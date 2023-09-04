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跟著軟西看下去

▻原文:忠孝敦化咖啡廳推薦》Mois cafe◅

咖白相間位於轉角處的Mois cafe，在忠孝敦化站附近建起了一個歐風三角窗咖啡廳，雖然台灣的天氣酷熱難耐，但坐在Mois cafe戶外座位區一秒置身浪漫花都巴黎，曬曬太陽吸收點維他命C，跟姐妹享用豐盛早午餐，再愜意不過了。

忠孝敦化咖啡廳 Mois cafe用餐環境

Mois cafe由4個香港人共同打理，MOIS原來是法文月的意思，不分日月都愛你，超可愛的燙金Slogan就鑲在小碎石板上，踏上Mois cafe先被這告白撩到XD。

Mois cafe沉穩暗色系木桌椅讓人更有置身歐洲小餐酒館之感，尤其Mois cafe周末又營業到深夜，夜貓子可以來喝杯小酒看著東區街坊間來往人潮。

Mois cafe座位不算太多，大約就5、6桌圓桌，桌距相對也比較近一些，會讓軟西想起那些在香港旅遊的日子，不管是咖啡廳或是快餐店也總是這樣摩肩擦踵，近得感受得到鄰座間的動靜，算是地狹人稠香港的一大特色，雖然空間不大，但莫名有種熱鬧親切感，既來之則安之，就拋下煩憂，跟姐妹們一起來吃頓好料的忠孝敦化美食吧。

Mois cafe有插座、低消一杯飲品、用餐限時兩小時，其他咖啡廳可參考軟西的台北咖啡廳、板南線咖啡廳、東區咖啡廳推薦。其實Mois cafe距離兩個捷運站都不算太遠，交通便利，忠孝復興咖啡廳推薦給軟絲們。

忠孝敦化咖啡廳 Mois cafe美食介紹

MOIS大早餐(NT400)

Mois cafe早午餐相當豐盛，炒蛋超滑嫩且滿溢蘑菇香氣，培根和香腸脆口，最驚豔的是酥得一咬下去天女散花般四散的可頌，融在嘴裡細緻奶香爆棚，加不加奶油都可感受到那富裕酥香。

法式吐司配焦糖香蕉(NT320)

雖說是法式吐司，但軟西跟姐妹都覺得比較像布里歐口感，膨鬆柔軟中帶有奶蛋甜香，吸入冰淇淋後更有股順滑爽口，堅果顆粒感細細穿梭，份量大有飽足感的一份甜點，簡直也可以當作早午餐了!

焦糖直接巴在香蕉上微微苦甜，薄脆和軟綿香蕉形成強烈對比，一口吃下糖衣融在嘴裡帶淡淡焦香，再來才是撲鼻香蕉果香，這組合滿有意思!

焦糖瑪琪朵(NT170)

琴通寧(NT380)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

姐妹的咖啡和軟西的琴通寧，真要說起來覺得是基本調酒380有點小貴，而且沒有其他無咖啡因選項有點可惜阿哈哈，希望之後Mois cafe能有更多選擇，但是瑕不掩瑜，還是個非常適合跟姐妹喝忠孝敦化下午茶的好地方。

忠孝敦化咖啡廳 Mois cafe菜單

Mois cafe

新開幕的Mois cafe，沉穩咖白風格在忠孝敦化站打造了一個歐風小角落，餐點有甜有鹹，雖然選擇還不算太多，但來飽餐一頓或是和姐妹喝杯咖啡聊是非都很適合，有插座、可訂位，用餐限時2小時，忠孝敦化站美食推薦給軟絲們。Mois cafe一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、板南線咖啡廳、東區咖啡廳推薦中。

▻原文:忠孝敦化咖啡廳推薦》Mois cafe◅

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Mois cafe ✓Mois cafe地址：台北市大安區大安路一段31巷27號1樓(地圖點我) ✓Mois cafe交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)忠孝敦化站 ✓Mois cafe電話：02-27781068 ✓Mois cafe營業時間：五六12:00-23:00，二到四、日12:00-20:00，周一公休 ✓Mois cafe臉書粉絲團：Mois cafe FB ✓Mois cafe instagram：Mois cafe IG ✓備註：可訂位、低消一杯飲品/人、有插座(免費)、用餐限2小時

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