藏在巷弄裡的「吹南風」，真的低調到讓人差點錯過！這家店外觀是滿滿日式昭和風，裡面又有濃濃的文青感，不知道的還以為是間日式復古咖啡廳，結果居然主打台南蝦仁飯和南洋風味的蝦皇麵！不只主餐吸睛，連飲料都超繽紛，價位落在50元到240元之間，是個兼具美味與選擇多元的好地方！

這家店位於桃園美食聚集的同德十街附近，周邊選擇非常多！

走進「吹南風」，滿眼都是日式昭和風的裝潢，文青感十足。空間寬敞，可以容納28人左右。

店裡的水杯、餐具和調味料採自助式服務，沒有服務費，讓用餐體驗更自由！

菜單品項包括飯類、麵類、小菜和飲品，價位在50元到240元之間，每人低消150元。點餐時只要掃桌上的QR Code，結帳則是飯後進行，非常方便。

香腸蝦仁飯

香腸帶著鹹香滋味，搭配整隻大蝦仁，還有白飯上淋的甜鹹醬汁，整體超有台南味！蝦子是完整的鮮蝦，口感Q彈，讓人一口接一口停不下來。

台南蝦仁飯 / 雙倍蝦仁丼

蝦仁飯的分量依大小碗不同，超愛蝦的人一定要點雙倍蝦仁丼！滿滿的蝦仁幾乎蓋住整碗飯，每口都能咬到Q彈鮮甜的蝦仁，真的是幸福感爆棚！

馬來大排檔叻沙蝦湯麵

蝦皇麵提供五種選擇，麵條有意麵和烏龍麵可選。用料包括炸蝦球、蝦丸、黃金炸魚片、高湯燉蛋等，非常豐富！叻沙湯頭濃郁帶微辣，蝦子吸飽湯汁後口感更加層次分明，但記得趁熱吃，這樣炸衣口感才最棒。

基隆甜不辣

外酥內軟的基隆甜不辣，鹹香味濃郁，搭配酥脆的外皮口感，真的讓人上癮！

蔥油手撕雞

手撕雞肉質軟嫩，鹹香入味，搭配底部的豆芽稍微中和油膩感，是一款中規中矩的小菜。

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