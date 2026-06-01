桃園尚德宮隱藏版小吃！阿男現炸臭豆腐，80元大份量超滿足。

桃園尚德宮內藏著低調美味。阿男臭豆腐主打現點現炸，外酥內嫩且份量十足，為不可錯過的台式下午茶點心。

位在桃園市桃園區慈光街上的阿男臭豆腐，是一間隱身於尚德宮廟宇內的在地小吃。若非路過時眼尖發現招牌，實在難以察覺這處低調又隱密的美味。順著入口走進廟內，鐵皮屋下搭著一個簡約的攤位，沒有過多華麗裝潢，散發著樸實的在地氣息。開車前往的食客可將車輛暫停於廟內少數車位，或利用附近的收費停車場。店內提供臭豆腐、雙腸麵線、清麵線、肉圓與古早味紅茶等豐富品項，價格落在 25 至 80 元之間，是享用台式下午茶的絕佳去處。

現點現炸外皮酥，油品乾淨好安心

招牌臭豆腐堅持現點現炸，確保食客能品嚐到最佳口感。值得一提的是，攤位使用的油品相當乾淨清澈，這份對細節的用心讓人吃得更加安心。剛端上桌時， 80 元的定價或許讓人覺得稍高，但看見那誠意十足的大份量，便會覺得物超所值。金黃色的外皮炸得超級酥脆，咬下時帶有豐富的層次感，完全不會有刮胃的生硬感，完美展現了外酥內嫩的絕佳滋味。

滿滿泡菜誠意足，搭配辣醬更過癮

除了份量驚人的臭豆腐，旁邊搭配的靈魂配角台式泡菜同樣給得毫不手軟。滿滿一盤的清爽泡菜帶有迷人酸甜風味，與酥脆的豆腐一同入口，不僅能有效解膩，更提升了整體的味覺層次。一旁還貼心提供各式醬料供食客自由添加，若喜愛重口味，強烈建議加點特製辣椒醬，吃起來絕對更加過癮。點上臭豆腐配上雙腸麵線，再來杯清涼的古早味紅茶，便能輕鬆享受豐盛的廟口點心時光。

阿男臭豆腐

地址：桃園市桃園區慈光街5號

電話：0911381620

營業時間：週一～週五 14：30～22：00、週六日公休