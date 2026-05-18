桃園在地30年正林記韭菜盒！每天限時3小時，無油乾烙餡餅皮薄多汁。

正林記韭菜盒一週僅營業 4 天，且每天只開賣 3 個小時。主打堅持不放油的乾烙手法，現點現做的餡餅吃起來皮薄多汁且毫無油膩感，成為許多在地人下午茶與點心的首選。

這間隱身於桃園區中正路、慈文國中旁的無名小攤，若非看見長長的排隊人潮，實在容易擦身而過。攤車上由 3 位工作人員分工合作，桿麵皮、包餡料、煎餅與結帳打包，忙碌的雙手從未停歇。由於餐點皆為現點現做，加上乾烙需要時間，現場排隊必須具備些許耐心，不想久候的食客強烈建議事先打電話預訂。店內甚至有販售冷凍餡餅，方便顧客帶回家使用氣炸鍋或平底鍋自行加熱享用。

銅板價格選項多，無油乾烙不油膩

攤位上販售的品項簡單純粹，包含招牌韭菜盒、蘿蔔絲餅、豬肉餡餅、牛肉餡餅以及古早味紅茶，價格落在 15 至 50 元之間，高性價比的銅板價位相當親民。餡餅皆採用獨立紙袋包裝，得益於堅持不油炸、不放油的乾烙作法，帶回家享用時紙袋表面依舊乾爽，完全沒有傳統煎餅常見的泛油狀況。

牛肉餡餅大爆汁，皮薄餡多肉鮮甜

剛出爐的半月型牛肉餡餅熱氣騰騰，大口咬下必須小心燙口。裡頭包覆的肉質軟嫩鮮甜，搭配洋蔥點綴，滿滿的鮮甜肉汁瞬間在口中迸發。僅靠著簡單純粹的調味，便能帶出牛肉本身的濃郁香氣，外皮薄脆且內餡飽滿，是攤位上不容錯過的熱銷品項。

蘿蔔絲餅味清爽，特製辣醬更對味

另一款熱門的蘿蔔絲餅則展現了截然不同的風味。餅皮內包入了滿滿的清甜蘿蔔絲與冬粉，調味清爽且毫無負擔，非常適合作為下午解饞的小點心。喜愛重口味的食客，強烈推薦淋上一點店家現場提供的辣醬與醬油膏，微辣的刺激感能讓整體風味更加出色。

正林記韭菜盒

所在地址：桃園區中正路839號

店家電話：0968870668

營業時間：週一～週四14：30～17：30；週五～週日公休

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