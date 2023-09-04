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> 圖文創作 > 【苗栗三義住宿推薦 】精選三義好評民宿，結合周邊景點一起玩

【苗栗三義住宿推薦 】精選三義好評民宿，結合周邊景點一起玩

2023-09-04 13:30:13 好好玩 人氣：104
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窩客好文

好好玩

發表篇數：709篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：苗栗縣 > 三義鄉

造訪商家：卓也小屋(苗栗縣民宿154號)
phone037-8799-198
place苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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近幾年苗栗旅遊風氣漸盛，其中，三義地區從以前就是很知名的旅遊勝地，從三義木雕街、木雕博物館、到近年的勝興車站龍騰斷橋、鐵道自行車、還有手作潮興起而火紅的鴨箱寶、陶木手作工房…等，每到假日就吸引許多遊客前來三義，這麼好玩的地方，玩一天當然是不夠的，那麼晚上就夜宿三義吧！推薦熱門苗栗三義住宿三義民宿，有平價便宜、親子友善、寵物友善等，評價高回訪率高的住宿，很適合三五好友、情侶約會、親子住宿一起來！

圖片來源：IG@yuyun1111

重點整理：

苗栗三義住宿推薦清單

  1. 卓也小屋度假園區
  2. 樹也ChooArt Villa
  3. 向草語蟲
  4. 尋路苗栗綠波浪
  5. 向陽田園

苗栗三義住宿地圖

持續更新 歡迎下載

苗栗三義住宿地圖

苗栗三義住宿│卓也小屋度假園區 

【苗栗三義景觀住宿】
地址： 苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9電話：(03)787-9198
訂房優惠：│
景點攻略：隱藏在苗栗三義的熱門景點【卓也小屋】，一泊二食體驗染藍染DIY，露營星空泡泡屋
照片來源：IG@ashily317

苗栗知名景點卓也小屋】就像是座森林小鎮，鄉村自然風完美融入客家元素，傳統中帶點異國風的園區非常迷人，由整排小木屋所構成的商店街，彷彿像東南亞的水上渡假小屋般，非常有異國風情。園區內除了用餐、拍照以外，最重要的是入住民宿以及藍染文化體驗。>>更多景點介紹

照片來源：IG @nevinhu

苗栗三義住宿│樹也ChooArt Villa 

【苗栗三義景觀住宿】
地址： 苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1電話：(03)788-1712
訂房優惠：
照片來源：IG @eric_huang_cheng_jui

位在山巒綿延的三義山坡上，滿滿的樟樹森林裡，隱藏著一處曾獲得「國際建築奧斯卡獎」全球首獎殊榮的台灣之光【樹也ChooArt Villa】，形容它美到翻掉一點也不為過。

幾乎保留原始生態，將階梯、步道等融入自然環境，因此整座建築就像從土裡生成般和諧，還能見到樟樹穿梭在建築物內的特殊景象。透過大片落地窗的自然光線，在室內卻能像沉浸在森林一般的氛圍，還有五星級飯店超高規格，這與大自然和諧共處的美簡直令人陶醉。

照片來源：IG@eric_huang_cheng_jui

苗栗三義住宿│尋路苗栗綠波浪 

【苗栗三義親子住宿】
地址：苗栗縣三義鄉龍騰3-6電話：0902-009562
訂房優惠：│AsiaYo優惠
照片來源：IG @0w0.mio

著名的「薰衣草森林」是森林花園的造夢者，令人不禁愛上的清新風格，這間薰衣草森林體系下的【緩慢；尋路 三義綠波浪】，承襲著薰衣草森林的白色建築與舒服木質色調，兼顧質感又能放鬆的空間，必會是你的苗栗住宿首選。因位置較為偏鄉，因此進入宿周邊就能感受被森林擁抱的感覺。每間房間都設有大片落地窗，以及露台，來這裡不只是過夜，更是能讓你體驗慢活步調的生活，離開時帶走的將是滿滿的正能量。

照片來源：IG @0w0.mio

苗栗三義住宿│慕哲哈比屋 

【苗栗三義景觀住宿】
地址：苗栗縣三義鄉廣盛村重河路32412
電話：(03)787-2935
訂房優惠：│
照片來源：IG @sandyfeng1129

苗栗三義【慕哲哈比屋】，白色圓筒形建築物，外型簡潔俐落，但走進室內後卻是處處充滿鄉村藝術感的溫馨空間，利用植栽、國外進口的獨特裝飾品、甚至還有真正的壁爐等打造出極具歐洲情感的感覺，設置多處公共區域也是到訪的旅人能在此交流放鬆的角落。
住宿區也不馬乎，法國空運來台的木門、多處歐風的木拱門、地上磁磚與房間各項桌椅設備都不盡相同，甚至到水龍頭都有花紋的小細節，極簡又溫暖的客房還有陽台的花花草草，加上位處寧靜小巷讀受打擾，兩旁還看得到季節限定落羽松，是個彷彿隱居於世外桃源的民宿。

