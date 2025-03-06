牛山．牛肉麵．燒肉飯

牛山是桃園牛肉麵燒肉飯知名店家，一天只賣3.5小時，還沒開門店門前就滿滿排隊人潮，賣完還會提早收攤，不排隊吃不到的超划算牛肉麵，根本是桃園藝文特區的隱藏寶藏店家。湯頭是牛山．牛肉麵．燒肉飯自製，加入牛大骨、蔬菜等每天經過長時間熬煮，一踏進牛山．牛肉麵．燒肉飯就會看到熱氣奔騰炊煙裊裊大鍋滾煮湯頭，招牌清燉牛肉麵料超實在豐富，一碗裡面牛腱牛尾牛肋排通通有，肉控真的超級滿足，是佛心的牛肉麵店家。另外牛山．牛肉麵．燒肉飯必點燒肉飯則是肉疊得像小山丘，搭配北海道產的夢美人米，其他小菜、甜點更是道道無雷，吃完真的可以理解為何大排長龍啦，桃園牛肉麵牛山．牛肉麵．燒肉飯推薦給軟絲們。

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這是軟西吃完牛山．牛肉麵．燒肉飯時，外面的排隊盛況，桃園牛肉麵 營業中就可以看到長長人龍，記得先來抽號碼牌再到旁邊座位區休息稍等囉。

桃園牛肉麵推薦 牛山．牛肉麵．燒肉飯用餐環境

位於桃園藝文特區附近的牛山．牛肉麵．燒肉飯，晚上六點才開始營業，營業時間前已經有超多人在門口排隊，真的是不排個一小時吃不到，為了美食等待得心甘情願，牛山．牛肉麵．燒肉飯不愧是桃園知名排隊名店之一。

牛山．牛肉麵．燒肉飯座位大約2-4人座，座位間距滿近的，用餐時間可說是相當熱鬧，人潮絡繹不絕，畢竟每天只賣三個半小時，除了招牌份量大燒肉飯、料多味美清燉牛肉麵外，牛山．牛肉麵．燒肉飯還有限量的牛膝大骨，讓不少饕客趨之若鶩，文末有牛山．牛肉麵．燒肉飯菜單可參考喔。

桃園牛肉麵推薦 牛山．牛肉麵．燒肉飯美食介紹

牛山．牛肉麵．燒肉飯開放式的廚房，用餐期間卻完全不會有難聞油煙油耗味，店內明亮乾淨，一進門就可以看到冒出滾滾白煙的超大鍋湯頭，隨著陣陣飄出的肉香氣，自製熬煮的湯頭就是牛山最厲害的精華招牌，每天用滿滿牛骨、牛尾、牛肋和蔬菜等下去經過長時間熬煮，牛肉鮮甜精華已牢牢鎖在湯頭中，喝起來不死鹹又清甜。

看著師傅在廚房大展身手忙進忙出的模樣，時不時從各桌飄來牛肉香氣，加深了客人的飢腸轆轆程度，好在牛山．牛肉麵．燒肉飯上餐速度快，很快就可以把美味牛肉麵送上桌啦。另一側還能看到師傅正在大火烤肉，是另一道牛山．牛肉麵．燒肉飯招牌必點的燒肉飯。

麵條部分選用波浪麵，現點現煮保有麵條Q彈度，吃來更有厚實口感帶嚼勁。

清燉牛肉麵(NT260)

牛山．牛肉麵．燒肉飯這碗清燉牛肉麵有牛腱、牛尾、牛筋、牛肋排，一整碗滿滿的料居然只要260!!!不愧是桃園牛肉麵 評分最高的店家之一，看這豐富的牛肉們，都會很想問老闆真的有想要賺錢嗎!!?!?!

這真的是看過數一數二大塊的牛筋，超有韌度而且還不只一塊，整碗牛肉麵滿滿的料吃完不空虛，加上波浪麵更有厚度飽足感，難怪是牛山．牛肉麵．燒肉飯招牌必點，料多實在超划算。

除了牛筋外，還有牛尾、牛腱，根本就是牛肉百科全書的一碗牛肉麵，湯底蔬菜甜香，雖說是清燉，但喝起來也是相當夠味，醇香濃郁，入口暖胃又齒間留香。

這個牛肋排，超大一個，而且肉質嫩得無可挑剔，輕輕用筷子就骨肉分離，肥瘦兼具，吃來油脂豐富鮮美，肉控會感到十分滿足。

招牌燒肉飯(NT300)

看這招牌燒肉飯滿滿的牛肉，這份量價錢很佛心，柯柯直說如果開在家裡附近絕對會想天天報到，淋上果香燒肉醬，再放上蒜片，打上一顆黃澄澄蛋黃實在太療癒。

牛山．牛肉麵．燒肉飯選用龍眼木大火燒出肉質香氣，讓菲力帶焦香味，吃起來卻是超級軟嫩，馥郁帶果香甜氣，裹著蛋黃稠滑順，再搭配來自北海道產的夢美人米，肉多多米粒飽滿彈牙，肉汁滲入飯中肉香鮮美，難怪這碗燒肉飯桌桌都會點!

