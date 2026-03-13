桃園隱藏版鹿野桶仔雞！3斤大烤雞附滴雞湯，皮香肉嫩會爆汁。

桃園市區的「總店花東鹿野土雞桶仔雞」，嚴選來自花東縱谷天然養殖的黑羽土雞，搭配獨門中藥材慢火現烤，買烤雞更附贈珍貴的純滴雞湯。

座落於桃園市桃園區南華街與博愛路轉角處的「總店花東鹿野土雞桶仔雞」，雖然店面外觀低調且隱蔽，卻憑藉著極具實力的美味在饕客間口耳相傳。店家堅持選用來自花東鹿野、在自然環境下生長且標榜無施打抗生素與生長激素的優質黑羽土雞。每隻重達 3 斤的肥美全雞，在經過獨門中藥材費時醃漬後，皆須放入爐中慢火烘烤長達 1 個多小時，才能完美鎖住鮮甜肉汁與豐富層次。由於堅持現點現烤且工序繁複，現場極少備有多餘的現貨，強烈建議旅客務必提前透過電話完成預約，以免抵達現場時向隅撲空。

隱身巷弄需預訂，花東鹿野黑羽雞

總店花東鹿野土雞桶仔雞的地理位置極為隱密，確切座落於桃園市南華街 167 號 1 樓。狹小的巷弄雖然不利於長時間停車，但多數顧客皆為事先預訂，僅需於店門口暫停即可迅速取貨，動線規劃相當流暢。店內最具指標性的靈魂食材，便是來自花東縱谷天然養殖的黑羽土雞。這些在純淨環境中成長的優質雞隻，肉質表現遠比一般市售雞肉更加緊實且極具彈性。店家更嚴格把關食安品質，確保所有土雞皆無殘留抗生素與生長激素，讓饕客在享受大口吃肉的痛快之餘，也能兼顧健康與安心。

獨門藥膳慢火烤，金黃焦亮肉多汁

為了完美呈現土雞的極致風味，店家在烘烤前會先使用精心調配的獨門中藥材進行深度醃漬，讓藥膳的溫潤香氣徹底滲透進每一寸雞肉之中。每隻重達 3 斤的巨無霸烤雞，皆須由師傅精準掌控火候，在特製的桶爐內慢火烘烤超過 1 個小時。這個費時的過程不僅能將外皮逼出金黃焦亮的誘人色澤，更能將鮮甜的肉汁完美封鎖於緊實的肉質肌理內。出爐後的烤雞不僅香氣四溢，輕輕一扭便能達到骨肉分離的完美境界，咀嚼間散發的淡淡藥膳清香與豐盈肉汁，交織出令人難以抗拒的絕佳口感。

貼心手套防燙傷，純滴雞湯最精華

在包裝與服務細節上，店家展現了極致的貼心與專業。剛出爐的烤雞會被妥善放置於專屬的保溫提袋內，確保顧客帶回家後依然能品嚐到溫熱的絕佳風味。有別於一般僅提供單薄塑膠手套的烤雞店，這裡更額外附贈了防燙的厚實棉手套，讓顧客在享受手撕烤雞的樂趣時，完全不必擔心被高溫肉汁燙傷。而最受饕客讚賞的隱藏版亮點，絕對是隨餐附贈的那一整碗「純滴雞湯」。這份匯集了全雞精華的頂級高湯，無論是直接用來蘸取雞肉增添濕潤度，或是拿來拌飯、炒菜，皆能讓料理的鮮甜層次瞬間昇華。

菜單品項價格明，兼賣自製軟歐包

在產品選項方面，店內除了最具人氣的現烤桶仔雞之外，亦有販售未經烹調的生鮮土雞與特製的藥膳滷包，提供喜歡親自下廚的顧客買回家細細燉煮。若有購買藥膳雞湯的需求，同樣必須提前 1 天向店家進行預訂。此外，這間充滿驚喜的烤雞專賣店，竟然還有兼賣老闆自製的手工貝果與軟歐式麵包。極度推薦將軟嫩的烤雞肉片搭配生菜，夾入充滿麥香的歐式麵包中一同享用，再淋上些許鮮甜的滴雞湯，中西合璧的創意吃法不僅極具飽足感，更能將烤雞的美味發揮得淋漓盡致。