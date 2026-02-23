> 美食 > 桃園隱密極簡黑白露營風咖啡廳，必嚐酥香越式法國麵包與越式炸春捲。

桃園隱密極簡黑白露營風咖啡廳，必嚐酥香越式法國麵包與越式炸春捲。

2026-02-23 
桃園大有梯田生態公園周邊的「NEMNEM coffee」，結合極簡黑白與露營選物風格，主打越式法國麵包與越式咖啡。

隱身於桃園市民富十一街住宅巷弄內的「NEMNEM coffee」，是一間風格極具反差與特色的隱藏版小店。店內空間以極簡的黑白色調為基底，並巧妙融入了粗獷俐落的黑色系露營裝備，營造出獨特的輕工業美學。令人驚豔的是，在這樣充滿現代露營氛圍的環境中，販售的竟是道地的越式法國麵包、越式炸春捲與越式咖啡。粗獷的露營美學與異國美食靈魂在這裡碰撞，不僅毫無違和感，反而帶來了極佳的感官體驗。對於想輕鬆感受露營氛圍又想品嚐特色輕食的旅客來說，這裡絕對是午後放鬆的絕佳去處。

隱密咖啡廳，極簡露營風

NEMNEM coffee 的地理位置相當低調，鄰近桃園大有梯田生態公園，隱身於寧靜的民宅巷弄之中。對於驅車前往的旅客，周邊設有多處收費停車場，機車族亦可暫停於對面路邊，交通十分便利。推開大門，映入眼簾的是以純粹黑白雙色為基調的輕工業風格空間。店內陳列了各式 NULLPIXEL 品牌的戶外用具，這裡不僅僅是一間提供餐飲的咖啡廳，同時也是一間極具品味的露營選物店。即便身處城市，只需點上一杯飲品入座，便能立刻沉浸在宛如戶外野營般的愜意與放鬆氛圍之中。

豐富輕食單，特製炭麵包

店內提供的餐飲品項相當豐富多元，從招牌的越式法國麵包、越式咖啡，到經典的義式咖啡、清爽茶飲與冰沙皆一應俱全。如果想要品嚐些許甜食，菜單上亦有提供誘人的肉桂捲可供選擇。其中最引人注目的，便是極具特色的越式法國麵包。顧客不僅可以選擇經典的原味麵包體，還能以銅板價加購升級為視覺效果十足的竹炭麵包，完美呼應了店內的黑白極簡主題。無論是想要來份飽足感滿分的異國輕食，或是單純想找個靜謐角落享受午後時光，這裡的餐點設計都能滿足各種需求。

酥脆越式包，解膩炸春捲

首推必點的「蜜醬烤雞腿法國麵包」，外層麵包烤得極致酥脆，內餡夾入火腿、番茄片、小黃瓜與生菜，搭配處理得軟嫩不乾柴的蜜醬烤雞腿，甜鹹適中的調味與驚人的大份量，帶來極高的飽足感。「越式烤肉法國麵包」則展現了較為紮實的肉質口感，鹹香夠味的調味同樣令人回味無窮。此外，推薦加點一份外皮炸至金黃酥脆的「越式炸春捲」，飽滿的內餡誠意十足，沾上店家特製的酸甜沾醬一同入口，不僅完美平衡了炸物的油膩感，更讓整體風味顯得清爽解膩。

清新氣泡飲，醇厚拿鐵香

在飲品方面，除了越式特色咖啡，店內的氣泡飲與義式咖啡同樣表現出色。「草莓白桃氣泡」呈現夢幻粉嫩的色澤，散發著天然的果香，酸甜順口的滋味深受小朋友與不喝咖啡的顧客喜愛。「西西里氣泡咖啡」則帶有鮮明的檸檬酸香與微甜氣息，極致清爽的口感，是搭配重口味越式法國麵包的絕佳解膩聖品。對於喜愛經典風味的咖啡控，「義式拿鐵」絕對是不容錯過的選擇。其口感醇厚順滑，咖啡的苦韻適中且不沉重，奶香與濃縮咖啡的比例拿捏得恰到好處，展現了極佳的平衡感。

NEMNEM coffee

所在地址：臺灣桃園市桃園區民富十一街37號
營業時間：週三～週日 10:00am-17:00pm；週一～週二 9:00am-17:00pm
店家電話：0986570445

