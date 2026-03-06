桃園必吃超秦烤雞工廠！198元爆汁烤全雞，開賣2小時完售。

位於桃園市永安路上的「超秦烤雞」，主打新鮮出爐的 198 元高性價比烤全雞，每日開賣不到 2 小時即秒殺完售。

座落於桃園市桃園區永安路上的「超秦烤雞」，是一間隱身於工廠內的超高人氣排隊美食。這間本身即為眾多知名連鎖餐飲品牌供應商的肉品龍頭，將最新鮮的食材以「從工廠直達餐桌」的理念完美呈現。憑藉著極具專業度的烘烤技術與獨門醃製配方，打造出肉質軟嫩多汁、鹹香入味的頂級烤雞。最令人驚豔的便是其極度佛心的定價策略，一整隻香氣四溢的烤全雞僅需 198 元。超高的性價比讓門市往往在每日上午 11 點半開賣後，不到下午 1 點半便宣告全數完售，成為當地內行人皆知、必須提前電話預訂才吃得到的秒殺級隱藏版美味。

永安路工廠直營，電話預訂免撲空

超秦烤雞的地理位置緊鄰著桃園市永安路的星見橋旁，由於販售地點位於工廠廠區內部，考量到動線與安全，廠內全面禁止外來車輛駛入停放。建議自行驅車前往的旅客，可將車輛暫停於周邊路邊停車格或對面的空地處。目前門市僅開放透過電話進行事前預訂，考量到每日出爐的數量極為有限，且往往在開賣 2 小時內便被搶購一空，強烈建議饕客們務必於出發前致電確認並完成預留。抵達現場後即可迅速取餐，不僅徹底省去排隊等候的時間，更能避免敗興而歸的撲空窘境。

百元平價高性價，試營運期間折價

在餐點品項的規劃上，現場專注於販售三款極具人氣的現烤美味，分別為招牌烤全雞、厚實烤雞腿以及鮮嫩烤雞翅。令人大呼過癮的是，所有品項的單價皆親民地控制在 200 元以內，完美展現了工廠直營的極致價格優勢。此外，在目前門市的試營運期間，店家更推出了全品項現折 10 元的專屬優惠活動。這般兼具高品質與高性價比的佛心定價，不僅對於精打細算的小資族或是一般小家庭而言相當划算，更是取代美式賣場烤雞的在地絕佳新選擇。

獨家醬料醃全雞，軟嫩多汁超入味

最具指標性的必買品項絕對是這隻香氣四溢的「超秦大烤雞」。其體型與知名美式賣場的烤雞相仿，外皮烘烤至誘人的金黃焦糖色澤。店家堅持採用獨家秘製醬料進行長時間醃漬，使其風味極度入味。輕輕將雞肉掰開，不僅能看見袋底保留了滿滿的精華肉汁，其肉質更是軟嫩到令人驚豔。咀嚼間散發著鹹甜交織的醇厚醬香，尾韻還帶有淡淡的迷人香料氣息。雖然雞皮未走酥脆路線，但經過高溫烘烤後所釋放的獨特油脂香氣，單吃便能帶來極致的味覺享受。

超大雞腿肉質鮮，晚餐主菜好選擇

若擔心整隻烤全雞份量過大難以分食，店內同樣熱銷的「超秦烤雞腿」絕對是最佳替代方案。每袋豪邁地裝入兩支份量十足的超大雞腿，其尺寸甚至超越了烤全雞本身的雞腿部位。在風味表現上同樣維持著高水準，經過獨家醃漬的肉質不僅極度入味，更完美鎖住了豐沛的鮮甜肉汁，吃起來軟嫩順口且絲毫不顯乾柴。這款極度便利的鮮烤美味，對於懶得動手拆解全雞的食客而言無疑是一大福音，買回家後只需簡單加熱，便能迅速成為餐桌上極具吸引力的完美晚餐主菜。