照片來源：IG ＠ada_teacher

苗栗三義住宿│向草語蟲 

【苗栗三義包棟住宿】
地址：苗栗縣三義鄉50-1號
電話：0980-308805
訂房優惠：AsiaYo優惠
照片來源：IG＠ hc09_25

向草語蟲】與熱鬧的勝興車站相隔不到三分鐘的車程，是間剛落成不久的民宿。建築外觀像一座美術館般，以沈穩的幾何設計搭配木質色調，周圍則被翠綠蓊鬱的森林圍繞著，宛若一處與世隔絕的山林秘境。
民宿內部延續外觀沈穩的設計，無論格局還是家具擺設，都散發著既高貴又不過於華麗的舒適美感，大片落地窗讓溫暖的陽光灑進屋內，搭配窗外的怡然景色，【向草語蟲】的每個角落都讓人想靜靜待著享受這慢活的森林體驗。

照片來源：IG＠ berry_0608

苗栗三義住宿│桐鄉民宿 

【苗栗三義平價住宿】
地址：苗栗縣三義鄉水美街257-1號 
電話：0908 037 739
訂房優惠：│
圖片授權：IG @shiuan_0921

【桐鄉民宿】座落在這條賦予樹木第二生命的觀光走廊中，被大自然環繞，讓您彷彿置身於一個世外桃源。獨棟的三層樓建築，整體感覺乾淨舒適，簡約而不失溫馨。桐鄉民宿房間內的擺設很有在地特色，如用木材打造的傢俱和客家花布的布料，讓您感受到像家一樣的氛圍。在桐鄉民宿，您還可以享受到桐鄉的手做豐盛早點。民宿附近的景點也不容錯過，例如三義木雕博物館、火炎山和勝興車站等，桐鄉民宿的服務親切、設施完善、環境清幽，是到苗栗三義旅遊的絕佳住宿選擇。

圖片授權：IG @shiuan_0921

苗栗三義住宿│向陽田園 

【苗栗三義親子住宿】
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9-5號 
電話： (03)787-4028
訂房優惠：│
圖片授權：IG @yuio515

位於苗栗三義的【向陽田園民宿】，是一個充滿自然美景和田園風光的度假勝地。民宿主人在這裡整理一片屬於自已的園區，保留森林、生態，讓人感受到綠意與花卉滿佈的美好。民宿的住宿環境舒適寬敞，有多種房型可以選擇，每一間房間都是經過精心設計和佈置的，融合許多手作木工、彩繪與空間設計，希望能讓人感受到更多三義的在地文化。民宿的周邊還有許多知名景點，是一個舒適、自然、充滿活力和生氣的地方，適合想要遠離城市喧囂、放鬆心情、享受田園風光的人們，也是一家庭、朋友和情侶度假的好選擇。

圖片來源：向陽田園民宿

苗栗三義住宿 | 三義好珈農庄-農家民宿 

【苗栗三義咖啡住宿】
地址：苗栗縣三義鄉外莊62-6號
電話：0933-523928
訂房優惠：│

好珈農庄是以日本的農家民宿做發想，民宿女主人曾經前往日本長野的農家民宿學習一年，將日本的農家民宿風格帶回了台灣，希望將無毒無化肥的健康生活方式，傳達給更多的人。來到這裡住宿的遊客們，可以參加農事體驗、咖啡DIY、生態導覽，吃著民宿主人自己種的無毒蔬果，用著親近環境的天然手工皂，住在日式房間裡，望著窗外廣闊美麗的視野，想要逃離都市喧囂，就應該來這樣的民宿住上一晚，給自己一杯咖啡的喘息時間吧！

好珈自己也種咖啡，非常用心的在推廣台灣咖啡豆，每一顆咖啡豆從栽種開始，到收成烘烤製作，都是好珈一手包辦，來到好珈，你也可以跟著民宿主人一起學習如何製作自己的咖啡豆哦！烤完的豆子不僅可以現場研磨手沖，好珈非常貼心的留下一半，不定時的寄送回去給你，試想當你遊玩回家後的某天，突然收到這樣的禮物，腦中浮現起當初在好珈悠閒愜意的渡假生活，不覺得非常幸福嗎。

圖片來源：IG@sallycafe15 日式房間空間相當大，坐在小書桌前就著陽光，感受歲月靜好，
圖片來源：IG@sallycafe15    咖啡豆DIY，自己烘咖啡豆
圖片來源：IG@fliyoxus

