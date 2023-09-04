【苗栗泰安溫泉】推薦8間溫泉飯店、溫泉會館名單，優惠資訊

度過了漫長的夏季，天氣漸轉涼即將進入適合泡湯的冬季，大家口袋裡收藏了哪些溫泉名單呢？完全不輸給日本，台灣各地也有許多溫泉勝地。說到苗栗溫泉，當然就是泰安溫泉囉！雖然苗栗泰安溫泉比起其他溫泉區交通上較不便利，但也因此而保留了更多自然美景。本篇就一起來看看除了最享盛名的泰安觀止之外還有那些溫泉推薦吧！

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苗栗泰安溫泉

「泰安溫泉」位處於苗栗縣泰安鄉橫龍山、鳥嘴山與虎子山間的汶水溪谷，當地的原住民泰雅族人於打獵時偶然發現此地湧有溫泉。1910年間正處於日治時代，當時的政府台灣總督府在此設立警察療養所並稱為「上島溫泉」，提供對溫泉情有獨鍾的日本人警察以及警察眷屬泡湯使用。

戰後由苗栗縣警察局接管並改名為「泰安招待所」，也一度被改稱為「虎山溫泉」。泰安溫泉的泉質屬於弱鹼性碳酸溫泉，乳白微透明的溫泉水平均溫度約在47度上下。沒有硫磺泉溫泉帶有的刺鼻溫泉味，泡湯後讓膚質滋潤且咕溜滑順的特色也被稱為美人湯。雖然屬於台灣溫泉中較早被開發的溫泉區，苗栗泰安溫泉比起其他溫泉區保留了更多周邊的自然生態，在蔥鬱山林間寧靜悠閒的泡湯氣氛也是讓很多人對泰安溫泉情有獨鍾的一大原因。

苗栗泰安溫泉｜#1享沐時光莊園渡假酒店

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不用大老遠跑到泰安泡溫泉！座落在苑裡的鄉村田園之中的「享沐時光莊園渡假酒店」，下交流道10分鐘內就能到，不必跋山涉水也能享受放鬆時光！享沐時光主打有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉，無色無味，泡完後會感覺皮膚變得滑嫩，而且每間房內都有獨立溫泉池，無時無刻都能泡湯！除此之外，酒店的設施也很多樣，超過700坪露天風呂、40米泳池、玻璃屋SPA湯屋、烤箱及蒸氣室，頂樓還有室內男女分浴裸湯，提供多種不同溫度的泉池；還有健身房、遊戲室、付費KTV，讓旅客把累積的壓力好好消除！

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苗栗泰安溫泉｜#2湖畔花時間

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位於大湖山間的湖畔花時間，整個園區被綠意森林包圍，環境幽靜隱密，而且是寵物友善民宿，能帶著毛小孩一起出門玩超加分，園區內還會看到一隻可愛的大白鵝阿鵝到處溜搭。湖畔花時間的房型分成山景、湖景房以及包棟的木屋套房，擁有不同景色，不過都能享用高純度的碳酸氫鈉泉，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質，對皮膚有很好的功效。雖然房間內就有溫泉，也有提供戶外觀星泡湯區，十分貼近大自然的泡湯區，數個特色泡湯池自由使用，晚上抬頭還有滿天星星伴你入湯，絕對能把疲憊慢慢洗去！

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苗栗泰安溫泉 ｜#3泰安觀止溫泉會館

台灣的溫泉區因為種種歷史因素，以日本湯屋風格為大宗取向。來苗栗泰安泡溫泉絕對不能錯過的「泰安觀止溫泉會館 Onsen Papawaqa」除了日式風格還別有另一番不同風格。建材中不但大量使用原木感的木材以及大片玻璃帷幕、玻璃窗，還帶入了周遭自然生態跟綠意盎然的植物在館內各處裝潢擺飾，透過太陽的映照在不同時間會有不同光影，營造出就像是身處於大自然間一般的情境。也正如同泰安觀止溫泉會館的設立宗旨及市場定位，希望旅客來到這裡泡湯可以忘記日常都市生活裡的辛勞，消除疲勞、紓解壓力、徹底的放鬆獲得療癒。除了溫泉泡湯外，泰安觀止在山谷裡的無邊際泳池也是多人爭相拍照的景色!

▼陽光映照下的光影超級美、超殺底片跟拍照記憶體空間!

▼泳池溫度20-25 ℃冬天下水有點難度，但無邊際鏡面溢水設計的美景還是很吸引人!

