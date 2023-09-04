以台中彌月蛋糕、台中喜餅、台中伴手禮聞名的四月南風卡斯提拉不僅卡斯提拉長崎蛋糕好吃，各種伴手禮也廣受歡迎。因應中秋節送禮推出十多款伴手禮盒，其中我們最愛月兔躍福中秋禮盒，雙層旋轉禮盒設計華麗貴氣充滿喜氣，內含4款人氣招牌商品，最特別的就是獨家創新口味柴魚燒，遵循古法拌炒出蜜汁柴魚，與軟綿細緻的綠豆沙交織出讓人驚豔的美味，我們一吃就愛上!中秋節送禮送這款四月南風月兔躍福禮盒絕對送到心坎裡，不論拜訪親友送禮、企業商務贈禮都適合，強烈建議挑選中秋伴手禮送禮之餘也要多買兩盒留著自己吃。官網訂購連結

四月南風門市地點、停車資訊

四月南風位在西屯區福科路靠近永福路，旁邊就是收費停車場交通很便利。也可以停在四月南風旁邊巷子裡有免費停車格，好停車這一點大加分。

四月南風彌月蛋糕 喜餅 伴手禮

走進店內馬上被眾多精緻的伴手禮盒吸引目光，我的天啊~超多組合每一款都好漂亮!

中式、西式各種禮盒排列整齊，手工餅乾、中式糕點、西式甜點一應俱全，不論彌月送禮、結婚喜餅或是平時拜訪親友伴手禮、企業商務贈禮 都可以在這邊找到適合的款式。

長崎蛋糕在日本稱為「卡斯提拉」，底層有卡滋卡滋的雙目糖增添口感，甜而不膩的卡斯提拉長崎蛋糕是很多人挑選彌月蛋糕首選，也是四月南風最有名的人氣招牌。

門市現場很多人自取都是大包小包一次帶好幾盒，這裡也有跟外送平台配合，想吃台中好吃長崎蛋糕也可以線上點餐喔。

門市有專區提供禮盒試吃，環境好漂亮。這裡平時都會接待彌月試吃或是喜餅品鑑的新人，採預約制，提供孕媽咪和新人完整的訂購服務。

店員服務親切，相當專業又有效率，預約好時間就可以坐下來慢慢試吃。

四月南風卡斯提拉蛋糕目前有原味、抹茶、巧克力3種口味，每一種底部都有雙目糖，脆脆的口感很加分，而且蛋糕綿密但不會甜膩超好吃!網友大讚台中最好吃的長崎蛋糕，我們吃過也很喜歡。很多人挑選彌月蛋糕都會選四月南風卡斯提拉蛋糕，不只送禮很有面子，平時買來自己吃也OK~

展示櫃中好多種彌月禮盒，卡斯提拉蛋糕、手工餅乾、油飯通通有，有需要的朋友可以電洽門市人員，服務很周到。

四月南風中秋禮盒 月兔躍福

今年月兔躍福中秋禮盒有AB兩款，內容幾乎相同，只差別在其中一項商品A款為松子蛋黃酥；B款則是柴魚酥。我們選擇月兔躍福A款中秋禮盒，馬上開箱分享給大家。

9/15前還有買一送一優惠，買月兔躍福禮盒就送柴魚酥禮盒，而且還是優惠價980元喔~

月兔躍福禮盒 優惠價980元/原價1280

以橘色為底色，兩側各有象徵健康長壽的仙鶴與富貴吉祥的錦鯉，共伴金色的皎潔明月，整個吉祥如意充滿祝福，送禮很有面子。

這一款月兔躍福A禮盒，上層有松子蛋黃酥、達克瓦茲；下層有柴魚燒、芝麻燒餅。

硬殼旋轉雙層禮盒包裝設計相當精緻有質感，拿到手就讓人喜歡。官網訂購連結

雀月之歡-柴魚燒

打開橘色包裝盒，裡面是傳統中式月餅，上頭還蓋了柴魚兩字。

這款柴魚燒是四月南風獨創的月餅新口味，我們第一次吃到這麼獨創的中式月餅，有別於傳統月餅的甜膩口感，這款內餡是遵循古法拌炒而成的蜜汁柴魚，味道好香啊~

紮實綿密的蜜汁柴魚甜中帶點微微鹹度，柴魚與芝麻越咬越香，跟外層的綿綿綠豆沙搭配得剛剛好，一入口就感受到香甜海味，這個柴魚燒意外的好吃!

酥鬆餅皮相當乾爽完全不油膩，吃起來很爽口，柴魚燒甘甜又飽滿的內餡越吃越涮嘴，沒吃過的朋友一定要試試。

松子蛋黃酥

中秋節當然少不了蛋黃酥，四月南風蛋黃酥除了選用紅土鹹鴨蛋，還加了松子仁包入紅豆沙中，口感更加分。

蛋黃酥的餅皮酥鬆好咬，大顆又飽滿的紅土蛋黃鹹香又帶點Q度，稍微回烤一下味道更香。

紅豆沙綿密細緻口感不錯，重點是甜度不會太高這一點我喜歡，還有加了松子果仁多了清脆口感，香氣更加分!

仙鶴登月 芝麻燒餅

切開來看內餡好豐富，從外而內分別是鹹中帶甜的肉鬆、綿密細緻的紅豆沙、Q彈麻糬、以及鹹香蛋黃，再加上燒餅上有滿滿的白芝麻，一整顆用料很實在。

整個口感多層次又非常紮實，真的是越咬越香，大人小孩都喜歡。

摩卡達克瓦茲

酥脆的達克瓦茲餅皮有著咖啡香氣與杏仁的甜味，還有綿滑的咖啡巧克力奶油內餡，滋味香甜好吃，是款大人喜歡的下午茶甜點。

四月南風月兔躍福禮盒 評論

四月南風每年中秋節都推出多款伴手禮盒，月兔躍福是今年新推出的禮盒款式，無論包裝還是內容物都很精緻討喜又好吃，尤其是四月南風獨創的柴魚燒，一入口就有滿滿鮮甜海味，我們吃過就愛上。另外松子蛋黃酥也很正點，飽滿的鹹蛋黃加上松子仁與紅豆沙，烤過後香氣好迷人。中秋節送禮挑選貴氣又好吃的伴手禮，這一款月兔躍福非常適合。

四月南風中秋禮盒優惠

一、月兔躍福禮盒原價1280元/中秋優惠980元，9/15前預購享早鳥優惠3盒2500元。

二、9/15前還有買一送一優惠，買月兔躍福禮盒就送柴魚酥禮盒。

三、其他中秋禮盒滿10盒享優惠價，請詳官網團購優惠(官網訂購連結)

四、中秋商品單筆滿2500元可選優惠二擇一:宅配免運 或是 門市自取加送卡拉餅。

四月南風卡斯提拉 資訊

官網: https://www.synf.com.tw/

粉絲團: https://www.facebook.com/April.synf

地址: 台中市西屯區福科路366號 (地圖)

電話: 04 2358 9887

營業時間: 10:00~19:00