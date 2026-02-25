網譽桃園最強！陽柳塘薑母鴨隱身湖畔，肉嫩湯濃份量超有誠意。

被譽為桃園最強的「陽柳塘薑母鴨」，隱身於新屋區埤塘湖畔。主打濃郁甘甜的湯頭與誠意十足的軟嫩大塊鴨肉。

位在桃園新屋區高洲路巷弄內的「陽柳塘薑母鴨」，鄰近中壢好市多，是一間被無數饕客譽為桃園最強的在地隱藏版名店。餐廳座落於優美的楊柳埤塘旁，環境清幽宛如世外桃源。店家以極具誠意的大份量鴨肉與濃郁順口的湯頭聞名，打破了一般人對薑母鴨肉質乾柴、湯頭嗆辣的刻板印象。每逢冬季假日總是一位難求，且目前不開放電話預約訂位。若想在寒冬中品嚐這鍋令人回味無窮的暖胃佳餚，同時避開擁擠的排隊人潮，強烈建議選擇平日的離峰時段提早前往，享受一場結合絕美湖景與極致美味的豐富饗宴。

幽靜大埤塘，絕美觀景區

陽柳塘薑母鴨的地理位置極具隱蔽性，座落於鄰近中壢好市多的新屋區鄉間小路內。循著指標駛入高洲路六十八巷，寬闊的埤塘湖景與楊柳樹便映入眼簾，宛如一處遺世獨立的靜謐秘境。餐廳特別規劃了半露天的戶外座位區，被譽為絕佳的湖景第一排。在天氣晴朗的黃昏時分，夕陽餘暉灑落於平靜的湖面上，波光粼粼的景致極其迷人。由於周邊設有專屬停車空間但車位數量有限，建議驅車前往的旅客可將車輛妥善停放於巷道外的空地後，再以步行方式進入，以確保交通順暢並能悠閒漫步欣賞沿途的鄉間風光。

豐富自取區，多元火鍋料

走進溫暖的室內用餐空間，即使是平日下午的離峰時段，依然可見不少饕客正在大快朵頤。在餐點供應上，除了招牌的帝王薑母鴨之外，店家亦提供養生烏骨雞、紅燒羊肉爐與需提前預訂的養生藥膳鴨等多元鍋物選擇。所有鍋品預設皆會加入米酒提味，若有行車考量或個人飲食習慣，務必於點餐時先行告知服務人員。火鍋配料採自助式拿取，均一價60元，品項涵蓋了高麗菜、鴨血、豬血糕、炸豆皮與鴨腸等經典食材。冰箱上方更貼心標示了各類鍋底適合搭配的食材建議，確保每位顧客都能品嚐到最完美的風味組合。

濃郁薑母湯，軟嫩厚鴨肉

招牌的「帝王薑母鴨」一端上桌，撲鼻而來的麻油與老薑香氣瞬間喚醒味蕾。即使選擇不加米酒的版本，湯頭依然展現出極具層次感的濃厚底蘊。經過長時間精準熬煮，湯汁不僅沒有嗆辣的刺激感，反而散發著溫潤順口的迷人甘甜，熱騰騰地喝下肚，全身瞬間充滿暖意。更令人驚豔的是鍋中誠意十足的鴨肉份量，高達半隻鴨的肉量切得厚實巨大。顛覆傳統薑母鴨肉質往往需久煮才好咬的刻板印象，這裡的鴨肉極度軟嫩且不乾柴，每一口都能咀嚼出新鮮肉質的天然甜味，店家更提供免費加湯服務，極具性價比。

彈牙麵疙瘩，美味熱麵線

在眾多豐富的火鍋配料中，最不可錯過的便是極具特色的手工麵疙瘩。將其放入滾燙的薑母鴨高湯中充分燉煮，麵體能完美吸附濃郁的湯汁精華，咀嚼起來比一般市售麵疙瘩更加軟Ｑ彈牙，帶來極佳的飽足感。搭配一盤中規中矩的經典熱麵線，拌入薑母鴨湯頭一同享用，更是絕配的台式靈魂吃法。由於整體鍋物的份量極大，若未食用完畢，非常推薦打包外帶回家。只需自行添加少許米酒與新鮮高麗菜再次加熱熬煮，湯頭便會轉化為另一層次的鮮甜濃郁，讓這份被譽為桃園最強的極致美味能延續至下一餐。