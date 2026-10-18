▲衝2026桃園萬聖城必吃！7大桃園美食推薦，24小時鴨肉麵、比臉大雞排便當。

2026桃園萬聖城必吃美食！7大桃園美食推薦名單，編輯鄭亦庭表示：24小時老字號鴨肉麵、排隊牛肉麵要吃過。
衝2026桃園萬聖城必吃美食！2026桃園萬聖城即將在10/24~11/1登場，於桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園打造超可愛史努比、歐拉夫等7大打卡點，這次窩客島整理7大桃園美食推薦名單，從桃園景福宮旁24小時老字號鴨肉麵、桃園藝文特區排隊牛肉麵、比臉大爆汁雞排便當，到廟宇隱藏版臭豆腐等，來桃園萬聖城拍史努比，先來吃一波桃園美食。
桃園美食排隊必吃：鴨肉榮、牛山．牛肉麵．燒肉飯桃園景福宮旁50年老店「鴨肉榮」，招牌鴨肉麵整碗鋪滿切片鹽水鴨，加上甘甜鴨高湯，鴨肉吃起來軟嫩多汁，也有切盤鴨肉、當歸鴨系列，以及免費冰麥茶喝到飽，而且24小時營業，逛太晚也不怕吃不到，桃園藝文特區附近的「牛山．牛肉麵．燒肉飯」每天只營業3.5小時，清燉牛肉麵由牛大骨、蔬菜每天熬煮，一碗就能吃到牛腱、牛尾、牛筋與牛肋排，是超人氣桃園排隊牛肉麵。
鴨肉榮 位置資訊地址：桃園市桃園區文昌里中山路81號
電話：03-338-5928
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園必吃鴨肉榮！景福宮旁傳奇，24小時營業鹹水鴨麵，深夜美食首選
牛山．牛肉麵．燒肉飯 位置資訊地址：桃園市桃園區寶慶里寶慶路80號
完整介紹由部落客「軟西，遊記」於窩客島分享：桃園牛肉麵推薦「牛山．牛肉麵．燒肉飯」不排隊吃不到的超狂牛肉麵!
桃園美食推薦：金小蔥雞湯米粉、丸強飯店、台南牛饕溫體牛肉湯桃園藝文特區「金小蔥雞湯米粉」每天使用30隻台東鹿野土雞燉煮湯底，招牌「海鮮綜合米粉」搭配澎湖小卷、東石鮮蚵，吸附雞湯精華推薦再加油蔥酥，「丸強飯店」主打高CP值便當，招牌「無敵雞排飯」比臉還大的雞排現點現炸，酥脆爆汁淋上滷肉汁、滷蛋酸菜超下飯，「台南牛饕溫體牛肉湯」則嚴選每日直送溫體牛，除了現沖熱湯鮮甜，推薦必點頂級牛肉飯尬半熟蛋包，還有牛雜湯、沙茶牛肉熱炒、牛肉炒飯等。
金小蔥雞湯米粉 位置資訊地址：桃園市桃園區寶安里南平路576巷6號
電話：03-302-3022
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園藝文特區美食！金小蔥雞湯米粉30隻鹿野土雞熬煮，海鮮雞湯米粉超澎派。
丸強飯店 位置資訊地址：桃園市桃園區中平里宏昌六街160號
電話：0921-265-288
完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：丸強飯店 ｜桃園秒殺比臉大無敵雞排便當，才剛炸完立馬被掃光，酥脆卡滋咬下會爆汁！
台南牛饕溫體牛肉湯 位置資訊地址：桃園市桃園區永興里中正路251號
電話：03-336-5688
完整介紹由部落客「Panda's Paradise」於窩客島分享：桃園｜台南牛饕溫體牛肉湯(桃園店)，牛肉湯、肉燥飯、牛雜熱炒通通吃得到
桃園小吃推薦：阿男現炸臭豆腐、頭頓煎蝦餅藏在尚德宮廟宇內的「阿男現炸臭豆腐」現點現炸，80元大份量招牌臭豆腐外酥內嫩，搭配台式泡菜、特製辣椒醬超過癮，店內也有雙腸麵線、肉圓可以點，是桃園廟宇隱藏版小吃，而桃園觀光夜市「頭頓煎蝦餅」由越南老闆夫婦經營，每顆放有整隻大蝦仁，包入生菜、青木瓜絲與九層塔沾魚露享用，口感清爽開胃，是極具特色的桃園夜市美食。
阿男現炸臭豆腐 位置資訊地址：桃園市桃園區慈文里慈光街5號
電話：0911-381-620
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：桃園尚德宮隱藏版小吃！阿男現炸臭豆腐，80元大份量超滿足。
頭頓煎蝦餅 位置資訊地址：桃園市桃園區東埔里北埔路30號
電話：0931-330-693
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：頭頓煎蝦餅必吃！越南炸蝦餅配生菜超涮嘴。
2026萬聖節全台活動必衝推薦
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