苗栗泰安溫泉 ｜#4湯悅溫泉會館

木造建物加上日式屋瓦設計，讓「泰安湯悅溫泉會館」的外觀看起來就像是日本的溫泉旅館一般，也曾經是台灣連續劇「拜犬女王」的拍攝景點。湯悅溫泉會館沿著山坡而建，不同區域可以沿著坡上樓梯散步賞賞風景，如果不想走太多路也可以利用會館的高爾夫球車移動。

湯悅溫泉會館內部裝潢比較感受得到歷史感，不同房型的風格也不太一樣。許多網友推薦的「湯悅標準套房」可以在房間內的大湯池裡邊泡湯邊欣賞大玻璃窗外的山林景色，房間內設置的小和室空間更讓人覺得就像是瞬間飛到了日本泡湯一樣!湯悅溫泉會館還有提供浴衣體驗，穿上浴衣不管是在戶外區木棧道搭配上紅白燈籠、日式木質裝潢的露天風呂區、或是會館裡裡外外許多日式風格的景觀，都可以有偽出國體驗拍出許多美照喔!

▼因為疫情影響還出不了國，像是飛到日本般的偽出國照正夯!

苗栗泰安溫泉｜#5日出溫泉度假飯店

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34號

房型：日出雙人套房/椿萱四人客房/雅亞三人客房/雅霸四人客房/薩力VIP四人客房/亞布四人客房

溫泉設施：露天風呂/精緻湯屋

有別於台灣溫泉大宗的日式湯屋風格，「泰安日出溫泉度假飯店」融合了當地原住民文化提供峇里島風南國的泡湯風情。日出溫泉度假飯店從建築物外觀到內部裝潢擺設等等，大大小小細節都讓人覺得像是到了南國渡假般充滿異國風情。溫泉設施除了個人使用的精緻湯屋，包含有兒童池、冷熱碳酸水池、按摩浴池還有蒸烤箱的超大坪數露天風呂區更是超級吸引人。區域內更在四周設置許多樹木環繞，融入更多苗栗泰安的自然美景，泡起湯來更療癒身心。

▼客房內也可以一望窗外充滿綠意的環境

▼充滿峇里島風南國的露天風呂區

苗栗泰安溫泉｜#6竹美山閣 藝術園區

「泰安竹美山閣溫泉會館」又稱「竹美山閣藝術園區」，從名字看起來就知道竹美山閣並不單單只是簡單的溫泉會館。「因為喜歡美麗的東西、所以蓋了一整個藝術園區」於是除了客房內湯池泡湯，館內還另外設有藝術展示廳、畫家創作室、品茶茶室等等，是一座結合了音樂、藝術以及美學的溫泉會館。部分房型可以在房內邊泡湯邊欣賞窗外自然美景，館內除了各種藝術品擺設之外，茶室跟享用早餐的餐廳等空間都設有大片落地窗超適合拍照!

▼落地玻璃窗外遼闊的自然山景超療癒

▼館內充滿藝術氣息的擺設也很適合拍照

苗栗泰安溫泉｜#7虎山溫泉湯之島(湯之島)

舊稱圓墩仔的虎山溫泉，原本只是泰安溫泉區裡汶水溪中的一座蝕餘無人的小島，初始創辦人鑑於附近景色優美，而投資在小島上開發建立了此座找遍全台灣絕無僅有在小島上營運的溫泉旅館。「湯之島虎山溫泉會館」周遭被汶水溪溪水環繞，所以要抵達虎山溫泉會館還得要先走跨過溪水的虎山吊橋，如果有行動不方便的同行者可以聯絡會館派專人協助喔~除了吊橋本身超適合拍照，走在吊橋上兩側的風景也超美超殺拍照記憶體!穿過吊橋即可抵達環境清幽更有世外桃源感的虎山溫泉會館，十分適合想要遠離城市喧囂繁忙的朋友來此享受渡假放鬆感。

▼要前往虎山溫泉會館得要先走過這座虎山吊橋!

▼穿過吊橋後就是世外桃源!

苗栗泰安溫泉｜#8錦水溫泉飯店



「苗栗泰安錦水溫泉飯店」是全台灣第一家拿到溫泉標章的溫泉旅館，並且導入德國溫泉保養概念的溫泉水療，再結合周遭苗栗泰安優美的自然景色，提供來錦水溫泉飯店的旅客溫泉休養保養的完整服務。除了客房內的湯池之外，錦水溫泉飯店還設有景色寬闊優美的動壓池區、帶點日式懷舊風格的三溫暖SPA保養區、還有充滿峇里島南國風情的熱帶雨林區，多種泡湯風格一次全包!

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