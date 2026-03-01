林口長庚人氣銅板美食「食功夫」！必吃爆汁雙椒鍋貼與現烙牛肉捲餅。

位於桃園龜山、鄰近林口長庚醫院的「食功夫鍋貼蒸餃」，主打現點現做的爆汁酥脆鍋貼、手工捲餅與飽滿蒸餃。

座落於桃園市龜山區復興北路巷弄內的「食功夫鍋貼蒸餃（長庚店）」，地處林口長庚醫院對面的美食一級戰區。雖然店面裝潢簡約樸實，但憑藉著真材實料的中式手工麵食與親民的銅板價格，每逢用餐尖峰時刻總是座無虛席。店內堅持所有餐點現點現煎、現蒸，半開放式的整潔廚房能讓顧客安心看見師傅們俐落的料理過程。從外酥內多汁的招牌雙椒鍋貼、層次豐富的牛肉捲餅，到料多實在的酸辣湯與特色開胃小菜，每一道皆展現了紮實的麵食真功夫，是周邊商圈不容錯過的優質平價食堂。

巷弄轉角麵食館，現點現做需等待

食功夫長庚店的確切位置在復興北路 6 巷與文昌三街的轉角處 31 號。周邊設有多個私人收費停車場，對於驅車前往的食客而言相當便利。店內空間以乾淨明亮為主，座位數量雖然不多，但整體環境維持得十分整潔。為了呈現最佳的麵食口感，所有鍋貼與蒸餃皆採現點現作，餐點需要耐心稍作等待。點餐流程十分現代化，入座後只需掃描桌面上的 QR Code 即可完成點餐，用餐完畢後則需自行將餐盤移至回收區，佐料區亦提供各式醬油與辣醬供顧客自由調配取用。

橙汁胡麻花椰菜，酸辣湯料多實在

在品嚐麵食之前，極度推薦點選店內別具巧思的涼拌小菜。「橙汁胡麻花椰菜」巧妙結合了濃郁的胡麻醬與微酸的橙汁，口感酸甜開胃且毫不軟爛；而另一道經典家常的「皮蛋豆腐」，口感冰涼滑順，搭配麵食極度清爽解膩。份量誠意十足的「酸辣湯」，隨手一撈皆是滿滿的紅蘿蔔絲、肉絲、黑木耳、豆腐與蛋花，並以番茄丁與香菜點綴提味。其勾芡濃淡適中，湯頭走溫潤順口的路線，不會有過度刺激的酸辣感，喝完極具飽足感。

現烙招牌牛肉捲，芹菜鮮蝦大蒸餃

麵食愛好者必點的「牛肉捲餅」，其餅皮厚度拿捏得宜，表面煎至微酥焦香。內層包裹著鮮嫩的牛肉片與清脆爽口的小黃瓜，刷上靈魂般的特製香甜麵醬，外酥內嫩的層次感非常紮實。若喜愛飽滿口感，每日限量純手工製作的「芹菜鮮蝦蒸餃」絕對是不容錯過的亮點。帶有 Ｑ 彈厚度的餃皮內，豪邁地包入了一整隻完整鮮蝦，並以新鮮芹菜與溫體豬肉點綴提鮮。淡淡的芹菜香氣完美襯托了海鮮的甘甜，搭配些許辣醬享用更能提升豐富的味覺層次。

雙椒鍋貼超酥脆，功夫炸醬麵彈牙

店內人氣鍋貼採用先蒸後煎工法，保留多汁內餡與極致酥脆的底部。「青龍雙椒鍋貼」拌入糯米辣椒與大紅椒，微辛而不嗆辣；「韓式泡菜鍋貼」則微酸辛香極度解膩。清爽的「功夫炸醬麵」鋪上自製肉燥與荷包蛋，拌勻後香氣四溢。享用這些重口味麵食，絕對必配店家自製的經典「傳統豆漿」，豆香純粹順口；若喜愛港式風味，極度推薦選用香港直送茶葉正宗手煮的「香港絲襪奶茶」，雖然甜度稍高，但搭配鹹香的鍋貼與捲餅卻意外地完美合拍。

食功夫 鍋貼 蒸餃(長庚店)

所在地址：臺灣桃園市龜山區復興北路6巷31號

營業時間：11:30am-21:30pm

店家電話：03-3979300

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