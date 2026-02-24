桃園八德土家柴燒窯烤麵包，隱藏橋下鐵皮屋，巨無霸只要150元。

桃園「土家柴燒窯烤麵包」隱身橋下鐵皮屋，在地經營十餘年。主打龍眼木柴燒與天然酵母，500克巨無霸麵包超平價。

位於桃園市八德區的「土家柴燒窯烤麵包」，是一間在地經營超過十年的隱藏版烘焙名單。店面極度低調，藏身於國道二號橋下和平路巷弄的鐵皮屋中，若無熟人指引極易擦身而過。店家堅持採用手工砌成的大土窯，並以龍眼木作為燃料進行柴燒，賦予麵包獨特的煙燻香氣。每顆重達五百公克的巨無霸麵包，最高僅需一百五十元即可入手，極高的性價比深受老饕喜愛。由於純手工製作產量有限，加上每週僅對外營業兩天，現場剛出爐的麵包往往瞬間被搶購一空，是必須提前致電預訂才能順利品嚐的超人氣隱密美食。

隱密鐵皮屋，專屬停車場

土家柴燒窯烤麵包的地理位置相當隱蔽，坐落於桃園八德區和平路巷弄與國道二號橋下的交界處。周遭被茂密的樹木遮掩，外觀僅是一座不起眼的大型鐵皮屋，建議初次造訪的旅客直接使用導航定位，以免在巷弄間迷失方向。儘管地處偏僻，店家仍貼心規劃了專屬的停車空間，雖然腹地不算寬敞，但對於特地驅車前來取貨的顧客而言，提供了極大的臨停便利性，大大提升了外帶購買的順暢度與交通安全性。

巨大手工窯，清香龍眼木

走進半開放式的鐵皮屋廠區，映入眼簾的便是由經營者夫婦親手打造的碩大手工土窯。這裡的烘焙過程完全遵循傳統工法，堅持選用優質的龍眼木作為單一燃料進行柴燒。在窯爐高溫的淬鍊下，柴火散發出的天然燻香會均勻地滲透進每一顆麵包之中，成就了一般現代電烤箱無法複製的獨特風味。看著工作人員熟練地將麵團切塊並俐落地送入高溫土窯中，默契十足的忙碌身影，完美展現了職人對手工烘焙的純粹堅持與熱情。

高CP值佛心價，熱門預訂制

店內提供的柴燒麵包口味多達八種，包含五穀、起司、紅豆、葡萄乾、龍眼乾、巧克力、蔓越莓與核桃等豐富選擇。最令人驚豔的是其親民的定價策略，每顆麵包的單價僅落在120元至150元之間。然而，由於手工窯烤的工序繁雜且產能極度有限，加上每週僅對外營業兩天，現場剛出爐的麵包海往往早已被熟客全數預訂一空。為了避免大老遠驅車前往卻面臨撲空售罄的窘境，強烈建議消費者務必提早透過電話進行預訂。

Ｑ彈蔓越莓，天然酵母菌

這裡的每一顆窯烤麵包皆重達500公克，拿在手上沉甸甸的份量感十足。招牌的蔓越莓麵包嚴選優質橄欖油製作，並採用天然酵母菌進行低溫長時間發酵，製程無添加任何防腐劑。剛出爐的麵包外皮帶有柴燒特有的微酥口感與淡雅燻香，內裡則保持著極佳的濕潤度與Ｑ彈嚼勁，用料更是毫不手軟。在保存方面，常溫狀態下約可放置兩天，若未食用完畢，建議切片後放入冷凍庫保存，待想品嚐時再以烤箱稍微回烤，即可完美還原絕佳風味。