燒肉飯跟乾拌麵都會附上一碗牛肉湯，裡面還有一些牛腱肉，非常有誠意的一碗湯。

老譚酸菜乾拌麵(NT220)

牛肉乾拌麵搭配脆爽酸菜，鹹酸有勁滿足香氣，把醬跟麵拌在一起簡直超絕，口口酸香層次豐富，喜歡古早味酸菜牛肉麵的選這碗準沒錯。

薄嫩牛腱肉淋上燒肉醬，本身的肉質已經相當軟嫩了，淋上醬更增添香氣，麵條超Q彈，沾醬後鹹鹹甜甜好入口。

果醋魚皮(NT78)

點餐的時候牛山．牛肉麵．燒肉飯店員有告知魚皮會有點小辣，但軟西吃來覺得相當酸溜開胃，如果凍般滑Q有彈度。

香菜胡麻皮蛋豆腐(NT78)

不太敢吃皮蛋的軟西覺得牛山．牛肉麵．燒肉飯的皮蛋滿清爽，胡麻醬堅果香氣清爽搭配鋪天蓋地香菜，蓋過皮蛋本身的重鹹，作為小菜和諧涮嘴。

秘製牛山滷味(NT78)

牛山．牛肉麵．燒肉飯滷味超大一盤疊成像小山丘，以這價錢來說好佛心，裡面有海帶、豆乾、豆腐等，淋上牛山．牛肉麵．燒肉飯特製醬汁飽滿鹹甜。

豆乳翠綠黃瓜(NT68)

小黃瓜本身水潤多汁，咬下去會喀擦作響，很像爽口泡菜的感覺，搭配有辣度的稠綿顆粒感甜口豆乳醬，消暑沁涼又提神醒腦。

東港水雲菜(NT68)

水雲菜吃起來黏滑，有著海帶脆度又有潤順口感，清爽解膩。

濃厚卡士達布丁(NT80)

這個布丁超級紮實綿滑，是柔嫩感蛋香清雅的滑口布丁，加入香草籽香氣十足，沒想到牛山．牛肉麵．燒肉飯牛肉麵很厲害，布丁也是必點品項阿!

手打冬瓜檸檬(NT98)

酸度適中，爽順的冬瓜檸檬很適合搭配有辣度的小菜們，來牛山．牛肉麵．燒肉飯記得點杯解渴!

牛山奶茶(NT50)

奶茶奶香濃厚醇不膩口，喝起來相當清透。

桃園牛肉麵推薦 牛山．牛肉麵．燒肉飯菜單

牛山．牛肉麵．燒肉飯

雖說要吃到牛山．牛肉麵．燒肉飯招牌牛肉麵、燒肉飯，至少都要排隊一個小時起跳，但是吃過之後完全可以理解為什麼大家願意排隊，牛肉麵的料超豐富，燒肉飯更是肉多醬香，根本是桃園藝文特區隱藏寶藏店家，推薦軟絲們可以五點左右就來牛山．牛肉麵．燒肉飯排隊，第一批入店就能吃到熱騰騰清燉牛肉麵。先在外面抽號碼牌等待叫號，入店後掃QR CODE點餐，再到自助機台結帳，稍等一下下就可以自助取餐了，牛山．牛肉麵．燒肉飯不收服務費，無訂位皆現場候位，無外帶外送，想吃招牌牛肉麵和燒肉飯的朋朋記得早點來排隊，以免賣完向隅，桃園牛肉麵牛山．牛肉麵．燒肉飯推薦給軟絲們。

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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牛山．牛肉麵．燒肉飯可以訂位嗎? 牛山．牛肉麵．燒肉飯無訂位，皆採現場候位。 牛山．牛肉麵．燒肉飯有限時用餐嗎? 牛山．牛肉麵．燒肉飯用餐限時50分鐘。