[天母美食] 興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店 新開幕 台北中式料理包廂餐廳 #士林美食 @蛋寶趴趴go
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 士林區
榮獲2019~2022 台北米其林推薦的
【興蓬萊台菜海鮮餐廳】
2023年，於天母大葉高島屋開設旗艦店，
【興蓬萊台菜餐廳】大葉高島屋店
環境乾淨新穎，停車更方便！
其中的排骨酥、白斬放山雞、佛跳牆、羊奶埔土雞盅，
都是店內屹立不搖的必吃菜色，
喜歡吃台菜或中式料理的朋友，千萬別錯過！
#士林北投石牌天母美食
【興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店】
- 地址：台北市士林區忠誠路二段55號12樓
- 捷運：芝山站2號出口，步行20分鐘
- 電話：02-28771167
- 營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00
- 官網：興蓬萊
- 訂位：興蓬萊訂位
1987年創立於天母，
承襲著日據時代陳良枝老先生在北投創立的《蓬萊餐館》，
以濃郁台灣味的酒家菜為主，
是前總統李登輝等政商名流的最愛的餐廳，
2023年6月30日，在天母大葉高島屋12樓開設旗艦店，
就是要將台菜的好味道傳承給更多人品嚐！
店內裝潢簡約，帶點懷舊氛圍，
以6人座的圓桌為主，
多人聚餐、用餐、慶生都合適。
設有10~16人座的包廂，有低消。
【興蓬萊 大葉高島屋 菜單】
提供各式的經典台菜佳餚，
以及火鍋、家常小菜…等，
內用餐點需加收10％服務費。
【熱茶+花生】招待
上桌時，會先送上熱茶、花生，暖暖胃。
點好餐，等待一會，
好吃的餐點就陸續送上桌了！
【排骨酥】$355/2支
興蓬萊必吃招牌菜~~
特選台灣溫體黑毛豬肋排，
以秘方醃製後炸至金黃。
排骨酥厚實酥香，肉質腴美嫩口，
非常好吃！人人桌上都有一盤！
【軟玉酥豆腐】$250/4顆
這是一道看似平凡卻不平凡的料理！
炸過的嫩豆腐裡，
包著蝦仁、火腿片、香菜，
吃起來鮮香又有層次感，很特別！
【三杯透抽】$650
透抽鮮脆，搭著濃厚的九層塔，
醬香濃郁三杯味道很不錯，
份量很多，但也真的有點貴…
【絲瓜蛤仔】$320
絲瓜軟香，蛤蜊鮮甜，湯汁很下飯！
【金沙鮮蝦】$420
包裏著鹹蛋黃金沙醬的鮮香，
吃起來外酥內Q彈，鹹香味十足，
是道重口味的海鮮料理。
【客家小炒】$320
由多種配料組合而成的客家小炒，
口感豐富，鹹香有味，
單吃或配飯都很可以！
【龍鬚菜】$280/中
吃了一桌的好料理，
當然也要來份青菜，均衡飲食。
【烏魚子炒飯】$480
興蓬萊必點炒飯！
粒粒分明的炒飯，
搭上外酥內Q又鹹香的烏魚子，
香味、鮮味、海味圍繞，
讓人會一碗接著一碗吃光光~😋
【蛤仔湯】$220
蛤蜊肥美鮮甜，
熱熱喝，暖心又暖胃。
【招牌芋頭酥】$200/5條
興蓬萊必點！
外皮炸的香酥的芋條，
裡頭包著綿密的芋泥，
咬一口，滿滿的芋頭香甜感，
做為最後的甜點很合適。
【冷泡茶】$140
清涼爽口，去油又解膩。
《蛋寶543》
最近蛋寶愈來愈愛中式料理，
尤其是菜色豐富，韻味十足的台菜。
這次到【興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店】用餐，
餐點好吃，空間也舒適，
還帶有濃厚的懷舊氣息與人情味，
讓全家人都很滿意呢！
只可惜，我們今天用餐人數少，
還有許多招牌菜色沒點到，
下次有機會一定還會再來好好吃一番~
推薦給大家！！
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