苗栗三義住宿 | 福軒養生館 

【苗栗三義景觀住宿】
地址：苗栗縣三義鄉雙潭村雙連潭155號
電話： 037-879177
訂房優惠：│

福軒養生館距離三義交流道開車約15分鐘左右，從車聲隆隆的高速公路下來，一拐彎週遭就瞬間寧靜了下來，彷彿遺世獨居的福軒養生館，就這麼靜靜的矗立在三義的山腰之上，民宿的外觀充滿著綠色植物，與它的名字相當符合─養生，這裡的房間也同樣配合著週遭景色，是位於森林裡頭的獨棟小木屋，每間木屋房間都配有大片落地窗，讓你可以輕鬆的躺在床上，欣賞美麗的山林景色，當然你也能走到陽台上，愜意的吸收森林芬多精，來趟大自然的森林浴。

來到福軒養生館，可千萬不要為了睡覺而放棄吃早餐哦，這裡的早餐使用的都是在地食材，雖然只是簡單的清粥小菜，但是每樣都吃得到食材的原味，是民宿精心製作的養生餐點，如果錯過就真的太可惜了。

圖片來源：福軒養生會館
圖片來源：福軒養生會館

苗栗三義住宿 | 旅人藝棧 

【苗栗三義平價住宿】
地址：苗栗縣三義鄉廣聲新城11巷1號
電話：0988197761
訂房優惠：│

旅人藝棧就位於三義木雕博物館旁邊，走路便能到達，顧名思義，旅人藝棧是相當具有藝術氣息的一間民宿，2015年民宿主人為了照顧孩子，放棄了城市的生活，回到了父親的家鄉三義，近而遇見了這棟老房子，主人家與旅客的緣份就此展開。

來到旅人藝棧，你總有一種身在畫廊的錯覺，男主人承襲了父親的藝術血液，將民宿佈置得不只是民宿，他希望旅人藝棧不只是旅客短暫的落腳之處，同時也能是藝術家與各地人民的展演空間。因此，這裡的每間房間用色總是強烈卻又和諧，再掛上幾幅藝術家畫作，將藝術融於生活中，給來休息的旅人們，不只得到身體的休息，也能獲得心靈上的饜足。

圖片來源：IG@shenbeilife
圖片來源：IG@csy7601g

苗栗三義住宿 | 三義竺夢園民宿 

地址：苗栗縣三義鄉八股路館前八巷1-5號
電話：0968-695-989
訂房優惠：│

【苗栗三義平價住宿】竺夢園民宿住於三義藝術村裡，這裡的民宿眾多，比鄰而居，週遭環境清悠非常安靜，女主人黃小姐就像個親切的媽媽，熱心的提供旅遊景點，以及路線規劃的建議給每位入住的旅客。不論是民宿主人的溫暖熱情，或是乾淨小巧的房間，豐盛美味的早餐，都讓每位遊客感到如同在家般的溫暖，若你不喜歡傳統飯店冷硬死板的感受，那麼你絕對該選擇竺夢園這樣的溫馨小民宿。

竺夢園所在的三義藝術村，住於三義市區半山腰，晚上光害極少，天氣好時抬頭便能見到滿天星斗，就連銀河都能窺見一二，週遭種植許多的櫻花樹，每年的一二月，住在這裡將窗戶打開便是紅色櫻花映入眼簾，再加上親民的房價，每到櫻花季，房間總是立刻滿房，建議旅客儘量提早訂房。

圖片來源：三義竺夢園民宿
圖片來源：IG@bruce570318

苗栗三義住宿 | 福田瓦舍 

【苗栗三義寵物友善住宿】
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村1鄰龍騰26號
電話：0972024215
訂房優惠：│

福田瓦舍的外表相當古樸，走進這樣用紅磚砌成的獨棟建築，像極了小時候前往奶奶家過夜的感覺，園裡的花花草草都是民宿主人親手種植的，園裡設備相當多元，涼亭、生態池、果園、荷花池、咖啡屋，都是旅客喜愛福田瓦舍的原因之一，離開了生活壓力，住進福田瓦舍提供的世外桃源，就讓我們偶爾把寶貴的一天浪費在這美好的事物上吧。

福田瓦舍的房間除了典雅的套房外，也有多人房型的景觀小木屋，相當適合朋友及家族出遊，如果家裡有毛小孩，這裡也有部分寵物友善住宿房型，預訂時記得先告訴民宿哦！另外民宿也提供了多項付費活動給旅客參加，坐在景色悠麗的咖啡廳來個下午茶，或者親自手作客家擂茶，都是很適合度過假日的選擇。

圖片來源：IG@wei920530
圖片來源：IG@cashbaby1202 裝潢很有味道的咖啡廳吧台
圖片來源：IG@goldfish0221 紅磚蓋成的圓拱門，在台灣很少見

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