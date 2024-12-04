藏在巷弄裡的「吹南風」，真的低調到讓人差點錯過！這家店外觀是滿滿日式昭和風，裡面又有濃濃的文青感，不知道的還以為是間日式復古咖啡廳，結果居然主打台南蝦仁飯和南洋風味的蝦皇麵！不只主餐吸睛，連飲料都超繽紛，價位落在50元到240元之間，是個兼具美味與選擇多元的好地方！
這家店位於桃園美食聚集的同德十街附近，周邊選擇非常多！
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店家名稱：吹南風 台南蝦仁飯 湳洋蝦湯麵
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所在地址：臺灣桃園市桃園區同德十街19號
走進「吹南風」，滿眼都是日式昭和風的裝潢，文青感十足。空間寬敞，可以容納28人左右。
店裡的水杯、餐具和調味料採自助式服務，沒有服務費，讓用餐體驗更自由！
菜單品項包括飯類、麵類、小菜和飲品，價位在50元到240元之間，每人低消150元。點餐時只要掃桌上的QR Code，結帳則是飯後進行，非常方便。
香腸蝦仁飯
香腸帶著鹹香滋味，搭配整隻大蝦仁，還有白飯上淋的甜鹹醬汁，整體超有台南味！蝦子是完整的鮮蝦，口感Q彈，讓人一口接一口停不下來。
台南蝦仁飯 / 雙倍蝦仁丼
蝦仁飯的分量依大小碗不同，超愛蝦的人一定要點雙倍蝦仁丼！滿滿的蝦仁幾乎蓋住整碗飯，每口都能咬到Q彈鮮甜的蝦仁，真的是幸福感爆棚！
馬來大排檔叻沙蝦湯麵
蝦皇麵提供五種選擇，麵條有意麵和烏龍麵可選。用料包括炸蝦球、蝦丸、黃金炸魚片、高湯燉蛋等，非常豐富！叻沙湯頭濃郁帶微辣，蝦子吸飽湯汁後口感更加層次分明，但記得趁熱吃，這樣炸衣口感才最棒。
基隆甜不辣
外酥內軟的基隆甜不辣，鹹香味濃郁，搭配酥脆的外皮口感，真的讓人上癮！
蔥油手撕雞
手撕雞肉質軟嫩，鹹香入味，搭配底部的豆芽稍微中和油膩感，是一款中規中矩的小菜。
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店家/景點資訊
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店家名稱：吹南風 台南蝦仁飯 湳洋蝦湯麵
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所在地址：臺灣桃園市桃園區同德十街19號
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營業時間：11:30am-13:30pm | 17:00pm-20:00pm
週一、日公休
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店家電話：03-3251910
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備註資訊：
✔每人最低消費150元
✔免收服務費
交通資訊
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