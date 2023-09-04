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【台北燒肉】燒肉政宗一個人吃燒烤，東區燒肉店推薦！

2023-09-04 14:40:05 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：493篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE
place台北市大安區忠孝東路四段101巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。

燒肉政宗 在哪裡

燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE
地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號
營業時間：（週一休息
週日至週四 12:00-21:00
週五至週六 12:00-22:00
電話： 02 2771 8007
線上訂位：預約點這
粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune
食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區燒肉店推薦
備註：用餐限時90分鐘

燒肉政宗 菜單價錢

燒肉政宗菜單價錢
精選肉品盛合單點140元起，任選二種、三種或四種可依照自己食量選擇，另有小菜可無限續加，用餐另收10％服務費。

菜單也有特級肉品單點和飲料推薦，連蔬菜價格都沒超過百元，在東區價格算平價燒肉消費。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

燒肉政宗 店內環境

路易奇電力公司風格一樣，沒有明顯招牌超低調，店門口裝潢樸素耐人尋味，卻是網路、IG超夯燒肉店。

超小的招牌寫著「燒肉政宗」的英文店名，路過真的會以為是高級餐廳，但其實菜單價格是平價消費。

燒肉政宗」沒有空班、全天候營業，下午想吃燒肉也可以！
我們訂位五點時間，這時候店內已有好幾組客人，建議用餐時間一定要先訂位

店長很帥，雖然只拍到側臉(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

雖然門口低調沒招牌，但在網路和IG超紅的「燒肉政宗」，真的不誇張，平日六點就客滿，晚來的就要候位。

只要不影響其他客人用餐，店家很歡迎拍照紀錄。
政宗料理長還對著我們鏡頭微笑，哈！就不幫他馬賽克了～(◍•ᴗ•◍)

帶位入座，店員介紹菜單消費方式
招待的兩樣小菜可無限續加，海帶和番茄味道都很不錯，有解膩的效果。

桌上放著燒肉的搭配沾醬，有柚子醬、辣粉、大蒜鹽、蔥鹽和燒肉醬。

燒肉政宗 燒烤餐點推薦

燒肉政宗要自己烤，這時候就考驗自已燒烤的功力啦！

單點140元起，但我看來這的客人幾乎都是點精選盛合任選三種390元或四種490元，感覺比較划算超值。

原味豬五花 / 椒鹽雞腿肉

沒有醃製的雞腿肉，簡單的椒鹽調味，吃到雞肉本身的甜味。

整塊厚切豬五花，肥瘦肉都能吃到的雙重口感，我最愛帶皮部分啦！自己掌握烤的時間，口感Q彈帶有嚼勁，風味清香不油膩。

熟成豬大腸

熟成的豬大腸沒有腥味，油花豐富，外層烤得酥酥脆脆，搭配辣粉就很好吃！

招牌月見雞肉棒子 
漢堡排和肌肉棒子都是現點現做，看著料理長熟練的動作，手裡拍打著成形的肉品，小風景有點療癒。

月見和牛漢堡排 單點380元

現在最流行的漢堡肉在這也能點到，一份有兩顆，也是這超夯的必點推薦，太晚去還會賣光。

漢堡排另附有生蛋黃沾醬搭配，讓我想起不久前才吃的超夯挽肉與米，加一碗白飯來配更滿足。

送餐時，店員也會告知怎麼烤，有附鏟子和夾子，自己烤要很細心̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

不吃牛可以點招牌月見雞肉棒子，由雞絞肉、鮮蔥和軟骨等食材製作的肉排。

外層烤到有點酥香，口感緊實飽滿，咬下去還有微微肉汁，這時候沾點生蛋黃醬油提味，真好吃！

單點一碗白飯來配月見和牛漢堡排，生蛋黃霸氣放在肉排上面，讓蛋黃液緩緩流下，伴隨著肉排和白飯一起入口，和牛味道香噴噴，只是我自己烤的太久，外層稍微焦掉o(´^｀)o

櫛瓜 65元

單點的櫛瓜價格不算貴，點一份來增加蔬菜攝取量和解膩，烤到脆脆還有點飽水的口感最好吃。

極上松阪豬 +60元

點精選肉品盛合加價升級的品項
肉片紋路、油花漂亮，略帶厚度且鮮嫩，入口脆脆帶有嚼勁，自己搭配蔥鹽和大蒜鹽就很夠味。

薄切牛舌 +60元

點精選肉品盛合加價升級的品項
吃燒肉都必點的牛舌，放在烤爐上，牛舌立馬收縮緊實，肉質脆彈，加點蔥鹽提味，口感多汁帶嚼勁。

日本A5和牛極上和牛板腱 ＋240元

點精選肉品盛合加價升級的品項
中間有一條透明的嫩筋，彈牙脆口，肉質軟嫩又帶有豐富的油花，自己掌握熟度，五至七分鐘的肉感最享受。

秘傳一條牛五花 單點180元

帶筋部位和纖維較多，不是常見的牛五花肉片，很有厚度和份量，推薦必點。

最愛油脂豐富的部位，口感有嚼勁又厚實，不柴不乾，肉質鮮甜多汁，吃原味或搭配辣粉就很推薦。

新鮮生菜 35元

點一份生菜來包肉吧！
生菜包肉的吃法可以轉換味道，再加點蔥鹽就很夠味。

秘傳一條牛橫隔膜 單點240元

幾乎每桌都有單點的肉品，份量可以兩個人分享。
油花豐富的部位，但口感不會油膩，軟嫩又帶嚼勁，搭配大蒜鹽很好吃。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

高山金萱茶 40元/ 薄荷檸檬沙瓦(含酒精) 100元

吃燒肉不能少的無糖茶和酒精飲料，仔細看菜單，以燒肉店和地區來和，價位真的很平價。

第一次聽到「燒肉政宗」還以為是諧音燒肉正宗、正宗燒肉的意思，後來才知道是餐廳其中一位人員的名字，很有意思的店名。

菜單簡單不複雜，燒肉份量和價格都走平價消費，現場客群幾乎都是年輕人，沒有明顯招牌卻依然客滿，有提供線上訂位相當方便，要來吃建議訂位比較保險喔！

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE
地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號
營業時間：（週一休息
週日至週四 12:00-21:00
週五至週六 12:00-22:00
電話： 02 2771 8007
線上訂位：預約點這
粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune
食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區燒肉店推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
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