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好正商行HAO ZHENG｜台北市民大道義式冰淇淋專賣店，中外酒款的冰淇淋你吃過嗎？大人口味更滿足，台北大安

2023-09-04 14:40:03 麥仔與珍小姐 人氣：104
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窩客好文

麥仔與珍小姐

發表篇數：361篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：好正商行 HAO ZHENG
place台北市大安區市民大道四段48巷3號之2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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最近真的是熱爆了，來到市民大道當然要來大安區的『好正商行HAO ZHENG』來杯『義式冰淇淋Gelato』，剛開幕就是排隊名店，文青風格的外觀相當好拍，如果天氣好陽光灑落下來，那真的是美翻。店內的義式冰淇淋口味選擇不少，除了水果系列外還研發了『大人口味』的義式冰淇淋Gelato，集合中外經典酒類，在品嚐美味Gelato的同時還有帶點微醺口感，難怪一推出就大受好評，沒有早點來可是很快就完售了。

好正商行 HAO ZHENG～位置交通方式

好正商行的位置在大安區市民大道四段的巷弄裡，雖說在窄巷內，但人氣依舊不減。如果坐捷運前往從忠孝復興站6號出口約走15分鐘可以抵達。

『好正商行 HAO ZHENG』的店面不大，但設計風格真的很討喜，奶茶色調經過陽光加持更美了。幾次經過門口都是滿滿人潮，這裡已經是最新的網美打卡景點了，想吃好吃義式冰淇淋真的要趁早，太紅了。

天氣好來這拍真的很美，他們的Logo造型設計的好可愛，好討喜。

好正商行 HAO ZHENG～門面設計超可愛適合拍打卡網美照！

進門前先看到這句問候！

好正商行 HAO ZHENG～室內環境

好正商行的有內用區，整個空間偏小座位數最多大概就是容納6-10位左右。

店內的設計都很適合拍照，每個角落都很好拍。

這邊的冰淇淋口味選擇很多，看看旁邊的小麥仔早就目不轉睛的盯著看，這冰淇淋對小朋友來說完全沒有抵抗力。前面那黑嘛嘛的可不是什麼竹炭口味喔，那可是很接地氣的『黑桃A』，真的就是新鮮水蜜桃下去做的冰淇淋，超好吃。

真材實料一看就知道。

好正商行 HAO ZHENG～所有義式冰淇淋口味都可以先試吃再挑選

來這裡你不要擔心有選擇障礙會錯過什麼口味，因為在這裡你可以先試吃所有口味再決定你要選哪款，這是不是太棒了。像我這種會選擇困難的就不用怕了。他們的巧克力超讚，是與用75％的純巧克力下去製作，相當重本啊。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18請勿飲酒）

除了季節水果跟抹茶巧克力外，他們家最特別的是選用各地知名酒款製作的義式冰淇淋，有珍小姐最愛的柚子酒口味還有我愛的台啤18生，這樣有親切感的冰淇淋能不吃嗎？大家一起來吃爆。

好正商行 HAO ZHENG～價目表消費方式

來『好正商行』吃義式冰淇淋消費很簡單，就三種產品，冰淇淋、茶、咖啡，義式冰淇淋是兩球NT$150，如果選大人口味（含酒精）是兩球NT$170，咖啡有單品或拿鐵可以選擇，現萃茶也有三種口味，這天點的四季烏龍口感很棒。

順帶一提，他們家的現萃茶是使用這台相當厲害的萃茶機來製作，這台可是要價不斐啊，相當重本，但萃取出來的茶也是相當棒。

義式冰淇淋NT$150/兩球

很快小麥仔就選了他最愛的西瓜跟芒果口味，金色托盤讓這義式冰淇淋更有質感。

有冰淇淋吃就是開心。

我們是剛開幕就來，所以冰淇淋上都還會附上一片好正商夯Logo的造型餅乾，超可愛。但是這是限量的喔～送完就沒有了。

看看這浮誇的表情，但這餅乾真的好好吃。

因為都是新鮮水果製作，水果香吃起來就是爽口。順帶一提他們家的冰淇淋都是不加添加劑，所以相較起來較容易融化但更健康，這樣我也比較放心讓小麥仔品嚐。

門口的這個座位也是人氣的打卡拍照點，這位小朋友就在這開心的吃起來了。

大人口味冰淇淋 NT$170/兩球

小朋友開心吃冰淇淋，大人也要來杯大人口味，這天我選了無酒精的黑桃A還有珍小姐喜歡的柚子酒口味。

既然是網美打卡點，當然要來這好好拍一下。選的口味剛好黑跟白XD

跟著Logo合照也很讚。

柚子酒口味酒味其實不明顯，雖然不知道酒精濃度多少但應該是不高才對，柚子味很濃郁甜度略高，完全就是我家珍小姐的愛啊。

黑桃A真的是很讓人錯亂的口味，看起來就像是芝麻糊，但吃進嘴裡卻是滿滿的水蜜桃香，但真的好好吃，喜歡吃水蜜桃的不要錯過。

四季烏龍NT$60 

離開前再來一杯現萃的四季烏龍，爽口解渴真不錯。如果你喜歡吃正宗的Gelato義式冰淇淋，那這間超可愛的氣氛小店『好正商行』一定值得你專程來品嚐。

好正商行 HAO ZHENG～店家資訊

地址：台灣台北市大安區市民大道四段48巷3號之2
電話：0936-075-294
開放時間：週一至週四 14:30~20:30 週五～週六 14:00~21:00（週日公休）
好正商行HAO ZHENG粉絲專頁：FB

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大家好~我是麥仔~ 平常愛吃愛玩也愛熱鬧，部落格是我下班後的興趣 有時間多來麥仔家走走

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