採用密碼電子鎖， 出入房間好安心

風自然是真的很用心在營造 溫馨舒服的住宿環境

進到房間之後 被他們整齊又清楚的標示嚇了一跳

遙控器、電話...都有清楚的說明書

進門處還有酒精、香氛蠟燭

房內也有快煮壺可以燒開水

從小地方就能感受到 他們處處體貼客人的心意

連電燈開關都有標好

不用瞎猜哪個開關是哪個燈

小小的細節展現出大大的體貼

不用很華麗的裝潢， 但這些就能讓人感受到「賓至如歸」

親子友善~房內都有準備寶寶拖鞋唷

尺寸不合還可以去跟櫃台做更換

鞋鞋們釘在牆上有夠可愛

我沒看錯吧！ 門上面居然有籃框啦~太棒了吧！

每一個角落都有展現小巧思

寶寶們一進門早就亂衝~

每個玩具都拿來玩過一遍了啦

房間裡面有兩張小沙發

寶寶們有自己專屬沙發真棒， 吃東西高度也剛好

我們進房才10分鐘， 我東西都還沒放好

他們已經玩到在喝水！太離譜了

這個房型的溜滑梯在樓梯底下

高度剛好、溜起來很暢快

畢竟兩個寶，很愛吵架...看到雙滑梯眼睛一亮啊

一起溜就不會吵架、 也不用排隊了！

房間裡面有雙軌道溜滑梯真的好驚人

根本是孩子的玩樂天堂啊~

樓梯下的溜滑梯旁邊

還有一個可愛小帳蓬~

寶寶們 在這個小角落玩超可愛的啦

溜滑梯對面是彈跳床

房間裡有彈跳床真的很誇張耶！

有做好安全措施，真是太體貼了

大人不用時時刻刻在旁邊扶著

不用擔心跳太高掉出來！哈哈

溜滑梯前面是扮家家酒區

扮家家酒的玩具都是木製的，而且非常新

玩具也都很乾淨，玩具跟設施都讓家長很放心

也希望大家要發揮公德心 一起愛護玩具唷

來到樓中樓的上層

寶寶們的後面就是睡覺的地方囉

我們訂6人房，有6張單人床墊

如果要加床或加棉被都可以再跟櫃台詢問唷

小小提醒一下，樓中樓的高度不高

大人是絕對無法直立站著行走的

我們全家大概只有兒子可以站著走~哈哈

因為要彎著腰走路，大家請小心行走

如果有跟阿公阿嬤一起來住宿

或是真的不想睡閣樓