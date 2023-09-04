[天母美食] 興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店 新開幕 台北中式料理包廂餐廳 #士林美食 @蛋寶趴趴go

榮獲2019~2022 台北米其林推薦的

【興蓬萊台菜海鮮餐廳】

2023年，於天母大葉高島屋開設旗艦店，

【興蓬萊台菜餐廳】大葉高島屋店

環境乾淨新穎，停車更方便！

其中的排骨酥、白斬放山雞、佛跳牆、羊奶埔土雞盅，

都是店內屹立不搖的必吃菜色，

喜歡吃台菜或中式料理的朋友，千萬別錯過！

#士林北投石牌天母美食

【興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店】

地址：台北市 士林區忠誠路 二段55號12樓

捷運： 芝山站 2號出口，步行20分鐘

電話：02-28771167

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

官網：興蓬萊

訂位： 興蓬萊訂位

1987年創立於天母，

承襲著日據時代陳良枝老先生在北投創立的《蓬萊餐館》，

以濃郁台灣味的酒家菜為主，

是前總統 李登輝 等政商名流的最愛的餐廳，

2023年6月30日，在天母大葉高島屋12樓開設旗艦店，

就是要將台菜的好味道傳承給更多人品嚐！

店內裝潢簡約，帶點懷舊氛圍，

以6人座的圓桌為主，

多人聚餐、用餐、慶生都合適。

設有10~16人座的包廂，有低消。

【興蓬萊 大葉高島屋 菜單】

提供各式的經典台菜佳餚，

以及火鍋、家常小菜…等，

內用餐點需加收10％服務費。

(菜單)

【熱茶+花生】招待

上桌時，會先送上熱茶、花生，暖暖胃。

點好餐，等待一會，

好吃的餐點就陸續送上桌了！

【排骨酥】$355/2支

興蓬萊必吃招牌菜~~

特選台灣溫體黑毛豬肋排，

以秘方醃製後炸至金黃。

排骨酥厚實酥香，肉質腴美嫩口，

非常好吃！人人桌上都有一盤！

【軟玉酥豆腐】$250/4顆

這是一道看似平凡卻不平凡的料理！

炸過的嫩豆腐裡，

包著蝦仁、火腿片、香菜，

吃起來鮮香又有層次感，很特別！

【三杯透抽】$650

透抽鮮脆，搭著濃厚的九層塔，

醬香濃郁三杯味道很不錯，

份量很多，但也真的有點貴…

【絲瓜蛤仔】$320

絲瓜軟香，蛤蜊鮮甜，湯汁很下飯！

【金沙鮮蝦】$420

包裏著鹹蛋黃金沙醬的鮮香，

吃起來外酥內Q彈，鹹香味十足，

是道重口味的海鮮料理。

【客家小炒】$320

由多種配料組合而成的客家小炒，

口感豐富，鹹香有味，

單吃或配飯都很可以！

【龍鬚菜】$280/中

吃了一桌的好料理，

當然也要來份青菜，均衡飲食。

【烏魚子炒飯】$480

興蓬萊必點炒飯！

粒粒分明的炒飯，

搭上外酥內Q又鹹香的烏魚子，

香味、鮮味、海味圍繞，

讓人會一碗接著一碗吃光光~😋

【蛤仔湯】$220

蛤蜊肥美鮮甜，

熱熱喝，暖心又暖胃。

【招牌芋頭酥】$200/5條

興蓬萊必點！

外皮炸的香酥的芋條，

裡頭包著綿密的芋泥，

咬一口，滿滿的芋頭香甜感，

做為最後的甜點很合適。

【冷泡茶】$140

清涼爽口，去油又解膩。

《蛋寶543》

最近蛋寶愈來愈愛中式料理，

尤其是菜色豐富，韻味十足的台菜。

這次到【興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店】用餐，

餐點好吃，空間也舒適，

還帶有濃厚的懷舊氣息與人情味，

讓全家人都很滿意呢！

只可惜，我們今天用餐人數少，

還有許多招牌菜色沒點到，

下次有機會一定還會再來好好吃一番~

推薦給大家！！

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